Donald Trump impune primele sancțiuni Rusiei, după ce s-a enervat și nu s-a mai întâlnit cu Vladimir Putin. Companiile afectate de decizie

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 07:21
830 citiri
Donald Trump impune primele sancțiuni Rusiei, după ce s-a enervat și nu s-a mai întâlnit cu Vladimir Putin. Companiile afectate de decizie
Putin și Trump FOTO: Hepta

Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, în timp ce a cerut Moscovei să fie accepte o încetare imediată a focului în războiul cu Ucraina.

Președintele Donald Trump semnalase de săptămâni întregi că ar putea impune sancțiuni împotriva Rusiei pentru continuarea războiului, dar nu luase măsuri punitive majore până miercuri. Anunțul a venit după ce Trump a declarat că a „anulat” o întâlnire anticipată cu Putin deoarece „nu simțea că vom ajunge acolo unde trebuie să ajungem”, potrivit cnn.com.

În declarațiile sale din Biroul Oval, Trump a explicat că „a simțit că a venit momentul” pentru sancțiuni, menționând că „a așteptat mult timp” să le impună. Totuși, președintele american a spus că speră „să nu dureze mult”, deoarece războiul se va încheia.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat miercuri, într-un comunicat, că „a venit timpul să se oprească crimele și să se ajungă la o încetare imediată a focului.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război lipsit de sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”, a spus el.

Bessent a adăugat: „Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt încă unui război. Îi încurajăm pe aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni.”

Sancțiunile vizează companiile Rosneft și Lukoil, precum și aproape 30 de filiale ale acestora. Regatul Unit a vizat cele două companii petroliere săptămâna trecută, iar Uniunea Europeană a aprobat un nou pachet de sancțiuni miercuri.

Trimisul special al Uniunii Europene pentru sancțiuni, David O’Sullivan, se va întâlni joi cu înaltul oficial al Departamentului Trezoreriei SUA, John Hurley, a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei pentru CNN.

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishyna, a salutat anunțul de miercuri, despre care a spus că „vine după numeroase încercări de a oferi Rusiei o șansă de a începe negocieri reale pentru a pune capăt războiului.”

Efect imediat ale primelor sancțiuni impuse de Trump Rusiei: Preţurile petrolului au crescut semnificativ
Efect imediat ale primelor sancțiuni impuse de Trump Rusiei: Preţurile petrolului au crescut semnificativ
Preţurile petrolului au crescut cu peste 1 dolar pe baril, joi, continuându-şi creşterea din sesiunea anterioară, după ce Statele Unite au impus sancţiuni companiilor petroliere ruse Rosneft...
Putin are o influență hipnotică asupra lui Trump. Iar Ucraina plătește prețul
Putin are o influență hipnotică asupra lui Trump. Iar Ucraina plătește prețul
Rusia speră să obțină prin negocieri cu Statele Unite ceea ce nu a reușit pe câmpul de luptă. Iar pentru Vladimir Putin, miza pare să fie legată tot mai mult de un singur om: Donald Trump....
#Donald Trump, #sanctiuni Rusia, #Vladimir Putin, #Lukoil , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nemaivazut": se pregatea sa bata un penalty la ultima faza, dar ce a urmat i-a uimit pe toti! "Suspendare pe viata"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Au cerut oficial la UEFA excluderea FCSB-ului din cupele europene!

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Efect imediat ale primelor sancțiuni impuse de Trump Rusiei: Preţurile petrolului au crescut semnificativ
  2. Un bărbat drogat a încercat să forțeze intrarea cu mașina în Ambasada Rusiei la București. S-a oprit doar după ce a fost somat
  3. Începe cel mai tensionat summit al Uniunii Europene din ultimii ani. O întâlnire cu confruntări dure și amenințări de folosire a dreptului de veto
  4. Donald Trump impune primele sancțiuni Rusiei, după ce s-a enervat și nu s-a mai întâlnit cu Vladimir Putin. Companiile afectate de decizie
  5. Concedieri uriașe în divizia de inteligență artificială a Meta. Ce l-a supărat pe Mark Zuckerberg
  6. Armata americană a atacat o ambarcațiune în Oceanul Pacific, despre care susține că transporta droguri. Toți pasagerii sunt morți, iar operațiunea ar putea duce la un conflict în regiune VIDEO
  7. Cine are câștiguri colosale în războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu? O țară de pe alt continent a dat lovitura VIDEO
  8. Mutare neașteptată a lui Putin. Teamă la Kremlin în cazul a două submarine nucleare rusești scufundate VIDEO
  9. Fenomenul misterios, văzut pentru prima dată în istorie, de aproape: NASA anunță o inversare a polilor magnetici VIDEO
  10. Trump va intensifica sancțiunile împotriva Rusiei după amânarea summitului cu Putin