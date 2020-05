Trump amana summitul G7, "un grup de tari foarte depasit", si invita la reuniune Rusia si alte state nemembre

Ziare.

Summitul G7, prevazut sa aiba loc catre sfarsitul lui iunie la Camp David este "un grup de tari foarte depasit" si nu reprezinta in mod adecvat "ceea ce se intampla in lume", le-a spus Trump unor jurnalisti care-l insoteau, la bordul Air Force One, din Florida, la Cape Canaveral, la Washington.La aceste reuniuni participa liderii Marii Britanii, Canadei, Frantei, Germaniei, Japoniei, Italiei si Uniunii Europene (UE).Rusia a fost exclusa din fostul G8 in urma cu cinci ani, ca masura de retorsiune dupa ce Moscova a anexat Peninusla ucraineana Crimeei.Rusia detine in continuare peninsula, iar liderii G7 au respins revenirea Moscovei in cadrul grupului.O purtatoare de cuvant a Casei Albe, Alyssa Farah, a anuntat ca lareuniunea din acest an urmeaza sa ia parte aliati traditionali, care urmeaza sa discute despre modul in care sa fie tratata China in viitor.Trump a atacat Beijingul, caruia-i reproseaza modul in care a gestionat pandemia covid-19, care s-a raspandit in lume din China, iar vineri a ordonat administratiei sa lanseze procesul prin care sa puna capat statutului special acordat Hong Kongului, ca masura de retorisune fata de decizia Chinei de a impune o controversata lege a securitatii nationale fostei colonii britanice.Trump face acest anunt dupa ce si-a exprimat dorinta ca liderii G7 sa se reuneasca in persoana in iunie, in timpul pandemiei covid-19.Liderii lumii s-au grabit sa-i raspunda daca vor participa, iar cancelarul german Angela Merkel a anuntat sambata ca ea a refuzat invitatia lui Trump din cauza pandemiei noului coronavirus "Cancelarul ii multumeste presedintelui Trump pentru ca a invitat-o la summitul G7 la Washington la sfarsitul lui iunie. In prezent, tinand cont de situatia per ansamblu a pandemiei, ea ( Angela Merkel ) nu poate promite ca va participa personal, adica sa calatoreasca la Washington", a declarat un purtator de cuvant al cancelarului.Premierul canadian Justin Trudeau si presedintele francez Emmanuel Macron au anuntatca sunt deschisi unei reuniuni fizice.Coreea de Sud este la curent cu invitatia la summitul G7 si urmeaza sa discute suboectul cu Statele Unite, a declarat duminica pentru Reuters un oficial guvernamenral sud-coreean la Seul.Presedintele american a facut o serie de declaratii indraznete cu privire la acest summit G7, pe care a fost nevoit sa le retracteze.El planuia sa gazduiasca summitul la clubul sau privat de golf Mar-a-Lago, in Florida. Insa a anuntat ca va avea loc in resedinta prezidentiala de la camp David, in urma unor critici dure.Liderii G7 au participat in ultimele luni la reuniuni pe tema pandemiei covid-19 prin videoconferinta.Ministrii statelor membre membre s-au reunit, de asemenea, prin videoconferinte.