Donald Trump, sfătuit să-și declare victoria cât mai repede. Unde și-a pregătit petrecerea pentru a sărbători câștigarea alegerilor

Donald Trump a fost sfătuit de unii consilieri să declare prematur victoria în seara alegerilor dacă va fi suficient de mult în fața Kamalei Harris în state-cheie precum Pennsylvania, conform unor persoane apropiate lui.

Părerea consilierilor este că Trump nu are nimic de pierdut dacă afirmă că a câștigat, mai ales dacă are un avantaj de câteva sute de mii de voturi în Pennsylvania sau dacă sondajele interne sugerează că o victorie este plauzibilă, chiar dacă rezultatele nu sunt complet confirmate, arată The Guardian.

Fostul strateg de la Casa Albă, Steven Bannon, care a vorbit cu Trump săptămâna trecută – i-au sugerat să nu facă o declarație dacă diferența este mică până când se retrage la culcare, pentru a nu părea ridicol.

În ultimele zile ale campaniei, Trump și echipa sa au afișat o atitudine de încredere. Aceasta a crescut așteptările susținătorilor săi că va câștiga, pregătind terenul pentru o posibilă afirmație fără temei că alegerile au fost furate dacă pierde și Harris preia Casa Albă. Orice declarație prematură de victorie ar putea alimenta acest fenomen.

Factorul imprevizibil în ceea ce va face Trump în seara alegerilor rămâne chiar Trump. Consilierii săi recunosc că, dacă Trump decide că vrea să declare victoria, va face ce dorește, iar echipa sa, obosită de călătorii, ar putea avea puțină energie și influență pentru a-l descuraja, arată sursa citată.

Ads

O eventuală declarație prematură nu ar mai avea elementul de surpriză de acum patru ani. Echipa Kamalei Harris a spus că se pregătește pentru ca Trump să recurgă din nou la o astfel de strategie.

De această dată, Trump a vorbit mai puțin despre planurile sale pentru noaptea alegerilor, spre deosebire de premeditarea sa din 2020, când le-a spus prietenilor și aliaților că intenționează să declare victoria indiferent de rezultat.

Trump a evitat întrebările despre intențiile sale în timp ce și-a exprimat propriul vot marți.

„Nu știu ce se va întâmpla în ceea ce privește declararea victoriei,” a spus Trump. „Se pare că avem un avantaj substanțial. Se pare că avem mulți mai mulți republicani care votează decât democrați. Deci, dacă ai un avans și un număr mai mare de voturi, înseamnă că te descurci bine, dar trebuie să fie declarat un câștigător. Și ar trebui să fie declarat un câștigător.”

Ads

Dar fie că e rezultatul sfaturilor consilierilor din jurul său care au temperat comploturile de răsturnare a rezultatelor sau logistica de a avea mass-media într-un loc diferit de petrecerea sa privată de vizionare, Trump a fost mai tăcut în privința intențiilor sale.

Trump va urmări rezultatele la o petrecere privată la clubul său Mar-a-Lago pentru membri, donatori și alți prieteni și familie, în timp ce petrecerea oficială a campaniei va avea loc la scurtă distanță, la un centru de convenții în West Palm Beach, Florida.

Ads