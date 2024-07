Mărturia unui bărbat care a încercat să salveze o victimă a atacatorului lui Trump: ”Pierduse mult sânge, creierul era afectat” VIDEO

Apar noi mărturii de la tentativa de asasinat asupra candidatului republican Donald Trump ce a avut loc la un miting electoral din Pennsylvania.

Un martor care asista la miting spun că a auzit împușcături și inițial a crezut că este vorba despre artificii. Bărbatul, cu tricoul pătat de sânge, este specialist îi intervenții medicale de urgență și a încercat salvarea uneia dintre victimele lovite de atacator.

”Cineva striga: A fost împușcat!, A fost împușcat!”.

”Lucrez în domeniul medical și le-am spus: lăsați-mă să vă ajut. Barbatul era căzut printre scaune și avea o lovitura la cap, pierduse mult sânge, creierul era afectat”

A bystander was struck and killed by a stray bullet during the assassination attempt on #Trump tonight in Pennsylvania. Other witnesses tried to render aid.#assasination #USElection2024 pic.twitter.com/ErOJCfMu3R