Trump, nemulțumit de fotografia de pe coperta revistei TIME: „Cea mai proastă din toate timpurile!” FOTO

Donald Trump ține foarte mult la podoaba sa capilară. Președintele SUA s-a declarat nemulțumit de fotografia de pe coperta revistei „TIME” care nu avantajează coafura liderului politic.
Președintele american a numit fotografia „foarte rea”, dar s-a arătat încântat de articol.
„Revista TIME a scris un articol relativ bun despre mine, dar fotografia este probabil cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au 'şters' părul și apoi au pus ceva care plutea deasupra capului meu și arăta ca o coroană, dar una extrem de mică. Foarte ciudat. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu fotografiat din unghiuri de jos, dar aceasta este o fotografie foarte proastă și merită să fie criticată”, a notat președintele SUA, pe Truth Social.
The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj— TIME (@TIME) October 13, 2025
Textul care însoţeşte fotografia recunoaște rolul lui Trump în încheierea conflictului din Gaza, în contextul în care planul de pace pentru enclava palestiniană a fost semnat luni, în Egipt. „Triumful său" - scrie pe coperta revistei. Fostul premier israelian Ehud Barak (1999-2001) a scris un articol intitulat „Liderul de care Israelul avea nevoie".
De la preluarea mandatului, liderul american s-a dovedit a fi extrem de activ. Luni, 13 octombrie, Trump a călătorit în Israel şi Egipt. În Israel, Trump a vorbit în faţa parlamentului şi s-a întâlnit cu familiile ostaticilor israelieni. În Egipt, politicianul a coprezidat „Summitul Păcii”, unde a fost semnat acordul care stipulează sfârşitul războiului din Gaza.
„Am realizat multe în Israel şi Egipt. Multă muncă, dar nici nu aş vrea să fie altfel. A fost o experienţă unică! Acum, toate aceste ţări mari care au luptat atât de mult şi din greu pentru regiune trebuie să se unească şi să treacă la treabă. Gaza este doar o parte. Cea mai importantă parte este: pacea în Orientul Mijlociu", a mai scris Trump, pe Truth Social.