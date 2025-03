Donald Trump, un șarlatan-crypto? Ce spun investitorii din România: „Manipulare peste manipulare"

Piața crypto sângerează puternic atunci când vine vorba despre altcoinuri, adică milioanele de monede cu capitalizare mică, cu excepția Bitcoin și Ethereum. Donald Trump a promis că va promova masiv domeniul, în timp ce mulți investitori, aflați cu portofelele „pe roșu", capitulează.

Între timp, intențiile și acțiunile președintelui american au ajuns să fie puse sub semnul întrebării sau chiar judecate. Printre cei care avertizează investitorii că nu tot ceea ce spune Trump și trebuie crezut se numără Mihnea (foto stânga sus)

„Vreau să vorbim despre Trump și despre ce am postat ieri pe Twitter, în live, faptul că se fac foarte multe manevre, la un nivel foarte înalt, cel puțin în Statele Unite, în care insideri fac enorm de mulți bani pe cârca noastră. Îmi aduc aminte entuziasmul pe care îl vedeam pe Twitter în momentul în care toată lumea vorbea despre Trump și spunea în stânga și-n dreapta că va face, că va drege.

Îmi aduc aminte că am făcut un clip în care am spus că este, totuși, un politician și că nu trebuie să ascultăm ce spune orice tip de politician, oricare ar fi, pentru că mint foarte mult. Au interese ascunse, doar pentru bunăstarea lor, nu pentru bunăstarea altora. Drept dovadă, ni se demonstrează iar treaba asta, întrucât Trump și Melania (monedele) au fost lansate în weekend, tweetul despre tarife a fost dat în weekend (...) pentru a pune un stop la manipulări (...) Manipulare peste manipulare, făcând să fie viața în piața asta decât deja este. Trebuie să ne adaptăm, să nu mai luăm de bun tot ce zic politicienii, americani sau români, nu mai contează, trebuie să încercăm să facem bani", a declarat Mihnea - „BL Mihnea".

„Iată că a început și războiul comercial"

Andrei Brătucu (foto 2), de la „Crypto Vineri" subliniază faptul că războiul economic inițiat de către Trump afectează, în mod inevitabil piața crypto.

„Ca și cum nu era de ajuns un război fizic, un război hibrid, ei bine iată că a început și războiul comercial. Ce înseamnă asta, cum arată lucrurile în momentul de față, discutăm în clipul de astăzi, pentru că Donald Trump vine cu decizii cel puțin interesante în momentul de față, care dăunează mai ales piețelor de capital, dar se pare că vor ajunge aceste efecte și în economia globală.

Este vorba despre tarifele pe care le-a tot propus Donald Trump în ultima perioadă, care de astăzi intră în efect cel puțin pentru Canada, Mexic, dar și China. Vorbim despre taxe vamale pentru majoritatea importurilor", a declarat Andrei Brătucu.

„În opt ani de crypto nu am văzut ce văd acum"

Donald Trump și-a lansat un memecoin, care a atras o mulțime de investitori. De asemenea, moneda „Melania" a produs un impact puternic. Andrei Grancea (foto 3) susține că din cauza memecoinurilor, mulți bani nu mai ajung în proiecte utile, calitative, iar încrederea potențialilor investitori scade puternic, în spațiul crypto.

„În opt ani de crypto nu am văzut ce văd acum. Când spui 'crypto', spui memecoinuri, efectiv piața asta a luat-o razna (...) Când îi spui unui om crypto, se gândește la memecoinuri. Este rău, lumea își pierde încrederea în acest domeniu. Se pare că spațiul crypto nu mai este despre părțile bune, ci despre cazino, loteriile memecoinurilor de pe Solana, care s-a dus de la 8 dolari, la 200-300 de dolari.

Foarte multă lume își pierde banii. Partea bună este că posibil ca, într-un final, să înțeleagă omul despre ce e vorba și să le lase deoparte. Eu, în opt ani, nu am cunoscut pe nimeni care să facă bani din memecoinuri. Nu am cunoscut nici față în față, nici prin mesaje. Dar am cunoscut oameni care au pierdut toți bani. Cine face memecoincuri o face 100% ca să vă ia banii", a comentat Andrei, de la „AB Crypto".

„Donald Trump vrea să crash-uiască totul"

În opinia vloggerului „Ora de Crypto" (foto 4), Donald Trump își propune să producă un „crash", cel puțin pe termen scurt.

„Este cam clar că Donald Trump vrea să crash-uiască totul, înainte să mergem către all-time-high, către QE și lucruri mult mai bullish. Vrea să facă un crash pentru că suntem prea sus, nu este sustenabil doar să urcăm aici (pe S&P).

Dacă scade S&P, Nasdaq, nu prea văd cum Bitcoin ar putea rezista în picioare. Atunci, următoarea zonă pe care o urmăresc pe Bitcoin ar putea ajunge la 78.000, apoi, la 71.000. Undeva la 71.000 și 78.000 de dolari aș vedea Bitcoin, cel puțin pe termen scurt, dacă va scădea S&P și Nasdaq 2-3%. Oamenii, când vor vedea că vor scădea că scade S&P, că scade Nasdaw, că sunt pe roșu, vor vinde din Bitcoin, din ETF, iar atunci ETF-urile vor avea iar outflow-uri. Sper să mă înșel și să mergem la stele", a declarat „Ora de Crypto".

