Să luăm aminte! De ce a fost împușcat Donald Trump?

Bătălia pentru putere nu are limite! Chiar și în cea mai consolidată democrație, monștrii nu întârzie să apară!

Fostul președinte Donald Trump, candidat la un nou mandat pentru președinția Statelor Unite ale Americii este apreciat de adversarii săi politici drept un "un fascist autoritar care trebuie oprit cu orice preț"!

Cât este de adevărat că Donald Trump, cunoscut pentru atitudinea radicală, inclusiv cu privire la războiul din Ucraina și la președintele Zelensky, pe care îl numește, "agent de vânzări" în urma cererilor de ajutor adresate Statelor Unite ale Americii, poate să tulbure Noua Ordine Mondială, dacă va fi reales președinte al Statelor Unite ale Americii?

Să fie întâmplătoare declarația fostului președinte Donald Trump, potrivit, Open Sources,:"dacă eram președinte, războiul dintre Rusia și Ucraina nu s-ar fi întâmplat niciodată… nici într-un milion de ani"?

În timp ce participa la un miting de campanie în statul Pennsylvania, Donald Trump a fost lovit de un glonț care i-a străpuns partea superioară a urechii, acesta fiind unul dintre cele 6 gloanțe trase asupra fostului președinte american.

Imposibilul devine posibil!

Kevin Rojek, agentul special responsabil al biroului FBI din Pittsburgh declară că: "am avut ceea ce numim o tentativă de asasinat împotriva fostului nostru președinte Donald Trump."

Cine este atentatorul

Absolvent la Bethel Park High School, Thomas Matthew Crooks, principalul suspect, este departe de a fi indexat în categoria teroristului definit "lupul singuratic" sau a unui dezaxat psihic, acțiunile sale demonstrând premeditare și o posibilă coordonare din partea unor forțe implicate rămase încă necunoscute opiniei publice, dar cercetate de FBI.

Cum poate fi interpretat mesajul postat în Social-media de Thomas Matthew Crooks: "urăsc republicanii! Urăsc pe Trump"?

Din punct de vedere operativ, cum poate fi explicat faptul că Thomas Matthew Crooks a tras asupra fostului președinte american de pe acoperișul unei clădiri aflată la o mică distanță de locul, la circa 200-250 metri, în care se afla Donald Trump, fără să fie identificat de serviciile secrete, dar "văzut" de câteva persoane din public?

Cât de eficient a fost securizat perimetrul în care se afla fostul președinte american?

Potrivit "Open Sources" un martor declară:"...la câteva zeci de metri distanță de noi am văzut un individ care se afla pe un acoperiș și trăgea spre noi. Am arătat în direcția aceea".

Serviciile secrete americane și forțele de ordine au reacționat, suspectul fiind ucis.

Fără să insist asupra celor 6 focuri de armă trase asupra lui Donald Trump, imaginile obligă la reflecții cu privire la viteza de reacție a serviciilor secrete, dar și la eficiența măsurilor de protecție desfășurate!

În mod cert, Dumnezeu îl iubește pe Donald Trump!

În condițiile în care nu se cunoștea numărul celor implicați, fostul președinte american este "acoperit" de agenții secreți și evacuat de la locul atentatului, dar Donald Trump rămâne expus preț de câteva minute, în fața unor posibile alte lovituri!

Deși "Teoria conspirațiilor" nu oferă răspuns la problemele reale, să fie Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, din Bethel Park, Pennsylvania, prezentat drept "subiectul implicat în tentativa de asasinare" un nou Lee Harvey Oswald, asasinul președintelui SUA John F. Kennedy, care a fost împușcat mortal la 22 noiembrie 1963, în Dallas, Texas?

Cine este Donald Trump

Donald Trump este un om de afaceri american, personalitate de televiziune și politician care a fost al 45-lea președinte al Statelor Unite, servind din 20 ianuarie 2017 până în 20 ianuarie 2021.

Înainte de președinție, Trump era cunoscut pentru activitatea sa în domeniul imobiliar, în special în New York City, și pentru rolul de gazdă al emisiunii de televiziune "The Apprentice."

Donald Trump nu trăiește din politică!

În clasamentul din 2023, Forbes estima averea netă a lui Donald Trump la aproximativ 2,5 miliarde de dolari, o estimare similară, realizată de Bloomberg Billionaires Index, confirmând averea lui Trump în jurul aceleiași sume.

Mandatul său prezidențial a fost marcat de schimbări semnificative în politica internă și externă și de controverse numeroase. Printre principalele realizări și inițiative ale administrației Trump se numără reforma fiscală, eforturile de dereglementare, o politică externă bazată pe principiul "America First" și politici stricte de imigrație. De asemenea, mandatul său a fost caracterizat de numeroase investigații, inclusiv investigația condusă de Robert Mueller privind interferențele rusești în alegerile din 2016 și două procese de impeachment, ambele soldate cu achitare în Senat.

După pierderea alegerilor prezidențiale din 2020 în fața lui Joe Biden, Trump a contestat rezultatele, afirmând în mod repetat, dar fără dovezi, că au existat fraude electorale. Refuzul său de a recunoaște înfrângerea a culminat cu atacul asupra Capitolului din 6 ianuarie 2021, care a dus la al doilea proces de impeachment.

De la plecarea sa din funcție, Trump a rămas o figură influentă în Partidul Republican și în politica americană, continuând să aibă un impact semnificativ și existând speculații privind eventuale ambiții politice viitoare.

Dușmanii președintelui Donald Trump nu lipsesc!

De ce oare Donald Trump este frecvent denumit de mass-media drept "dușmanul poporului"?

Să fie un răspuns acuzațiile cu privire la răspândirea dezinformării, atacuri la adresa presei și comportamentul lui Donald Trump, neconvențional pentru un președinte?

De-a lungul carierei sale politice și de afaceri, Donald Trump a avut numeroși oponenți și critici, atât pe plan intern, cât și internațional.

Deși mulți republicani l-au susținut, au existat și membri ai Partidului Republican care l-au criticat, precum Mitt Romney, John McCain și Liz Cheney, în special în contextul retoricii și acțiunilor sale post-alegeri 2020.

Figuri precum: Nancy Pelosi, Chuck Schumer și Joe Biden au fost și sunt printre cei mai vocali dintre oponenții democrați ai lui Donald Trump, aceștia criticându-l pentru politicile sale, comportamentul și deciziile administrative!

Între "dușmanii declarați" ai fostului președinte american sunt și mai mulți foști membri ai administrației Trump, precum John Bolton, James Comey și Rex Tillerson, cu memorii și interviuri critice.

În contextul investigațiilor privind interferențele ruse în alegerile din 2016 și alte anchete juridice, nu pot fi neglijate nici conflictele fostului președinte american, cu diverse agenții guvernamentale, inclusiv FBI și CIA, acesta fiind acuzat de nenumărate ori de "complot asupra instituțiilor americane"!

Relațiile lui Donald Trump cu lideri internaționali au fost adesea tensionate. De exemplu, Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei, Justin Trudeau și Emmanuel Macron au avut momente de dezacorduri semnificative cu fostul președinte american.

Apropierea dintre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, reprezintă subiectul unor critici, dar și tema serviciilor secrete americane, Biroul Directorului Comunității Naționale de Informații (Office of the Director of National Intelligence-ODNI) "indicând că Moscova îl preferă din nou pe republicanul Donald Trump".

Acești critici și oponenți au contribuit la un climat politic polarizat în Statele Unite în timpul și după președinția lui Donald Trump.

Cum a fost posibil atentatul asupra lui Donald Trump?

În condițiile în care FBI încearcă să afle motivul atacului asupra lui Donald Trump, se poate vorbi de un eșec al serviciilor secrete americane?

Prevenirea unui atentat este un proces complex. Gruia Docan, presidency protection officer - comandant atrage atenția că în prevenirea unui atentat nimic nu este întâmplător! Acest lucru implică mai multe strategii și măsuri aplicate de serviciile secrete pentru a asigura siguranța persoanelor vizate.

Din această perspectivă, supravegherea operativă și culegerea de informații sunt esențiale pentru prevenirea unor potențiale amenințări!

Fără să amintim de atacurile teroriste asupra SUA, de la 9/11 septembrie 2001, când valorificarea informațiilor a fost subestimată, în situația organizării unui dispozitiv de protecție, colectarea și analizarea informațiilor din surse multiple este obligatorie pentru a identifica potențiale amenințări, înainte ca acestea să se materializeze, colaborarea dintre agențiile de securitate naționale și internaționale fiind esențială!

În condițiile în care fostul președinte american Donald Trump este considerat "dușman al poporului" este foarte greu de înțeles cum a fost asigurată protecția acestuia, cu un atentator "nesesizat" aflat la o distanță de circa 200-250 metri?

Pe lângă agenții secreți, inclusiv gărzi de corp, vehicule blindate și alte măsuri de securitate pentru persoanele vizate, utilizarea de tehnologii avansate, cum ar fi drone, camere de supraveghere, detectoare de metale și alte echipamente de securitate, Groșeanu Mihai, protection officer NATO, subliniază faptul că acestea sunt obligatorii, pentru a monitoriza și controla perimetrul, dar și pentru a asigura accesul în zonele vulnerabile.

O simplă radiografie a atentatului, arată faptul că sistemul de protecție a fost vulnerabil, atentatorul fiind "plasat" pe acoperișul unei clădiri aflată în proximitatea fostului președinte american! Cum poate fi explicat faptul că atentatorul a avut timp suficient să tragă nu mai puțin de 6 gloanțe asupra lui Donald Trump?

Realizarea unor planuri de securitate detaliate, potrivit Sofrone Florin, un lunetist de excepție în Forțele Operaționale Speciale, cu misiuni determinante în asigurarea protecției Înaltului Pontif, Papa Ioan Paul al II-lea la București, precum și efectuarea de exerciții regulate pentru a pregăti personalul pentru diverse scenarii de amenințare sunt esențiale pentru serviciile secrete, implicarea publicului în recunoașterea și raportarea activităților suspecte având un rol crucial în prevenirea atacurilor.

În cazul de față cum poate fi explicată "agitația" post atac, pe fondul căreia fostul președinte este auzit spunând agenților secreți "stați să îmi iau pantofii" și expunerea acestuia, pe timpul evacuării, potrivit imaginilor existente, unor posibili atentatori neidentificați?

Declarația unui martor aflat în public, potrivit căruia "am arătat cu mâna de unde se trage, dar serviciile nu au reacționat imediat", desprinsă din Open Sources, obligă serviciile secrete, la analiza și evaluarea continuă a riscurilor pentru a ajusta măsurile de securitate în funcție de nivelul actual de amenințare!

Cât se poate vorbi în acest caz despre vigilența constantă și o cooperare eficientă între toate părțile implicate, esențiale pentru prevenirea amenințărilor?

Ce înseamnă glonțul care l-a lovit pe fostul președinte american?

Fără să îndemn la atitudini neconforme cu respectul față de lege, într-o lume măcinată de incertitudine, dar și de nesiguranță, așa cum discutam cu Blaga D.I., security analyst officer, Donald Trump va fi viitorul președinte al Statelor Unite ale Americii!

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

