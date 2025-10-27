„Secretul” lui Trump. De ce pare mai tânăr președintele SUA. Un medic și un psiholog au explicat: „Acești factori contează”

La 79 de ani, Donald Trump demonstrează că este unul dintre cei mai activi lideri politici din lume. Numeroase acțiuni publice, dar și mărturii au demonstrat că liderul SUA nu-și arată anii.

Reînvestit în ianuarie 2025, Donald Trump a devenit al 47-lea președinte din istoria Statelor Unite și al doilea care a obținut un nou mandat, neconsecutiv, la Casa Albă. Liderul american a revenit în funcție după un război crâncen. După ce Joe Biden și Partidul Democrat au preluat puterea, în 2020, cel de-al 45-lea președinte al SUA a fost interzis în social media, pe marile platforme. Ulterior, a apărut ca inculpat în mai multe dosare penale și fost chemat să se prezinte la diverse instituții judiciare pentru a da cu subsemnatul.

În plus, Trump a fost ținta mai multor tentative de asasinare. Doar în 2024 au existat trei. În iulie anul trecut, în Pennsylvania, liderului american i-a trecut glonțul pe la ureche, la propriu. Inclusiv în primul mandat, viața lui Trump a mai fost pusă în pericol de alte acțiuni extremiste eșuate.

De când a revenit la Casa Albă, Trump s-a implicat în diverse acțiuni de politică internă și politică externă. Americanul a semnat 26 de ordine executive chiar în ziua învestiirii sale, pe 20 ianuarie. Această cifră depășește recordul anterior al oricărui președinte american în prima zi de mandat. De exemplu, Joe Biden a semnat 17 în 2021, iar Trump însuși patru, în primul mandat din 2017. Între timp, în cele aproape zece luni de mandat, liderul american a semnat 210 ordine executive. Ordinul executiv este un act normativ emis de președintele Statelor Unite, care are forță de lege în domeniul executiv (administrație, agenții federale, armată, imigrație etc.). Nu este identic, dar poate fi făcută o paralelă cu HG-urile sau cu OUG-urile din România.

În politica externă, Trump s-au implicat în soluționarea mai multor conflicte. Președintele SUA vorbește frecvent despre cele opt războaie pe care le-a oprit, iar cel mai recent succes se referă la conflictul din Gaza, respectiv predarea ostaticilor. Acțiunile de politică externă ale lui Trump au fost constante și în privința războiului ruso-ucrainean și au cuprins, printre altele, numeroase negocieri, discuții cu omologi din state BRICS, precum China, aplicări de taxe vamale pentru UE etc.

Vârsta cardiacă a lui Donald Trump, „cu 14 ani mai mică decât vârsta reală”

Într-o postare publicată luna aceasta, în social media, de secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavit, liderul de la Washington este numit „președintele păcii” și „cel mai harnic președinte din istorie”. Leavitt a amintit turul de forță al lui Trump, de 36 de ore, cu activitate continuă, ce a cuprins: negocieri diplomatice intense Hamas-Israel, întâlniri cu familiile ostaticilor, eliberarea ostaticilor, zboruri transcontinentale, conferințe de presă la miezul nopții.

De asemenea, tot luna aceasta, medicul Casei Albe, Sean Barbadella, a prezentat concluziile raportului medical semestrial efectuat de către Donald Trump: președintele SUA „se bucură în continuare de o sănătate excepțională”, iar vârsta cardiacă a acestuia este „cu 14 ani mai mică decât vârsta reală”.

Și, totuși, cum reușește să fie atât de activ Donald Trump, la aproape 80 de ani, după mandatul lui Joe Biden, care la aceeași vârstă devenea viral prin gafele sale? Despre starea de sănătate a lui Donald Trump și despre provocările care vin la pachet cu funcția de președinte al SUA, Ziare.com a discutat cu medicul Tudor Ciuhodaru și cu psihologul Radu Leca.

Ziare.com (Andi Miron) - O întrebare generală, în primul rând. În ce măsură stresul, stări precum anxietatea, depresia pot influența negativ activitatea de zi cu zi, starea fizică și psihică și chiar accelera procesul de îmbătrânire?

Tudor Ciuhodaru: Este un lucru recunoscut. Când vorbim despre burnout. Am solicitat ca burnoutul să fie inclus printre bolile profesionale, inclusiv la personalul medical. E o reală problemă de sănătate publică. Mă uitam chiar pe statisticile europene. Depresia și burnoutul sunt două afecțiuni frecvente în rândul personalului medical, iar în România, cu atât mai mult, având în vedere statisticile pe care le-am văzut până acum. Evaluarea și combaterea lor eficientă țineau chiar de acel program de sănătate mintală pe care l-am lăsat, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Parlamentul European.

Depresia este, din punctul meu de vedere, o epidemie tăcută, e epidemie accentuată de însingurare, de condițiile socio-economice. Pe acest fond, este o realitate crâncenă explozia cazurilor de suicid și a consumului de droguri.

Radu Leca: Îmbătrânirea relevantă pentru sănătate este vârsta biologică, nu doar cea cronologică. Stresul cronic și tulburările afective avansează ceasurile biologice prin mecanisme bine documentate: hiperactivarea axei stresului (HPA) menține cortizolul și adrenalina la cote înalte, ceea ce dereglează somnul, apetitul, glicemia și imunitatea; crește inflamația de grad mic și stresul oxidativ, favorizând degradarea celulară, iar la nivel cerebral expunerea prelungită la amenințare este asociată cu reducerea volumului hipocampului și hiperreactivitatea amigdalei, adică un creier „setat” mai mult pe pericol. În paralel, se observă scurtarea telomerilor și accelerarea ceasurilor epigenetice la persoane cu depresie, anxietate severă sau stres posttraumatic, indicând o îmbătrânire biologică discretă, dar reală.

Cât de mult? Efectul mediu este, de regulă, mic spre moderat: vorbim mai degrabă de ani decât de decenii „pierduți”, cu o variabilitate individuală mare. Contează intensitatea, durata și controlabilitatea stresului, precum și „mindsetul de stres” (dacă îl vezi ca pe o provocare ce mobilizează resurse, răspunsul fiziologic e mai favorabil decât când îl percepi ca pe un pericol copleșitor). La fel de importante sunt moderatorii: genetica, stilul de viață (mișcare, dietă, somn, fumat/alcool), suportul social, sensul personal și strategiile de coping. Vestea bună este că o parte din marcatorii biologici par parțial reversibili: intervențiile de reducere a stresului (mindfulness, terapie cognitiv-comportamentală), îmbunătățirea somnului, activitatea fizică regulată și o alimentație antiinflamatorie pot scădea „încărcătura alostatică” și pot încetini ceasul biologic.

Ziare.com - Este funcția de președinte sau de prim-ministru mai vulnerabilă în fața acestei provocări?

Tudor Ciuhodaru: Din punctul meu de vedere, nimeni nu-i pune nimeni pe aceștia în funcție, dacă nu vor. Au ajuns acolo prin propria alegere. Cu cât sunt mai stresați, mai depresivi, merge mai prost activitatea noastră în viața de zi cu zi. Mai este un lucru pe care-l spuneam: apropo de Parlamentul României, înainte să-ți începi activitatea în legislativ, să existe un dosar medical, evident, confidențial, iar viitorii parlamentari să fie evaluați, inclusiv psihologic.

Meseria de politician în România e singura pentru care nu-ți trebuie evaluare medicală la angajare, nici de ordin psihologic, nici psihiatric, nici din punctul de vedere al sănătății fizice. Mi se pare, evident, o discriminare și un risc față de alte meserii. O discriminare, evident, pentru că, dacă vrei să te angajezi ca portar la supermarket, ești căutat de diverse boli, primești o evaluare completă. Dacă vrei să obții permis de conducere se face și evaluare psihologică, dar, dacă vrei să devii politician, nu se face nimic. Iar pe de altă parte, ați văzut că DNA-ul este cel mai bun „doctor”. În momentul în care sunt cercetați penal, iar apoi ajung în spatele gratiilor, găsesc tot felul de boli, astfel încât să arate că sunt incompatibili cu detenția.

Mai mult decât atât, în multe state ale lumii se realizează și un raport periodic pentru determinarea stării de sănătate a președintelui.

Radu Leca: Ambele roluri se află în zona de risc maxim în modelul CCS cerințe–control–suport, cerințe enorme, control relativ limitat de constrângeri instituționale și suport variabil. În regimuri prezidențiale, președintele concentrează simbolismul național, managementul crizelor externe și comanda militară, cu expunere mediatică intensă și mai puține „supape” politice; presiunea poate fi intensă, dar mai previzibilă ca durată (mandate fixe). În regimuri parlamentare, prim-ministrul trăiește într-un flux continuu de negociere, presiune din partea coalițiilor și posibilitatea reală a demiterii rapide; stresul este fragmentat, cu întreruperi frecvente, ceea ce erodează somnul, atenția susținută și recuperarea psihologică.

Empiric, percepția publică de „îmbătrânire la față” a liderilor are un sâmbure de adevăr, însă datele despre longevitate sunt mixte: liderii nu par să trăiască substanțial mai puțin decât cohortele lor socioeconomice, probabil datorită accesului superior la îngrijiri și resurse. Vulnerabilitatea reală depinde de arhitectura instituțională, ritmul crizelor, echipa - delegare, filtre informaționale, igiena deciziilor - ferestre fără întreruperi, ordonarea problemelor, calitatea somnului și profilul psihologic: reziliența, toleranța la ambiguitate, sentimentul de control, optimismul realist și abilitatea de a transforma amenințările în provocări. Liderii care practică recuperarea deliberată (pauze scurte, sport, rutină de somn, limite de timp, ritualuri de tranziție) își mențin rețele de încredere și au o narațiune internă de sens sunt mai protejați, indiferent de titulatură.

Ziare.com - Donald Trump arată multă implicare, energie, exuberanță, chiar un aspect mai tânăr. Cum se poate explica acest lucru, la vârsta pe care o are, 79 de ani?

Tudor Ciuhodaru: Să fie foarte clar, oamenii bogați trăiesc mai bine și mai mult. Se presupune că sunt evaluați periodic, au acces la tot ceea ce înseamnă medicină de vârf. Cu cât nivelul de viață este mai ridicat, inclusiv la nivel de popor, starea de sănătate e mult mai bună. Oricum, mă îndoiesc de faptul că un medic apropiat președintelui ar dezvălui anumite probleme de sănătate ale oficialului. Iar de-a lungul timpului, chiar SUA a avut președinți care au avut probleme cu alcoolul, cu tutunul, dependenți.

Orice om care deține o anumită funcție publică poate fi influențat în decizia publică de anumite probleme de sănătate. Vorbim și despre cele referitoare la sănătatea fizică, dar și cele referitoare la sănătate mintală.

Sunt anumiți parametri care sunt cuantificabili, apropo de activitatea cardiacă. Din câte știu eu, Trump nu bea și nu fumează. Starea noastră de sănătate e o interacție între factorii genetici și factorii de mediu - cât de expus ești la noxe și ce-ți poți permite la capitolul servicii de sănătate.

Problema sănătății mintale a celor care ne conduc și chiar a sănătății fizice este o problemă reală. Unele meserii sunt foarte solicitante: să umbli de colo până colo, să participi la conferințe, să dai declarații, să fii atent, să percepi în timp real ce se întâmplă în jurul tău, să schimbi avioane dintr-o parte în alta. Lucrurile acestea, pentru o persoană ce prezintă vulnerabilități fizice, să-i creeze anumite probleme. Meseria de politician e o meserie non-stop. Sau cel puțin ar trebui să fie. Că la noi, parlamentarii muncesc două ore pe săptămână, asta e altceva.

Radu Leca: Cu prudența necesară, răspund clar, nu putem evalua sănătatea unei persoane doar din apariții publice, iar imaginea este puternic mediată de selecția momentelor, lumină, machiaj, styling și regie. Din perspectivă psihologică, câteva elemente potențiale contează. Un temperament extravert și orientat spre sistemul de abordare - căutarea recompensei - se traduce prin gestică amplă, voce intensă, viteză de reacție și un stil dominant, care publicului îi apare drept „energie”. Sentimentul de autoeficacitate și un scop clar oferă combustibil motivațional: când mintea citește situația ca „joc pe care îl pot câștiga”, corpul mobilizează resurse fără a rămâne blocat în răspunsul de amenințare. Programarea aparițiilor în ferestrele de vârf ale propriului cronotip, micro-odihnele înainte de evenimente, expunerea strategică - doar în momentele în care energia e ridicată - și un stil retoric repetitiv, cu fraze scurte, reduc oboseala cognitivă resimțită. La toate se adaugă managementul imaginii, bronz/machiaj, coafură constantă, costume și postură care alungesc silueta, lumini calde frontale, unghiuri de filmare favorabile. Variabilitatea genetică în ritmul îmbătrânirii și accesul la îngrijiri medicale/dermatologice pot contribui, deși specificul nu este public.

„Rețeta” generală pentru a proiecta și a susține vitalitate la vârste înaintate combină biologia, psihologia și regia personală: somn suficient și regulat, inclusiv sieste scurte la nevoie, activitate fizică mixtă - aerobă pentru VO2 max și forță pentru masă musculară și postură, alimentație de tip mediteranean bogată în proteine de calitate, legume și omega‑3, management deliberat al stresului - respirație, mindfulness, restructurare cognitivă, granițe), relații de sprijin și proiecte cu sens, hidratare și protecție solară, igiena mediatică (limitarea expunerii la știri negative seara, plus antrenarea prezenței scenice (postură deschisă, contact vizual, tempo vocal variat). În esență, setezi corpul să dispună de resurse, mintea să interpreteze cerințele ca provocări și mediul să te pună în cea mai bună lumină iar rezultatul este perceput drept energie și tinerețe.

