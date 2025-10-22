Trump, replică la acuzațiile conform cărora distruge Casa Albă: „Probabil auziţi zgomotul magnific al şantierului din spate. Ah, este muzică pentru urechile mele” VIDEO

Autor: Maria Mora
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:15
431 citiri
Trump, replică la acuzațiile conform cărora distruge Casa Albă: „Probabil auziţi zgomotul magnific al şantierului din spate. Ah, este muzică pentru urechile mele” VIDEO
Porțiune din Casa Albă, demolată pentru sala de bal dorită de Trumă FOTO Captură X/Hillary Clinton

În timp ce o parte a Casei Albe este în curs de demolare pentru a construi o vastă sală de bal, preşedintele Donald Trump a respins marţi, 21 octombrie, criticile referitoare la acest proiect la care ţine în mod deosebit, dar care presupune una dintre cele mai ample modificări aduse celebrului edificiu, vechi de peste un secol.

Democraţii l-au acuzat pe republican că nu respectă reşedinţa prezidenţială, după difuzarea unor fotografii care arată excavatoare demolând faţada aripii estice a clădirii, „East Wing”, unde se află în mod tradiţional birourile primei-doamne. Ei i-au reproşat, de asemenea, că a lansat, luni, acest proiect de 250 de milioane de dolari, în timp ce ţara se află încă într-o situaţie de paralizie bugetară, iar americanii se confruntă cu un cost ridicat al vieţii.

„Construim o sală de bal de clasă mondială”, a subliniat marţi Donald Trump în timpul unui prânz cu senatori republicani la Casa Albă, în zgomotul de fundal al maşinilor de pe şantier. „Probabil auziţi zgomotul magnific al şantierului din spate. Auziţi acest sunet? Ah, este muzică pentru urechile mele. Ador acest zgomot”, a adăugat fostul antreprenor imobiliar.

Magnatul în vârstă de 79 de ani a asigurat, de asemenea, că acest proiect nu va fi finanţat din banii contribuabililor. „Când aud acest zgomot, mă gândesc la bani. În acest caz, mă gândesc mai degrabă la lipsa banilor, pentru că eu sunt cel care plăteşte”, a afirmat el.

Miliardarul republican explicase anterior că va contribui la finanţarea noii săli de bal împreună cu „patrioţi generoşi şi companii extraordinare”.

„Nu este casa lui. Este casa voastră. Şi el o distruge”, a reacţionat democrata Hillary Clinton, fostă primă-doamnă, care a ocupat aripa estică între 1993 şi 2001, în timpul preşedinţiei soţului său, Bill Clinton.

Denunţând o „polemică fabricată”, Casa Albă a calificat proiectul drept „îndrăzneţ şi necesar” şi consideră că acesta se înscrie „în lunga istorie a renovărilor şi îmbunătăţirilor” realizate de preşedinţi de-a lungul istoriei.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump se străduieşte să modeleze Casa Albă după propria sa imagine. Biroul Oval, de exemplu, a fost decorat cu ornamente aurii, pe peluze au fost instalate două steaguri americane imense, în timp ce faimoasa grădină a trandafirilor a suferit şi ea modificări.

Donald Trump demolează o parte din Casa Albă ca să ridice o sală de bal. "Va respecta în totalitate clădirea existentă"
Donald Trump demolează o parte din Casa Albă ca să ridice o sală de bal. "Va respecta în totalitate clădirea existentă"
Lucrările pentru noua sală de bal a Casei Albe au început cu demolarea unei secțiuni din aripa estică a clădirii. Proiectul grandios, inițiat de președintele american Donald Trump, vizează...
Răspuns uluitor al purtătoarei de cuvânt a lui Donald Trump pentru un jurnalist: "Mă-ta!" Ce întrebare a scos-o din minți pe Karoline Leavitt
Răspuns uluitor al purtătoarei de cuvânt a lui Donald Trump pentru un jurnalist: "Mă-ta!" Ce întrebare a scos-o din minți pe Karoline Leavitt
Casa Albă oferă un răspuns uluitor la o întrebare simplă adresată de un reporter HuffPost. O întrebare aparent banală despre alegerea de către Trump a locului pentru viitoarea sa...
#Donald Trump, #Casa Alba, #sala bal, #Hillary Clinton, #democrati SUA , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au crezut ca nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvant in minte, sunt roman!"
Digi24.ro
De ce a amanat Donald Trump intalnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reactia Kremlinului
Adevarul.ro
Pensiile speciale, imposibil de rapus? Expert in drept constitutional: "Nu poti decat sa le cresti, nicidecum sa le scazi". Ce e de facut

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Sănătății semnalează nereguli grave la clinica privată unde a decedat polițista de 29 de ani: „Nu înțeleg cum a putut să fie emis un aviz sanitar de funcționare”
  2. Restricții de circulație în București, cauzate de Zilele Sfințirii Catedralei Naționale HARTA
  3. Putin lansează un exercițiu nuclear, după anularea întâlnirii cu Trump. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră
  4. Jandarmii și polițiștii de frontieră primesc dreptul de a înregistra video în spații publice fără consimțământul persoanelor de față
  5. Percheziții DIICOT la o rețea mamut de contrabandă cu aur și spălare de bani. Inclusiv mai mulți polițiști sunt vizați pentru că îi protejau pe infractori
  6. Intră România în război? Șeful Statului Major al Apărării: ”Țara noastră are nevoie de o populație pregătită”
  7. Carla Bruni, între podiumul de modă și vizitele la penitenciar. Soțul ei, fostul președinte Sarkozy, a fost încarcerat la Paris. Și ea se află sub control judiciar
  8. Donald Trump vrea să obțină despăgubiri de 230 de milioane de dolari de la propriul Departament al Justiției
  9. Ministrul Apărării confirmă că dronele rusești vor fi doborâte dacă intră în spațiul aerian românesc: ”Și azi-noapte au avut acest accept de a angaja”
  10. Românii cu camere de supraveghere trebuie să respecte mai multe reguli la montarea acestora. Ce sancțiuni riscă dacă nu respectă legea