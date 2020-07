Explicatiile lui Trump pentru mutarea trupelor SUA: Germania plateste Rusiei miliarde de dolari pentru energie si noi ar trebui sa aparam Germania?

"Germania plateste Rusiei miliarde de dolari anual pentru energie si noi ar trebui sa aparam Germania de Rusia . Cum vine asta? De asemenea, Germania este culpabila in privinta alocarii de 2% (cheltuieli din PIB - n.r.) pentru NATO . De aceea, mutam o parte din trupele noastre din Germania!", a scris Donald Trump pe Facebook.Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a anuntat miercuri ca SUA vor retrage 11.900 de militari din Germania. Decizia, care apartine presedintelui Donald Trump, va dura cativa ani si va costa statul american miliarde de dolari, scrie CNN, care citeaza oficiali americani.Cei 12.000 reprezinta aproximativ o treime din totalul de 34.500 de militari americani care stationeaza in Germania.Dintre trupele care parasesc Germania, aproximativ 5.400 vor ramane in Europa . Restul de 6.400 de militari si familiile lor se vor intoarce in SUA si se vor reloca in timp, in Europa, pe baza de rotatie.Ministrul american a spus ca o parte dintre acestia vor fi relocati in zona Marii Negre, fara sa numeasca tarile in care vor fi amplasati.