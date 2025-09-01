Trump, reacție după zvonurile legate de posibilul său deces: „Nu m-am simțit niciodată mai bine”

Trump susține că nu s-a simțit niciodată mai bine FOTO Instagram/Donald Trump

Președintele american Donald Trump dă asigurări că nu s-a simțit niciodată ”atât de bine”, în urma unor zvonuri despre moartea sa pe rețele de socializare.

Aceste zvonuri au fost alimentate de echimoze pe mâna șefului statului, o agendă goală în weekend după mai multe zile de absență în public declarații ale vicepreședintelui american JD Vance, potrivit căruia ”da, au loc tragedii teribile”.

”Dar sunt convins că președintele Statelor Unite este în plină formă, că-și va termina mandatul și va realiza lucruri mărețe pentru poporul american. Iar, dacă, Doamne ferește, există o tragedie teribilă, nu-mi pot imagina o formare mai bună pe teren decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a declarat numărul doi de la Washington.

”NU M-AM SIMŢIT NICIODATĂ MAI BINE ÎN TOATĂ VIAŢA MEA”, a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social.

”ÎN PLUS, DC ESTE O ZONĂ FĂRĂ CRIMINALITATE”, a adăugat el.

Îngrijorări cu privire la starea sănătății președintelui american au apărut în urmă cu mai multe săptămâni, în urma publicării unor imagini cu mâinile lui Trump înnegrite de echimoze.

Casa Albă a respins aceste îngrijorări, evocând strângeri de mână frecvente și utilizarea aspirinei.

Trump suferă de o boală venoasă

Casa Albă a anunțat, recent, că președintele Donald Trump a fost diagnosticat recent cu o boală venoasă după ce a observat umflături la nivelul picioarelor.

Secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Leavitt, a declarat reporterilor că Trump a fost supus recent unor teste pentru a investiga umflarea - inclusiv studii vasculare diagnostice și o ecografie a picioarelor - care au relevat că suferă de insuficiență venoasă cronică. Afecțiunea, care afectează aproximativ 1 din 20 de adulți, este rezultatul faptului că sângele nu se întoarce eficient de la picioare la inimă, adesea ca urmare a deteriorării valvelor din vene.

Leavitt a declarat că Trump, în vârstă de 79 de ani, nu prezintă semne de tromboză venoasă profundă sau boală arterială, care pot fi complicații ale insuficienței venoase cronice. Ea a adăugat că acesta a fost supus și unor teste de laborator ample, care au relevat rezultate în limite normale, precum și unei ecocardiograme care a arătat „structură și funcție cardiacă normală”.

„Nu au fost identificate semne de insuficiență cardiacă, leziuni renale sau boli sistemice”, a spus ea.

Leavitt, care a menționat că președintele se află în continuare într-o stare de sănătate excelentă și nu prezintă „nicio problemă”, a spus că vânătăile de pe dosul palmei lui Trump au fost, de asemenea, evaluate și s-a constatat că reprezintă o iritație minoră a țesuturilor moi cauzată de strângeri frecvente de mână și de utilizarea aspirinei, pe care președintele o ia ca parte a îngrijirilor sale cardiace continue.

