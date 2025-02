Cum va fi afectată România de măsurile economice ale lui Donald Trump: un profesor de economie explică efectele deciziilor acestuia

SUA sunt pe cale să provoace un adevărat război al tarifelor, după ce Donald Trump a impus taxe vamale Canadei și Mexicului, iar UE pare următoarea pe listă.

Preşedintele american, Donald Trump, a impus taxe vamale de 25% asupra produselor importate din Canada și Mexic și a anunțat că ia în discuție măsuri asemănătoare și în privința Uniunii Europene. Bruxellesul ar „scăpa” cu doar 10% taxe vamale, se pare, însă Trump nu a anunțat încă oficial decizia. Între timp, Trump a discutat cu președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și cu Justin Trudeau, premierul demisionar al Canadei și a decis să suspende pentru cel puțin o lună taxele vamale.

Într-o analiză pentru „Adevărul”, profesorul de economie mondială Christian Năsulea explică impactul acestor măsuri, atât pe plan global, cât și pentru România. În opinia profesorului, primii care vor avea de suferit din cauza măsurilor luate de Donald Trump vor fi chiar cetățenii americani.

„Aceste planuri ale președintelui american reprezintă o inepție din punct de vedere economic. Trump nu-și dă seama că nu poate să abroge și legile economiei. Nu poate să vină să dea executive order ca să suspende niște reguli ale firii, ale naturii, practic. Cam asta este ce vedem în momentul acesta - Donald Trump care este în război cu rațiunea. De ce spun asta? Pentru că, evident, primii care vor fi afectați de aceste măsuri vor fi cetățenii americani. De fapt, nici măcar nu este nevoie să răspundă în contrapartidă Canada sau Mexicul sau alte state, în așa fel încât să facă rău Statelor Unite din punct de vedere economic, pentru că aceste acțiuni deja fac rău SUA. Americanii de rând vor plăti prețuri mai mari pentru, în principiu, toate produsele pe care le consumă”, spune Năsulea.

Ads

Deocamdată, însă, primele afectate sunt companiile europene, asiatice și canadiene. Există și un fenomen interesant: deprecierea monedei euro față de dolarul american. Totuși, totul se va întoarce exact ca un bumerag împotriva americanilor.

Măsuri care să permită negocierea de pe poziții de forță

Există și percepția că Donald Trump a luat aceste măsuri pentru a le negocia ulterior de pe poziții de forță cu țările respective, urmând apoi să le facă anumite concesii. Christian Năsulea critică acest mod de a negocia și spune că Trump este pe cale să comită o greșeală uriașă.

„Aș vrea să pornesc de la o chestiune care, iarăși, mi se pare foarte importantă vis-a-vis de această idee a negocierii. Oricine a citit câte ceva de prin cartea lui Trump, The Art of the Deal, ar trebui să-și fie dat seama că Donald Trump în negociere aplică niște principii sau crede într-un fel de negociere care aparține de trecut. El crede într-o negociere distributivă în care nu pot să câștige ambele părți, în care trebuie să existe un câștigător și un învins. Și tot ce face, face pornind de la acest gen de abordare a lucrurilor. Această idee despre modul în care se negociază cu oamenii în general și, iată, și cu partenerii, cu aliații în această situație, în lumea modernă, nu poate să fie mai departe de această viziune a lui Trump. Pentru că acum trăim, sau trăiam cel puțin, în lumea lui win-win în care trebuia să vii cu o ofertă din care să fie clar că pot câștiga ambele părți în așa fel încât negociarea să fie percepută ca una corectă. Ori Donald Trump, practic, se desprinde de ortodoxia științei din domeniul negocierilor încercând să folosească o abordare de secol XIX, practic”, explică profesorul.

Ads

Cum va fi afectată România

Și România ar putea fi afectată în cazul în care s-ar ajunge la un război comercial între SUA și Uniunea Europeană. Consecințele sunt greu de cuantificat în acest moment, dar cu siguranță vor exista, dacă Trump își va duce planul la capăt.

„Nu avem nici extraordinar de multe produse care să fie exportate în SUA, aici vorbim atât de produse și de servicii. Pe zona de servicii sunt, poate, un pic mai multe lucruri care ajung să fie consumate pe piața americană. De asemenea, noi nu importăm foarte multe lucruri din SUA. Însă, într-o lume globalizată și interconectată, evident, vor fi consecințe. Pentru că vedeam azi dimineață că unul dintre grupurile mari auto care au fost afectate, care și-au văzut o scădere a acțiunilor la bursă, este unul dintre grupurile care dețin operațiuni și în țara noastră. Și atunci, printr-un fenomen din ăsta de bulgăre de zăpadă, într-un fenomen de efect în cascadă, unele dintre efectele negative ale acestor măsuri se vor resimți și la noi”, punctează Năsulea.

Ads

Efectele ar fi amplificate de faptul că România este interconectată economic nu atât cu SUA cât cu statele membre ale Uniunii Europene care ar avea cel mai mult de pierdut.

„Mai mult decât atât, dacă această idee năstrușnică a războiului economic purtat cu partenerii și aliații va continua, evident că unul dintre cei mai importanți parteneri economici și aliați ai Statelor Unite este Uniunea Europeană, din care facem și noi parte, și atunci, evident, asta va multiplica efectele pe care vom ajunge să le resimțim și noi”, adaugă el.

Va crește inflația în țările cele mai afectate

Deși s-a vehiculat în ultimele ore ideea că decizia lui Trump va conduce la un tusnami inflaționist la nivel mondial, Christian Năsulea nu este convins că lucrurile ar sta așa, deși admite că inflația va crește în țările afectate.

„Nu știu dacă putem vorbi de un val inflaționist care să se reverse în întreaga lume. Aici depinde și de modul în care vor reacționa alte zone geoeconomice la strategia de negociere a lui Donald Trump. Poate vom vedea consecințe în cascadă dacă, să zicem, și noi impunem niște taxe vamale penalizatoare care răspuns la taxele vamale impuse de Trump, însă cu siguranță se va resimți în inflație deja această etapă a taxelor vamale impuse Canadei și Mexicului pe piața din Statele Unite. Acum vom vedea cât de importantă mai este această piață din Statele Unite atunci când vorbim despre propagarea unui val de inflație dintr-o zonă economică în alta”, mai afirmă Năsulea.

Ads

Practic, mai spune el, va fi pentru prima dată când anumite teorii ale științei economiei vor putea fi verificate. Asta înseamnă că până acum nu a mai fost experimentată această situație, cu taxe americane atât de mari impuse altor țări.

„E o chestiune care, pentru noi economiștii, este foarte interesantă în momentul ăsta pentru că avem niște teorii, iar Donald Trump ne dă oportunitatea pe care nu ne-o doream de a le testat. Acum, pentru Statele Unite se știe că va fi inflație, prețurile vor crește automat pentru că produsele care le importă vor fi mai scumpe și va apărea o inflație”, completează Năsulea.

Ads