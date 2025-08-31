Trump promite reforme majore în sistemul electoral al Statelor Unite. „Folosiți doar buletine de vot de hârtie”

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 31 August 2025, ora 12:27
482 citiri
Trump promite reforme majore în sistemul electoral al Statelor Unite. „Folosiți doar buletine de vot de hârtie”
Donald Trump, președintele SUA FOTO Captură video

Președintele american Donald Trump, care cere de ani de zile să se renunțe la mașinile electronice de votare și înlocuirea lor cu buletine de vot pe hârtie care să fie numărate manual, a anunțat că va publica un decret prin care va cere identificarea fiecărui alegător, relatează Reuters.

”Un act de identitate trebuie să însoțească fiecare vot. NICIO EXCEPȚIE! Voi da un decret pentru asta!”, a anunțat sâmbătă, pe platforma sa, Truth Social.

”În plus, fără vot prin corespondență, mai puțin în cazul persoanelor foarte bolnave și militarilor aflați departe”, a adăugat el.

„Folosiți doar buletine de vot de hârtie” a concluzionat Trump, într-un mesaj scris chiar de el, având în vedere că poartă semnătura „President DJT”

Miliardarul republican atacă de mult timp sistemul electoral și continuă să susțină în mod fals că înfrângerea sa în 2020 de către democratul Joe Biden în alegerile prezidențiale a fost rezultatul unei fraude generalizate.

Locatarul Casei Albe și aliații săi republicani au lansat de asemenea acuzații nefondate cu privire la un vot masiv al unor persoane care nu sunt cetățeni americani, un fenomen ilegal rar.

ALEGERI LA 3 NOIEMBRIE 2026

El cere de ani de zile să se renunțe la mașinile electronice de votare și să se folosească buletine de vot tipărite pe hârtie care să fie numărate manual, un proces pe care oficialii electorali îl consideră lung, costisitor și mai puțin precis decât o numărare automată.

La începutul lui august, Donald Trump s-a angajat să promulge un decret care să pună capăt votului prin corespondență și mașinilor de votare înaintea alegerilor de la jumătate de mandat din 2026.

Însă alegerile federale sunt administrate la nivelul statelor și este neclar dacă șeful statului are puterea constituțională să impună asemenea măsuri.

Alegerile de la 3 noiembrie 2026 urmează să constituie primul referendum național pe tema politicilor interne și externe ale lui Donald Trump după întoarcerea sa la putere în ianuarie.

Democrații vor încerca să spargă acapararea republicanilor a Camerei Reprezentanților și Senatului, cu scopul de a bloca programul intern al miliardarului.

