Care sunt șansele ca Trump să primească Premiul pentru Pace. „Este opus idealurilor pe care le reprezintă premiul Nobel”

Autor: Maria Popa
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 07:31
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Donald Trump, laureat al Premiului Nobel pentru Pace? Experţii consideră că şansele preşedintelui american sunt aproape nule şi preferă să pună în lumină cauze uitate, înainte de deschiderea luni, 6 octombrie, a sezonului celebrelor premii.

Decernat la 10 octombrie, Premiul Nobel pentru Pace va atrage atenţia întregii planete, dar reducerile bugetare ale preşedintelui american în domeniul sănătăţii şi cercetării din Statele Unite ar trebui să alimenteze dezbaterile în momentul acordării celorlalte premii (medicină, fizică, chimie, literatură şi economie).

Donald Trump afirmă că ar fi „o insultă” adusă Statelor Unite să nu i se acorde Premiul Nobel pentru Pace, dar politica sa „America pe primul loc” şi caracterul său controversat îi lasă puţine speranţe.

„Este total de neconceput”, deoarece „în multe privinţe este opus idealurilor pe care le reprezintă premiul Nobel”, estimează Rivind Stenersen, un istoric specialist în acest domeniu, intervievat de AFP.

„Premiul Nobel pentru pace înseamnă apărarea cooperării multilaterale, de exemplu prin intermediul ONU. (...) Trump reprezintă însă o ruptură cu acest principiu, deoarece urmează propria sa cale, în mod unilateral”, adaugă el.

Preşedintele american se laudă că a încheiat şase sau şapte războaie în tot atâtea luni, un bilanţ pe care experţii îl consideră mult exagerat.

„Comitetul Nobel ar trebui să evalueze dacă au existat exemple clare de succes în acest efort de restabilire a păcii”, subliniază directorul Institutului Internaţional de Cercetare pentru Pace din Stockholm (Sipri), Karim Haggag, pentru AFP.

Zeci de mii de persoane au dreptul să propună un candidat pentru premiul Nobel. Anul acesta, 338 de persoane şi organizaţii sunt în cursă, dar identitatea lor este ţinută secretă.

Pentru Haggag, premiul ar trebui să recompenseze actorii discreţi ai conflictelor care au ieşit din atenţia publicului.

„Comitetul Nobel ar trebui să pună accentul pe munca depusă de mediatorii locali şi de artizanii păcii pe teren. Aceştia sunt actori care au fost uitaţi în numeroase conflicte uitate ale lumii”, spune el, citând Sudanul, Sahelul sau Cornul Africii (Somalia, Etiopia, Eritreea).

Iniţiativa sudaneză Cellules d'intervention d'urgence (ERR), reţele de voluntari care îşi riscă viaţa pentru a hrăni şi ajuta o populaţie afectată de război şi foamete, ar îndeplini aceste criterii.

ONG-urile care apără jurnaliştii, precum Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor (CPJ) şi Reporteri fără Frontiere (RSF), ar putea fi, de asemenea, recompensate, după un an sângeros pentru profesie, în special în Fâşia Gaza.

„Niciodată până acum nu au fost ucişi atât de mulţi jurnalişti într-un singur an”, subliniază Nina Grager, directoarea Institutului de Cercetare pentru Pace din Oslo (Prio).

Iulia Navalnîa, văduva principalului opozant rus Alexei Navalnîi, este una dintre favoritele caselor de pariuri.

În 2024, Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat grupului Nihon Hidankyo, format din supravieţuitori ai bombei nucleare din Japonia.

Elveţianul Kracht pentru literatură?

Acordat la 9 octombrie, Premiul Nobel pentru literatură este celălalt premiu important, obiectul speculaţiilor.

Elveţianul Christian Kracht, considerat unul dintre cei mai mari autori contemporani din lumea germanofonă, este unul dintre favoriţii cercurilor literare.

La Salonul Cărţii de la Göteborg, care are loc cu câteva săptămâni înainte de sezonul Nobel, „Academia Suedeză era prezentă în întregime, aşezată în primul rând” la seminarul acestui scriitor, a declarat Björn Wiman, şeful departamentului de cultură al cotidianului Dagens Nyheter, pentru AFP.

„Şi asta, în general, este un semn care nu înşală”.

După Han Kang anul trecut, criticul consideră că „este rândul unui bărbat alb din sfera lingvistică anglo-saxonă, germană sau franceză” să fie recompensat.

Sezonul premiilor Nobel va începe luni cu medicina, urmată de fizică marţi şi chimie miercuri.

Mecanismele imunităţii înnăscute, identificarea celulelor stem ale leucemiei şi descoperirea unui hormon care reglează apetitul sunt citate printre descoperirile medicale care ar putea fi premiate.

Laureaţii, americani sau nu, ar putea profita de această tribună pentru a atrage atenţia asupra repercusiunilor grave pe care le-ar putea avea reducerile de miliarde de dolari în cercetarea medicală decise de guvernul lui Donald Trump.

Premiul Nobel constă într-o diplomă, o medalie de aur şi un cec în valoare de 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro).

