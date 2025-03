Într-o perioadă în care Donald Trump se află în plină schimbare a structurii guvernului american, liderul SUA nu se oprește doar la remodelarea aparatului administrativ, ci adaugă o nouă dimensiune biroului său. La doar opt săptămâni de la revenirea sa la Casa Albă, Trump a transformat acest loc într-o adevărată galerie de artă aurită. Pătrunzând în birou, ochii sunt cu siguranță atrași de tablourile care au înlocuit mult mai puținele lucrări din perioada predecesorilor săi, de statui și de o abundență de decorațiuni aurite, care amintesc de stilul extravagant al lui Trump, relatează CNN.

Aurul se regăsește peste tot: figurine aurii pe șemineu, vulturii aurii pe măsuțele laterale, oglinzile rococo aurite de pe uși și chiar micii îngerași de aur, trimiși special din Mar-a-Lago, care decorează interioarele. Nu lipsesc nici telecomenzile acoperite cu aur. Iar în timpul interviurilor și întâlnirilor cu oficiali, Biroul Oval a devenit mai mult decât un simplu spațiu de lucru – a ajuns să reflecte viziunea sa personală asupra puterii și imaginii.

Trump, nefiind un fan al minimalismului, continuă să adauge obiecte care îi sunt dragi, colecționând tot ce poate: trofee, tablouri, articole de colecție. Un portret impozant al lui Ronald Reagan se află acum într-un loc proeminent lângă birou, în timp ce un alt portret de George Washington de dimensiuni considerabile ocupă locul de cinste deasupra șemineului. Mai mult de 20 de tablouri ale unor președinți istorici, de la Thomas Jefferson la Franklin D. Roosevelt, au fost deja expuse, iar fiecare colț al camerei este acoperit cu opere de artă.

BEHIND THE SCENES! President Trump added additional portraits to the Oval Office here at The People’s House. Here’s the latest as of this morning, enjoy🇺🇸🦅 pic.twitter.com/m5KPkQ40FZ