Un consilier de rang inalt de la Casa Aba, apropiat presedintelui, este vizat in ancheta Trump-Rusia (surse)

Un consilier de rang inalt de la Casa Alba este o persoana de un interes semnificativ intr-o ancheta a autoritatilor in domeniul aplicarii legii cu privire la eventuale legaturi intre membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump si Rusia, scrie in editia de vineri The Washington Post (WP), citand persoane la curent cu subiectul, relateaza Reuters.

Potrivit WP, sursele citate au refuzat sa dezvaluie identitatea oficialului respectiv, despre care afirma ca este o persoana apropiata presedintelui Trump.

Ziarul a publicat acest articol in timp ce Trump se indrepta catre Arabia Saudita, prima etapa a primului turneu pe care-l efectueaza in strainatate in calitate de sef al statului, prin care Casa Alba spera sa deturneze atentia de la furtuna politica pe care a declansat-o saptamana trecuta prin demiterea lui James Comey din functia de director al FBI.

Comey conducea ancheta cu privire la un presupus amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si la o eventuala complicitate intre echipa de campanie a miliardarului republican si Moscova.

Ads

Demiterea lui Comey si dezvaluiri potrivit carora Trump i-a cerut anterior sefului FBI sa opreasca ancheta cu privire la fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn i-au determinat pe critici sa-l acuze pe Trump ca ar fi cautat sa obstructioneze ancheta FBI.

"Asa cum presedintele a declarat anterior - o ancheta aprofundata va confirma ca nu a existat vreo complicitate intre (membri ai echipei sale de) campanie si vreo entitate straina", a declarat Sean Spicer, citat intr-un comunicat, raspunzand dezvaluirilor WP.

Dupa mai multe zile de la declansarea acestei furtuni politice la Washington, Departamentul Justitiei a numit joi un procuror special in ancheta potential exploziva cu privire la un amestec al Rusiei in alegerile din 2016 si o eventuala complicitate intre apropiati ai lui Trump si Moscova.

Pe de alta parte, ziarul The New York Times (NYT) a dezvaluit tot vineri ca Trump le-a spus ministrului rus de Externe Serghei Lavrov si ambasadorului rus la Washington Serghei Kisliak, intr-o intalnire saptamana trecuta in Biroul Oval, ca demiterea lui Comey a slabit o "mare presiune" cu care presedintele se confrunta in ancheta in curs cu privire la Rusia si la alegeri.

Ads

"Tocmai l-am destuiit pe seful FBI. Era nebun, un nebun", a declarat Trump potrivit NYT, care citeaza documente ce rezuma intalnirea, citite ziarului de catre un oficial american. "M-am confruntat cu o mare presiune din cauza Rusiei. A fost inlaturata".

Trump s-a intalnit cu Lavrov si Kisliak in Biroul Oval la o zi dupa ce l-a dat afara pe Comey.

NYT scrie ca documentul are la baza note luate in Biroul Oval. Reuters precizeaza ca nu a fost imediat in masura sa verifice informatiile publicate de ziar.

NYT il citeaza pe Trump care a declarat, intr-un interviu televizat, ca Rusia a fost un factor in demiterea lui Comey, in pofida faptului ca presedintia a furnizat versiuni diferite cu privire la motivul concedierii acestuia.

Intrebat despre dezvaluirile NYT, Spicer a declarat ca fostul director al FBI "dandu-se in spectacol si politizand ancheta cu privire la actiunile Rusiei, James Comey a creat o presiune inutila asupra capacitatii noastre de a ne angaja si negocia cu Rusia".

"Ancheta ar fi continuat oricum si, evident, terminarea (contractului de munca al) lui Comey nu ar fi oprit-o", a declarat Spicer, adaugand ca adevaratul subiect este divulgarea unor "conversatii private si extrem de clasificate".

Citeste si Fostul director al FBI, James Comey, a acceptat sa depuna marturie in Senat