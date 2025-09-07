Anunțul lui Donald Trump, după un atac fără precedent al Rusiei asupra Ucrainei. Președintele SUA, pregătit pentru un nou set de sancțiuni împotriva Kremlinului

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 07 Septembrie 2025, ora 21:08
Donald Trump Foto: Captură video/X/@WhiteHouse

Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă duminica aceasta că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică.

"Sunteți pregătit pentru a doua etapă de sancțiuni împotriva Rusiei?", a fost întrebat Trump de jurnaliști.

"Da, sunt", a răspuns el.

Și ministrul american al finanțelor Scott Bessent a afirmat duminică că SUA sunt 'pregătite să facă să crească presiunea' asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului în Ucraina, cerând europenilor să procedeze într-un mod similar, relatează France Presse.

Afirmațiile sale intervin după cel mai masiv atac aerian rusesc asupra Ucrainei de la începutul războiului, soldat cu cinci morți în timpul nopții trecute, ceea ce ilustrează din nou impasul discuțiilor diplomatice destinate să pună capăt conflictului.

Vicepreședintele american JD Vance a avut vineri o convorbire 'foarte productivă' cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indicat Scott Bessent, care a vorbit și el cu șefa executivului european.

'Vorbim despre ceea ce UE și SUA pot face împreună. Și suntem pregătiți să facem să crească presiunea asupra Rusiei', a declarat ministrul duminică pentru NBC. 'Dar avem nevoie ca partenerii noștri europeni să ne urmeze', a adăugat el.

Președintele american a amenințat că va lua măsuri împotriva țărilor care cumpără hidrocarburi de la Rusia pentru a submina finanțarea efortului său de război și a impus deja taxe vamale suplimentare semnificative Indiei.

Donald Trump este 'foarte nemulțumit' că multe țări din UE achiziționează petrol rusesc, afirmase de altfel președintele ucrainean Volodimir Zelenski joi.

'Dacă SUA și UE pot să se pună de acord asupra mai multor sancțiuni, asupra taxelor vamale împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuși. Și aceasta îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor', a insistat Scott Bessent duminică.

