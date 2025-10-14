Trump, nemulțumit de fotografia de pe coperta revistei TIME: „Cea mai proastă din toate timpurile!” FOTO

Donald Trump ține foarte mult la podoaba sa capilară. Președintele SUA s-a declarat nemulțumit de fotografia de pe coperta revistei „TIME” care nu avantajează coafura liderului politic.

Președintele american a numit fotografia „foarte rea”, dar s-a arătat încântat de articol.

„Revista TIME a scris un articol relativ bun despre mine, dar fotografia este probabil cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au 'şters' părul și apoi au pus ceva care plutea deasupra capului meu și arăta ca o coroană, dar una extrem de mică. Foarte ciudat. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu fotografiat din unghiuri de jos, dar aceasta este o fotografie foarte proastă și merită să fie criticată”, a notat președintele SUA, pe Truth Social.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Ads

Ce au scris jurnaliștii de la TIME despre Trump

Textul care însoţeşte fotografia recunoaște rolul lui Trump în încheierea conflictului din Gaza, în contextul în care planul de pace pentru enclava palestiniană a fost semnat luni, în Egipt. „Triumful său" - scrie pe coperta revistei. Fostul premier israelian Ehud Barak (1999-2001) a scris un articol intitulat „Liderul de care Israelul avea nevoie".

De la preluarea mandatului, liderul american s-a dovedit a fi extrem de activ. Luni, 13 octombrie, Trump a călătorit în Israel şi Egipt. În Israel, Trump a vorbit în faţa parlamentului şi s-a întâlnit cu familiile ostaticilor israelieni. În Egipt, politicianul a coprezidat „Summitul Păcii”, unde a fost semnat acordul care stipulează sfârşitul războiului din Gaza.

„Am realizat multe în Israel şi Egipt. Multă muncă, dar nici nu aş vrea să fie altfel. A fost o experienţă unică! Acum, toate aceste ţări mari care au luptat atât de mult şi din greu pentru regiune trebuie să se unească şi să treacă la treabă. Gaza este doar o parte. Cea mai importantă parte este: pacea în Orientul Mijlociu", a mai scris Trump, pe Truth Social.

Ads