Trump a fost pus în încurcătură de o jurnalistă. Președintele SUA a râs de ea: „Frumos accent, dar încă nu putem înțelege ce spui” VIDEO

Un reporter din Franța i-a adresat o întrebare președintelui Trump, la care americanul nu a răspuns. Oficialul de la Washington a declarat că nu înțelege ce vrea să spună jurnalista, din cauza „frumosului accent”.

Jurnalista l-a întrebat pe Trump: „Ieri s-a votat în Knesset anexarea West Bank. Vedeți asta drept o provocare la acordurile dvs. de pace?”.

Americanul a rugat-o pe jurnalistă să repete. Tot nu a înțeles nimic, președintele, care a replicat: „Pam, poți răspunde la asta? Nu înțeleg niciun cuvânt din ce spune. De unde ești?”.

„Din Franța”, a replicat reporterița. Trump a zâmbit și a declarat: „Frumos accent, dar încă nu putem înțelege ce spui”, a concluzionat Donald Trump.

🇺🇸🇫🇷 Trump to a French reporter: “I can’t understand a word you’re saying” apartamente de vanzare bucuresti 2 camere During a press conference, a reporter from France asked: “Yesterday there was a vote in the Knesset on annexing the West Bank. Do you see that as a challenge to your peace accords?” Trump interrupted:… pic.twitter.com/SLZJqMqyiL — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2025

