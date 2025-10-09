Donald Trump vrea să se ducă în Egipt, la semnarea acordului de încetarea focului în Fâșia Gaza. „Vom avea o semnare oficială”

Preşedintele american Donald Trump anunţă joi că ”va încerca” să se ducă în Egipt, la semnarea acordului de încetarea focului şi eliberarea ostaticilor ţinuţi de Hamas în Fâşia Gaza.

”Vom încerca să ne ducem acolo şi lucrăm la timing, la timingul exact. Ne vom duce în Egipt, unde (...) vom avea o semnare oficială” a acordului, a anunţat el într-o reuniune a Guvernului său la Casa Albă.

Israelul şi Hamasul au semnat joi prima fază a unui acord în vederea unei încetări a focului în Războiul din Fâşia Gaza şi elibearea ostaticilor, în urma unor presiuni puternice ale preşedintelui american Donald Trump, pentru a pune capăt celor doi ani de conflict distrugător în teritoriul palestinian.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Guvernului israelian, ”versiunea finală a primei faze a fost semnată în această (miercuri) dimineaţa, în Egipt, de către toate părţile, în vederea eliberării tuturor ostaticilor” ţinuţi în Fâşia Gaza.

Eliberarea ostaticilor ”trebuie să pună capăt războiului”, a declarat şeful diplomaţiei israeliene Gidéon Saar.

Această semnare intervine după patru zile de negocieri-maraton indirecte între beligeranţi, în staţiunea balneară Sharm el-Sheikh, care a implicat mai mulţi actori internţaionali, inclusiv Statele Unite.

Donald Trump, care a anunţat acordul încheiat în baza unui plan pe care l-a prezentat la sfârşitul lui septembrie, s-ar putea duce duminică la Ierusalim, potrivit preşedinţiei israeliene.

Preşedintele american a anunţat că ”va încerca” să se ducă în Egipt, unde preşedintele Abdel Fattah el-Sisi l-a invitat la o ceremonie de sărbătorire a acordului.

Data acesteii ceremonii nu a fost însă precizată.

Acordul urma să fie validat joi de către Cabinetul de Securitate israelian, a anunţat purtătoarea de cuvânt a Guvernului israelian.

Ea a anunţat că un armistiţiu urmează să intre în vigoare la 24 de ore după această aprobare.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să-şi reunească apoi întregul Guvern, pentru a ”aproba acordul şi a ne repatria toţi ostaticii preţioşi” luaţi într-un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului, la 7 octombrie 2023, care a declanţat războiul.

La Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza devastate şi înfometate, palestinieni au aplaudat, au cântat şi au dansat la anunţarea acordului, salutat de către mai multe ţări, inclusiv Iranul, susţinătorul Hamasului şi inamicul jurat al Israelului.

