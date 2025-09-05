Trump vrea "război". Semnează azi decretul care răstoarnă 70 de ani de istorie

Autor: Maria Popa
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 13:25
2108 citiri
Trump vrea "război". Semnează azi decretul care răstoarnă 70 de ani de istorie
Donald Trump Foto: Captură video/X/@WhiteHouse

Președintele american Donald Trump va semna vineri, 5 septembrie, un ordin executiv prin care va schimba denumirea Departamentului Apărării în Departamentul de Război, revenind astfel la numele istoric al agenției.

Donald Trump și secretarul Apărării, Pete Hegseth, au sugerat recent că vor să modifice denumirea agenției, fiind una dintre mai multe inițiative pe care administrația Trump le-a promovat ca parte a campaniei sale de „etos al războinicului” în cadrul Pentagonului, potrivit foxnews.com.

Un oficial de la Casa Albă a confirmat pentru sursa citată, joi, 4 septembrie, că Trump va prezenta schimbarea vineri, 5 septembrie.

Ordinul executiv prevede utilizarea titulaturii „Departamentul de Război” ca denumire secundară pentru Departamentul Apărării, împreună cu expresii precum „secretar al războiului” pentru Hegseth, conform unei fișe oficiale a Casei Albe.

De asemenea, ordinul îl instruiește pe Hegseth să propună atât măsuri legislative, cât și executive pentru ca denumirea să devină permanent „Departamentul de Război al SUA”.

Această schimbare va necesita și modificări la site-urile publice și la birourile din Pentagon, inclusiv redenumirea sălii de presă în „Anexa de Război a Pentagonului”, potrivit unui oficial al Casei Albe.

Oficialul a mai spus că și alte proiecte mai sunt în pregătire.

„Tuturor le place faptul că am avut o istorie incredibilă de victorii atunci când exista Departamentul de Război”, a spus Trump reporterilor pe 25 august. „Apoi l-am schimbat în Departamentul Apărării”.

Pete Hegseth, pe care Donald Trump l-a numit uneori „secretar al războiului”, și-a exprimat opinii asemănătoare, precizând că schimbarea va reflecta o transformare culturală în interiorul Pentagonului.

„Am câștigat Primul Război Mondial și am câștigat Al Doilea Război Mondial nu cu Departamentul Apărării, ci cu un Departament de Război”, a declarat Hegseth miercuri, 3 septembrie, într-un interviu la „Fox & Friends”. „Așa cum a spus președintele, nu suntem doar apărare, suntem ofensivă”.

Tot el a mai spus că „am restabilit în cadrul Departamentului ethosul războinicului. Ne dorim luptători, oameni care înțeleg cum să aducă letalitate asupra inamicului. Nu vrem contingențe nesfârșite și doar joc de apărare. Credem că vorbele, denumirile și titlurile contează. Așa că lucrăm împreună cu Casa Albă și președintele la asta. Rămâneți aproape”.

SUA au utilizat denumirea de „Departament de Război” pentru agenția militară până în anul 1949, când a fost redenumită „Departamentul Apărării”, în conformitate cu o serie de reforme majore incluse în Legea Securității Naționale din 1947.

Ordinul executiv prin care se schimbă denumirea Departamentului Apărării va fi al 200-lea ordin semnat de președintele Trump în cel de-al doilea mandat.

