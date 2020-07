Un fost spion britanic regreta publicarea raportului sau despre Trump si Rusia

Omul de afaceri rus Aleksei Gubarev, mentionat in dosar, l-a dat in judecata pe Steele pentru calomnie.Intr-o depozitie scrisa la Inalta Curte din Londra, fostul spion a sustinut ca nu a avut niciodata intentia de a divulga continutul dosarului realizat la cererea campaniei electorale a Partidului Democrat pentru alegerile prezidentiale din SUA, din 2016, iar firma sa, Orbis, nu avea niciun interes ca rezultatul muncii de informatii sa ajunga public. Steele afirma ca, daca ar fi stiut ca urmeaza publicarea, ar fi facut tot ce putea pentru a impiedica acest lucru.Dosarul a ajuns pe site-ul de internet Buzzfeed cu 10 zile inainte alegerilor in urma carora Trump a devenit presedintele Statelor Unite. Unele elemente au fost preluate in ancheta procurorului special Robert Mueller, care a ajuns dupa doi ani la concluzia ca exista dovezi privind amestecul Rusiei in campania electorala din SUA, insa nu si despre o colaborare cu echipa candidatului republican.Steele apreciaza ca publicitatea creata de publicarea, 'mai ales sub forma bruta si neanalizata', a informatiilor sale - dintre care unele nu pot fi verificate - este 'devastatoare profesional' pentru reputatia sa intr-un domeniu unde sunt vitale discretia si confidentialitatea.Gubarev a contestat marti acuzatiile ca serviciile de securitate ruse au folosit firma sa Webzila din domeniul informatic pentru a accesa ilegal documente ale campaniei candidatei democrate la presedintia SUA, Hillary Clinton . Documentele au aparut pe site-ul Wikileaks al lui Julian Assange.Colaboratorii lui Trump l-au condamnat pe Steele pentru ca dosarul intocmit de acesta a dus la deschiderea anchetei legate de Rusia. Fostul spion a disparut ulterior din public si nu mai comunica decat foarte rar.