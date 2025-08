Vineri, 18 iulie, președintele Trump s-a trezit cu o nouă acuzație că i-ar fi scris miliardarului pedofil Jeffrey Epstein, în 2003, un mesaj obscen de ziua sa și i-ar fi făcut un desen obscen. Dezvăluirea l-a împotmolit pe liderul de la Casa Albă în cea mai profundă criză a președinției sale.

Susținătorii săi cred că documentele sunt ținute sub cheie pentru a proteja o cabală puternică de abuzatori și nimic nu îi va convinge de contrariul, scrie The Telegraph.

Trump a negat vehement că i-ar fi trimis un desen cu conotații sexuale lui Jeffrey Epstein, în 2003. În același timp, numeroase schițe semnate de el – dintre care unele foarte asemănătoare ca stil – au fost scoase la licitație de-a lungul anilor.

„Nu desenez lucruri,” a scris Trump pe platforma sa Truth Social, reacționând la un articol publicat de The Wall Street Journal, care susținea că, în urmă cu peste două decenii, Trump i-ar fi trimis lui Epstein o felicitare de ziua sa, cu un text mecanografiat înconjurat de o schiță cu silueta unei femei goale – realizată cu markerul și semnată de mână.

Răspunsul președintelui a fost prompt, dar pentru cine a urmărit parcursul său public, și puțin credibil. În anii 2000, Trump a oferit în mod repetat desene pentru acțiuni caritabile, mai ales în New York, iar stilul – minimalist, în linii groase de marker negru – apare în mai multe astfel de donații.

Într-una dintre cărțile sale de memorii, Trump Never Give Up, fostul lider republican chiar povestea cu relaxare cum, desenând „un orizont de zgârie-nori” și adăugându-și semnătura putea obține mii de dolari pentru organizațiile care oferă hrană persoanelor vulnerabile, relatează The New York Times.

În ciuda afirmației sale recente – „Arta nu este punctul meu forte” – desenele semnate de Donald Trump s-au vândut bine. Un peisaj urban al Manhattanului, realizat în 2003, a fost donat pentru o licitație organizată în beneficiul Capuchin Food Pantries. Alte două schițe, datate 2005, reprezentând tot silueta orașului, au fost oferite în sprijinul combaterii analfabetismului și al adăposturilor pentru persoanele fără locuință.

În 2006, Trump a semnat și o schiță a Podului George Washington din New Jersey, iar o alta – descrisă de casa de licitații drept „copacul banilor” – s-a vândut cu 8.500 de dolari.

Toate aceste lucrări arată că Donald Trump nu doar că „desenează”, ci și că a făcut-o cu regularitate, chiar dacă ocazional și probabil fără ambiții artistice reale.

