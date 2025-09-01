Trump, reacție după zvonurile legate de posibilul său deces: „Nu m-am simțit niciodată mai bine”

Autor: Maria Mora
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 11:18
240 citiri
Trump, reacție după zvonurile legate de posibilul său deces: „Nu m-am simțit niciodată mai bine”
Trump susține că nu s-a simțit niciodată mai bine FOTO Instagram/Donald Trump

Președintele american Donald Trump dă asigurări că nu s-a simțit niciodată ”atât de bine”, în urma unor zvonuri despre moartea sa pe rețele de socializare.

Aceste zvonuri au fost alimentate de echimoze pe mâna șefului statului, o agendă goală în weekend după mai multe zile de absență în public declarații ale vicepreședintelui american JD Vance, potrivit căruia ”da, au loc tragedii teribile”.

”Dar sunt convins că președintele Statelor Unite este în plină formă, că-și va termina mandatul și va realiza lucruri mărețe pentru poporul american. Iar, dacă, Doamne ferește, există o tragedie teribilă, nu-mi pot imagina o formare mai bună pe teren decât cea pe care am primit-o în ultimele 200 de zile”, a declarat numărul doi de la Washington.

”NU M-AM SIMŢIT NICIODATĂ MAI BINE ÎN TOATĂ VIAŢA MEA”, a scris Donald Trump pe platforma sa, Truth Social.

”ÎN PLUS, DC ESTE O ZONĂ FĂRĂ CRIMINALITATE”, a adăugat el.

Îngrijorări cu privire la starea sănătății președintelui american au apărut în urmă cu mai multe săptămâni, în urma publicării unor imagini cu mâinile lui Trump înnegrite de echimoze.

Casa Albă a respins aceste îngrijorări, evocând strângeri de mână frecvente și utilizarea aspirinei.

Trump suferă de o boală venoasă

Casa Albă a anunțat, recent, că președintele Donald Trump a fost diagnosticat recent cu o boală venoasă după ce a observat umflături la nivelul picioarelor.

Secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Leavitt, a declarat reporterilor că Trump a fost supus recent unor teste pentru a investiga umflarea - inclusiv studii vasculare diagnostice și o ecografie a picioarelor - care au relevat că suferă de insuficiență venoasă cronică. Afecțiunea, care afectează aproximativ 1 din 20 de adulți, este rezultatul faptului că sângele nu se întoarce eficient de la picioare la inimă, adesea ca urmare a deteriorării valvelor din vene.

Leavitt a declarat că Trump, în vârstă de 79 de ani, nu prezintă semne de tromboză venoasă profundă sau boală arterială, care pot fi complicații ale insuficienței venoase cronice. Ea a adăugat că acesta a fost supus și unor teste de laborator ample, care au relevat rezultate în limite normale, precum și unei ecocardiograme care a arătat „structură și funcție cardiacă normală”.

„Nu au fost identificate semne de insuficiență cardiacă, leziuni renale sau boli sistemice”, a spus ea.

Leavitt, care a menționat că președintele se află în continuare într-o stare de sănătate excelentă și nu prezintă „nicio problemă”, a spus că vânătăile de pe dosul palmei lui Trump au fost, de asemenea, evaluate și s-a constatat că reprezintă o iritație minoră a țesuturilor moi cauzată de strângeri frecvente de mână și de utilizarea aspirinei, pe care președintele o ia ca parte a îngrijirilor sale cardiace continue.

Reacția fundației Soros, după acuzațiile furibunde ale lui Donald Trump. Președintele SUA: „Soros și banda lui de psihopați au provocat daune grave țării noastre!”
Reacția fundației Soros, după acuzațiile furibunde ale lui Donald Trump. Președintele SUA: „Soros și banda lui de psihopați au provocat daune grave țării noastre!”
Într-o serie de mesaje incendiare, președintele republican al SUA, Donald Trump, îl acuză pe miliardarul filantrop și pe fiul acestuia că „distrug America” și solicită acțiuni în...
Visul economic european, în pericol. Ce spun analiștii UE despre șansele reale ale blocului comunitar de a face față Rusiei, climei și extremismului de dreapta
Visul economic european, în pericol. Ce spun analiștii UE despre șansele reale ale blocului comunitar de a face față Rusiei, climei și extremismului de dreapta
Ultimii ani au adus în vizorul analizelor politice și economice ale analiștilor europeni proiectul Uniunii Europene în ansamblu, iar efectele tulburătoare ale războiului din Ucraina, atât...
#Donald Trump, #zvonuri, #deces, #zvonuri deces, #jd vance , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum l-au numit italienii pe Nicolae Stanciu, dupa ce l-au vazut 65 de minute cu Juventus
Digi24.ro
Noul imperiu cibernetic al lui Putin se raspandeste in toata lumea. Tarile care au cazut in capcana digitala a Kremlinului
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a decis soarta lui Elias Charalambous, imediat dupa CFR - FCSB 2-2

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Misterul „introvertitei” din Ibiza. Interpol cere ajutor pentru identificarea femeii despre care se crede că era româncă
  2. Decizie luată de instanță în dosarul lui Călin Georgescu. Zeci de oameni s-au strâns în fața instanței
  3. Lucrări la sistemul de termoficare: Peste 1.000 de blocuri rămân fără apă caldă. Ce zone vor fi afectate
  4. Trump, reacție după zvonurile legate de posibilul său deces: „Nu m-am simțit niciodată mai bine”
  5. Revoltă în cazul șoferului cu grad de handicap bătut de un pasager: „Societatea asta parcă e într-un quest să arate tot ce e mai prost, mai urât și mai infect în ea”
  6. De la cartonașe Pokemon la miliarde: povestea lui Lucy Guo, cea mai tânără miliardară „self-made” din lume
  7. Toamna începe cu un cod galben de caniculă. Care vor fi regiunile afectate de valul e căldură
  8. Asociația Pro Infrastructura a verificat lucrările pe magistrala 6: „Tragem nădejde că nu vom ajunge la inaugurare după 10 ani ca pe M5”
  9. Rusia și-a dat de gol adevăratele planuri. Detaliul de pe harta atârnată ostentativ în spatele lui Gherasimov. „Sunt românii pregătiți să fie vecini cu Rusia?” VIDEO
  10. NATO ar trimite, în secret, militari străini în Ucraina, acuză presa rusă. „Alianța se pregătește pentru un război total”.Adevărul din spatele informației