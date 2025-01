Donald Trump s-a recules la sicriul lui Jimmy Carter înaintea doliului naţional VIDEO

Donald Trump s-a recules, la Washington, la sicriul lui Jimmy Carter, înaintea funeraliilor naţionale ale fostului preşedinte democrat, decedat în urmă cu zece zile, la vârsta de 100 de ani.

Cu o faţă inexpresivă, în tăcere, ţinând-o de mână pe soţia sa, Melania Trump, viitorul preşedinte a rămas câteva minute în faţa sicriului lui Jimmy Carter, acoperit cu un steag american, la Capitoliu, la Washington.

President-elect Donald Trump pays his respects to former President Jimmy Carter, whose remains lie in state in the Rotunda ahead of funeral services https://t.co/sd5GZGyR4a pic.twitter.com/DTLa4gkbzp