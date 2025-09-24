Cine ar fi cauzat blocarea scării rulante pe care urcau Trump și soția sa, la ONU. Președintele SUA susține că nu a căzut pentru că este „într-o formă grozavă” VIDEO

Autor: Maria Mora
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:08
580 citiri
Donald Trump și soția sa, Melania FOTO Hepta

Scara rulantă folosită de Donald Trump s-a oprit brusc din cauza unui mecanism de siguranță care ar fi putut fi declanșat de cameramanul său, a anunțat Organizația Națiunilor Unite, după criticile președintelui american.

Cameramanul urcase cu spatele pe scara rulantă pentru a surprinde sosirea președintelui SUA împreună cu Prima Doamnă Melania Trump și „ar fi putut declanșa din greșeală funcția de siguranță” la ajungerea în vârf, a declarat un purtător de cuvânt al ONU, scrie BBC.

Trump a făcut referire în glumă la incident în timpul discursului său de marți de la sediul ONU, spunând: „Dacă Prima Doamnă nu ar fi fost într-o formă grozavă, ar fi căzut. Dar este într-o formă grozavă, amândoi suntem într-o formă grozavă, amândoi am rămas în picioare”.

Casa Albă și-a exprimat îngrijorarea că cineva a oprit în mod deliberat scara rulantă în timp ce cuplul pășea pe ea.

„Dacă cineva de la ONU a oprit intenționat scara rulantă în timp ce președintele și Prima Doamnă pășeau pe ea, trebuie concediat și investigat imediat”, a postat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, pe X după incident.

Stephane Dujarric, purtător de cuvânt al secretarului general al ONU, António Guterres, a declarat că videograful a ajuns în vârful scării rulante în timp ce președintele și Prima Doamnă urcau treptele de la bază.

„În acel moment (09:50), scara rulantă s-a oprit”, a spus Dujarric.

O verificare a unității centrale de procesare a mașinăriei a arătat că scara rulantă s-a oprit după ce un mecanism de siguranță integrat, aflat la treapta de capăt, a fost declanșat, a adăugat el.

Casa Albă nu a comentat încă concluziile prezentate de ONU.

După problema cu scara rulantă, Trump s-a confruntat cu mai multe dificultăți tehnice la începutul discursului său în fața Adunării Generale a ONU.

El a început prin a spune că teleprompterul nu funcționa - deși a fost restabilit spre sfârșitul discursului său.

„Pot spune doar că oricine operează acest teleprompter are probleme mari”, a spus el.

Un oficial ONU a declarat ulterior pentru BBC că Casa Albă opera teleprompterul la momentul respectiv, aducând propriile laptopuri și conectându-le la sistemul ONU.

Oficialul a precizat că această practică este obișnuită, pentru că echipa prezidențială știe viteza potrivită la care să ruleze textul pentru Trump.

