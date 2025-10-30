Donald Trump, prima reacție despre reducerea prezenței trupelor americane în România: „Nu este foarte importantă”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 07:26
Soldatii americani FOTO cfr.org

Preşedintele american Donald Trump a declarat, joi, că reducerea prezenţei trupelor americane în România nu este „foarte importantă”, întrebat de jurnalişti la bordul avionului Air Force One.

Statele Unite au anunţat miercuri o reducere a prezenţei militare pe frontul estic al Europei, în primul rând în România, deşi conflictul din Ucraina continuă să facă ravagii la porţile sale, notează AFP.

România si Aliatii au fost informaţi de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, a anunţat, miercuri dimineaţă, MApN, după ce Kyiv Post a relatat despre reducerea efectivelor mlitare din România citând surse americane şi europene.

Conform MApN, decizia vizează şi forţe aflate la baza de la Mihail Kogălniceanu, însă aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în România.

Departamentul de Război al SUA a confirmat reducerea prezenţei în Europa, însă precizează că nu reprezintă o retragere a Statelor Unite din Europa şi nici un semnal al unei diminuări a angajamentului faţă de NATO şi faţă de Articolul 5.

