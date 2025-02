Casa Albă va selecta jurnaliștii care să aibă acces la Donald Trump, în Biroul Oval sau în avionul său Air Force One: "Redăm puterea poporului"

Administrația Trump a anunțat marți că va selecta câțiva jurnaliști considerați cei mai apropiați de președintele american, rupând astfel cu un sistem stabilit cu decenii în urmă, care era gestionat de mass-media prin intermediul Asociației Corespondenților de la Casa Albă (WHCA).

"Noi deschidem calea", a declarat un Donald Trump încântat.

"Într-o ţară liberă, liderii nu selectează mass-media", a deplâns WHCA într-un comunicat.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, declarase anterior că "pool-ul", un grup restrâns de jurnalişti cu acces privilegiat la preşedinte, admişi de exemplu în Biroul Oval sau în avionul său Air Force One, va fi deschis noilor media alese de executivul american.

"Redăm puterea poporului", a declarat purtătoarea de cuvânt, asigurând că "sute" de jurnalişti merită un astfel de acces.

"Grupul de presă va fi alcătuit de echipa de comunicare a Casei Albe", a continuat ea, adăugând că "mass-media tradiţionale (...) vor putea participa în continuare".

Până în prezent, admiterea în acest grup restrâns, din care face parte şi AFP, a fost decisă de WHCA.

Această asociaţie, fondată în 1914, gestionează grupul de jurnalişti care îl însoţesc pe preşedinte la fiecare dintre apariţiile sale publice, în special atunci când călătoreşte în Statele Unite şi în întreaga lume.

Aceasta alocă cele treisprezece locuri rezervate presei în avionul prezidenţial Air Force One, precum şi locurile din sala de presă a Casei Albe.

Grupul este responsabil de relatarea acţiunilor şi declaraţiilor preşedintelui către jurnaliştii care nu se află acolo, prin intermediul unor rapoarte scrise, înregistrări video şi audio şi fotografii.

Şeful corespondenţilor The New York Times la Casa Albă, Peter Baker, a declarat pe X că această decizie îi aminteşte de modul în care Kremlinul a "preluat controlul" asupra jurnaliştilor din "grupul de presă", înconjurându-se de "jurnalişti obedienţi".

"Lasă-mă în pace, Peter", a ironizat Karoline Leavitt, însoţindu-şi răspunsul cu un clovn zâmbitor. "La câteva momente după tweet-ul tău, preşedintele a invitat reporterii în Biroul Oval şi a răspuns la întrebări timp de aproape o oră", a adăugat ea.

Donald Trump, care i-a atacat constant pe jurnalişti în timpul campaniei sale, numindu-i, de exemplu, "duşmani ai poporului", a deschis deja larg uşile pentru artişti de divertisment, podcasteri şi influenceri populari printre alegătorii săi.

Marţi, de exemplu, într-o scenă deconcertantă, el s-a oferit să împartă reporterilor din Biroul Oval şepci roşii pe care scria "Trump a avut dreptate în toate privinţele".

Singurul care a acceptat a fost Brian Glenn, o figură a sferei trumpiste "MAGA" (Make America Great Again). Acest prezentator al Right Side Broadcasting Network, care a devenit un obişnuit al Casei Albe, a fost încântat să primească pălăria aruncată de preşedinte: "Am spus că ai dreptate din prima zi", a comentat el.

Luni, el a fost cel care a pus prima întrebare la o conferinţă de presă comună cu preşedintele francez Emmanuel Macron, invitându-l pe Donald Trump să comenteze un sondaj mai degrabă favorabil.

Atacuri la adresa AP

Anunţul intervine în plină ofensivă a Casei Albe împotriva agenţiei Associated Press (AP), care făcea parte din cercul restrâns al jurnaliştilor autorizaţi să intre în preajma preşedintelui american, dar care acum a fost interzisă de acesta.

Executivul american îi reproşează că nu se conformează noii denumiri a Golfului Mexic, redenumit "Golful Americii" de Donald Trump. Tot marţi, preşedintele american a atacat această instituţie a presei americane: "Sunt extremişti de stânga. Sunt jurnalişti de mâna a doua".

"RIP WHCA" ("Odihneşte-te în pace, WHCA"), s-a bucurat marţi Jason Miller, unul dintre consilierii Casei Albe, într-un mesaj pe X.

La primul său briefing, Karoline Leavitt anunţase invitarea "noilor media", alese de asemenea de Casa Albă, să pună întrebări în timpul briefingului său de presă obişnuit.

În cadrul briefingului din 31 ianuarie, un podcaster invitat a adresat următoarea întrebare: Sunt mass-media tradiţionale "departe de americanii care cer să se ia măsuri împotriva imigraţiei ilegale?".

Karoline Leavitt a răspuns râzând: "Cu siguranţă, mass-media nu sunt la curent".

