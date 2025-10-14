Trump, nemulțumit de fotografia de pe coperta revistei TIME: „Cea mai proastă din toate timpurile!” FOTO

Autor: Dan Stan
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 14:40
1207 citiri
Trump, nemulțumit de fotografia de pe coperta revistei TIME: „Cea mai proastă din toate timpurile!” FOTO
Donald Trump, 2025 / FOTO: White House

Donald Trump ține foarte mult la podoaba sa capilară. Președintele SUA s-a declarat nemulțumit de fotografia de pe coperta revistei „TIME” care nu avantajează coafura liderului politic.

Președintele american a numit fotografia „foarte rea”, dar s-a arătat încântat de articol.

„Revista TIME a scris un articol relativ bun despre mine, dar fotografia este probabil cea mai proastă din toate timpurile. Mi-au 'şters' părul și apoi au pus ceva care plutea deasupra capului meu și arăta ca o coroană, dar una extrem de mică. Foarte ciudat. Nu mi-a plăcut niciodată să fiu fotografiat din unghiuri de jos, dar aceasta este o fotografie foarte proastă și merită să fie criticată”, a notat președintele SUA, pe Truth Social.

Ce au scris jurnaliștii de la TIME despre Trump

Textul care însoţeşte fotografia recunoaște rolul lui Trump în încheierea conflictului din Gaza, în contextul în care planul de pace pentru enclava palestiniană a fost semnat luni, în Egipt. „Triumful său" - scrie pe coperta revistei. Fostul premier israelian Ehud Barak (1999-2001) a scris un articol intitulat „Liderul de care Israelul avea nevoie".

De la preluarea mandatului, liderul american s-a dovedit a fi extrem de activ. Luni, 13 octombrie, Trump a călătorit în Israel şi Egipt. În Israel, Trump a vorbit în faţa parlamentului şi s-a întâlnit cu familiile ostaticilor israelieni. În Egipt, politicianul a coprezidat „Summitul Păcii”, unde a fost semnat acordul care stipulează sfârşitul războiului din Gaza.

„Am realizat multe în Israel şi Egipt. Multă muncă, dar nici nu aş vrea să fie altfel. A fost o experienţă unică! Acum, toate aceste ţări mari care au luptat atât de mult şi din greu pentru regiune trebuie să se unească şi să treacă la treabă. Gaza este doar o parte. Cea mai importantă parte este: pacea în Orientul Mijlociu", a mai scris Trump, pe Truth Social.

Cel mai apropiat aliat al lui Putin vrea un acord cu SUA și așteaptă propunerile lui Donald Trump
Cel mai apropiat aliat al lui Putin vrea un acord cu SUA și așteaptă propunerile lui Donald Trump
Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, surprinde din nou printr-o schimbare de ton față de Occident. Liderul autoritar de la Minsk a transmis că este pregătit să întărească...
Casa Albă îl laudă pe Trump după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza. „Marele nostru Președinte al Păcii” FOTO/VIDEO
Casa Albă îl laudă pe Trump după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza. „Marele nostru Președinte al Păcii” FOTO/VIDEO
Casa Albă îl laudă pe Donald Trump pentru eforturile depuse în vederea acordului de pace din Fâșia Gaza. De asemenea, au fost trecute în revistă toate activitățile făcute de...
#Donald Trump, #revista time , #stiri Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a aratat spre Seicul Mansour si a rostit SASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
ObservatorNews.ro
Momentul in care mama si fetita ei suntspulberate pe trecere, in Capitala. Filmare cu camera de bord
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Avertismentul unui general român cu privire la războiul hibrid: „Nu e practicat numai de Rusia!”
  2. „Revoluție” legislativă: planul Poliției pentru românii care primesc amenzi. Ce vor face șoferii cu permisul reținut
  3. Au fost identificate cele patru cadavre ale ostaticilor predate de Hamas. Anunțul armatei israeliene FOTO
  4. Noua lege a pensiilor magistraților, departe de cerințele Bruxelles-ului. Acuzațiile CSM
  5. Șeful NATO umilește Rusia. Lovește direct în forța militară a lui Putin. „Armatele noastre sunt infinit mai bune decât cea rusă. La aviație, nu sunt nici măcar umbra noastră” VIDEO
  6. Jurnalist omorât în bătaie pe o stradă din Istanbul. „Acest atac josnic a vizat adevărul, libertatea presei şi dreptul la informaţie”
  7. Noi imagini de pe Autostrada Transilvania. Cum arată șantierul pe secțiunile aflate în execuție VIDEO
  8. Mii de români vor beneficia de noul sistem de pensii din Germania și vor primi 2.000 de euro fără să plătească impozite
  9. Trump, nemulțumit de fotografia de pe coperta revistei TIME: „Cea mai proastă din toate timpurile!” FOTO
  10. Analiză: Cine va fi următorul prim-ministru al Moldovei?