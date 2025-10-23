Donald Trump impune primele sancțiuni Rusiei, după ce s-a enervat și nu s-a mai întâlnit cu Vladimir Putin. Companiile afectate de decizie

Administrația Trump a impus miercuri sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, în timp ce a cerut Moscovei să fie accepte o încetare imediată a focului în războiul cu Ucraina.

Președintele Donald Trump semnalase de săptămâni întregi că ar putea impune sancțiuni împotriva Rusiei pentru continuarea războiului, dar nu luase măsuri punitive majore până miercuri. Anunțul a venit după ce Trump a declarat că a „anulat” o întâlnire anticipată cu Putin deoarece „nu simțea că vom ajunge acolo unde trebuie să ajungem”, potrivit cnn.com.

În declarațiile sale din Biroul Oval, Trump a explicat că „a simțit că a venit momentul” pentru sancțiuni, menționând că „a așteptat mult timp” să le impună. Totuși, președintele american a spus că speră „să nu dureze mult”, deoarece războiul se va încheia.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat miercuri, într-un comunicat, că „a venit timpul să se oprească crimele și să se ajungă la o încetare imediată a focului.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război lipsit de sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, care finanțează mașinăria de război a Kremlinului”, a spus el.

Bessent a adăugat: „Trezoreria este pregătită să ia măsuri suplimentare, dacă va fi necesar, pentru a sprijini eforturile președintelui Trump de a pune capăt încă unui război. Îi încurajăm pe aliații noștri să ni se alăture și să respecte aceste sancțiuni.”

Sancțiunile vizează companiile Rosneft și Lukoil, precum și aproape 30 de filiale ale acestora. Regatul Unit a vizat cele două companii petroliere săptămâna trecută, iar Uniunea Europeană a aprobat un nou pachet de sancțiuni miercuri.

Trimisul special al Uniunii Europene pentru sancțiuni, David O’Sullivan, se va întâlni joi cu înaltul oficial al Departamentului Trezoreriei SUA, John Hurley, a declarat un purtător de cuvânt al Trezoreriei pentru CNN.

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishyna, a salutat anunțul de miercuri, despre care a spus că „vine după numeroase încercări de a oferi Rusiei o șansă de a începe negocieri reale pentru a pune capăt războiului.”

