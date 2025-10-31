Trump vrea să rupă cea mai puternică legătură a Rusiei: Asta îl învinge pe Putin odată pentru totdeauna

Eforturile depuse de președintele Statelor Unite pentru oprirea războiului din Ucraina, timp de 9 luni, au reprezentat un eșec major pentru el, după ce se lăudase că face asta în ”24 de ore”. Acum Trump vrea să rupă cea mai puternică legătură a Rusiei, cea cu China, iar acest lucru îl va învinge pe Putin odată pentru totdeauna. Dacă Moscova nu mai are o piață disponibilă pentru petrolul său, Kremlinul va fi obligat să înceteze atacul asupra Ucrainei.

Obiectivul principal al lui Donald Trump din timpul summitului de joi cu Xi Jinping ar fi fost negocierea unui acord comercial favorabil, dar el ar putea ajuta și la realizarea unui progres în eforturile sale de a pune capăt războiului din Ucraina, potrivit Telegraph.

Capacitatea Rusiei de a-și menține campania militară în conflictul din Ucraina se datorează în mare măsură sprijinului pe care l-a primit de la Beijing, nu în ultimul rând disponibilității Chinei de a continua să cumpere cantități mari de petrol rusesc, în ciuda sancțiunilor occidentale impuse la începutul conflictului.

Împreună cu India, China este responsabilă pentru importul zilnic între 3,5 și 4,5 milioane de barili de petrol rusesc, profiturile fiind folosite pentru a finanța efortul de război al lui Vladimir Putin în Ucraina. În plus, chinezii au furnizat Moscovei o gamă largă de sprijin tehnologic, inclusiv drone și sisteme de rachete, care au permis armatei ruse să depășească eșecurile potențial catastrofale pe care le-a suferit pe câmpul de luptă.

Prin urmare, încheierea așa-numitului parteneriat strategic „fără limite” dintre regimurile autocratice de la Moscova și Beijing a devenit unul dintre obiectivele cheie ale administrației Trump și ajută la explicarea motivului pentru care Trump a fost atât de dornic să câștige grațiile lui Putin.

Acest lucru se întâmplă în ciuda dovezilor foarte evidente că liderul rus nu arată nicio înclinație de a răspunde pozitiv eforturilor lui Trump de a pune capăt ostilităților din Ucraina.

Acum, că președintele american și-a dat seama că Putin are puține intenții de a dezvolta o relație constructivă cu Washingtonul, acesta este un moment oportun pentru ca Trump să încerce o altă tactică în eforturile sale de a implementa un armistițiu - convingându-l pe Xi că interesele Chinei ar fi mai bine servite prin reducerea parteneriatului său cu Moscova.

Realizarea târzie a lui Trump că Putin nu are niciun interes real în acceptarea unui armistițiu în Ucraina a fost motivul pentru care liderul american a ales să abandoneze planurile sale de a organiza un alt summit față cu omologul său rus la Budapesta, recunoscând că acest lucru ar fi o „pierdere de timp”.

Prăbușirea exporturilor de petrol ale Rusiei ar duce la prăbușirea lui Putin

De atunci, Trump și-a îndreptat atenția asupra comerțului profitabil cu petrol al Rusiei, o mișcare care reprezintă o provocare directă pentru parteneriatul existent al Beijingului cu Moscova. Anunțul lui Trump privind ultima sa rundă de sancțiuni „extraordinare” împotriva Rosneft și Lukoil, cele două principale companii petroliere ale Rusiei, a obligat atât China, cât și India să își revizuiască radical relațiile comerciale existente cu Moscova.

Noua rundă de sancțiuni a avut deja un impact asupra transporturilor de petrol ale Moscovei, companiile petroliere de stat chineze suspendând achizițiile de transporturi de petrol rusesc. India, care anterior fusese lovită de tarife de 25% pentru că a continuat să cumpere petrol rusesc, a urmat exemplul în mod similar, companiile indiene reducându-și drastic importurile de țiței din Moscova.

Dacă se mențin, reducerile drastice ale exporturilor de petrol rusesc către aceste țări și altele, cum ar fi Turcia, care sunt dornice să evite tensiuni comerciale suplimentare cu SUA, ar putea avea un impact semnificativ asupra capacității lui Putin de a-și finanța mașina de război în Ucraina.

Faptul că China a reacționat deja la impunerea sancțiunilor petroliere ale lui Trump asupra Rusiei sugerează cu siguranță că, în ciuda retoricii publice a lui Xi, parteneriatul strategic al Beijingului cu Moscova a fost creat mai mult din oportunism decât din interese comune reale. După ce nu a reușit să-l convingă pe liderul rus prin negocieri directe să accepte un armistițiu, Trump ar putea atinge același obiectiv prin încheierea unui nou acord comercial cu Beijingul.

Dacă se va întâmpla acest lucru va depinde de rezultatul întâlnirii lui Trump cu Xi, prima întâlnire față în față a celor doi lideri de când președintele SUA a lansat al doilea război comercial cu China.

Principalul obiectiv al lui Trump în timpul discuțiilor a fost rezolvarea a ceea ce el a descris ca fiind „o mulțime de probleme” dintre cele două țări, de la controalele planificate de Beijing la exporturile de minerale din pământuri rare până la cererea administrației Trump ca chinezii să facă mai mult pentru a reduce fluxul de opioide mortale în SUA.

Chiar și așa, există o mare probabilitate ca orice îmbunătățire a relațiilor dintre Washington și Beijing să fie pe seama Moscovei, cu siguranță în ceea ce privește menținerea comerțului lucrativ cu petrol cu China. Orice prăbușire a exporturilor de petrol rămase ale Rusiei îl va lăsa pe Putin fără capacitatea de a-și finanța „operațiunea militară specială” din Ucraina, lăsându-i puține opțiuni decât să accepte termenii de armistițiu ai lui Trump.

