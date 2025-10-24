Trump a fost pus în încurcătură de o jurnalistă. Președintele SUA a râs de ea: „Frumos accent, dar încă nu putem înțelege ce spui” VIDEO

Autor: Dan Stan
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 11:07
912 citiri
Donald Trump, reporter / FOTO: captură video NEXTA

Un reporter din Franța i-a adresat o întrebare președintelui Trump, la care americanul nu a răspuns. Oficialul de la Washington a declarat că nu înțelege ce vrea să spună jurnalista, din cauza „frumosului accent”.

Jurnalista l-a întrebat pe Trump: „Ieri s-a votat în Knesset anexarea West Bank. Vedeți asta drept o provocare la acordurile dvs. de pace?”.

Americanul a rugat-o pe jurnalistă să repete. Tot nu a înțeles nimic, președintele, care a replicat: „Pam, poți răspunde la asta? Nu înțeleg niciun cuvânt din ce spune. De unde ești?”.

„Din Franța”, a replicat reporterița. Trump a zâmbit și a declarat: „Frumos accent, dar încă nu putem înțelege ce spui”, a concluzionat Donald Trump.

Trump, furios pe Canada: „Toate negocierile comerciale încetează din acest moment". Ce spune spot-ul publicitar care l-a iritat pe președintele SUA VIDEO
Preşedintele Donald Trump a anunţat joi seara pe reţelele sociale că întrerupe „toate negocierile comerciale” cu Canada din cauza unui spot publicitar apărut la televiziune care se...
Trump a actualizat istoricul Casei Albe. Informații compromițătoare despre Biden, Obama și Clinton, publicate pe site-ul oficial: „Droguri, extremiști și LGBT" VIDEO
Casa Albă a publicat pe site-ul oficial istoria clădirii, un bun prilej pentru ca președintele Donald Trump să ridiculizeze adversarii politici: Biden, Obama și Clinton. Administrația...
#Donald Trump, #reporter, #Franta , #stiri externe
