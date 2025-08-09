Ziarul favorit al lui Trump dă sfaturi președintelui american: „Scoate barosul sancțiunilor. Alunecosul de Putin nu trebuie să scape de un armistițiu real”

Autor: Constantin Dimitriu
Sambata, 09 August 2025, ora 21:02
197 citiri
Ziarul favorit al lui Trump dă sfaturi președintelui american: „Scoate barosul sancțiunilor. Alunecosul de Putin nu trebuie să scape de un armistițiu real”
FOTO generată cu GROK AI

New York Post, ziarul favorit al lui Donald Trump, îi dă sfaturi președintelui american, înainte de întâlnirea istorică din Alaska cu Vladimir Putin. Ziariștii publicației îi spun liderului de la Casa Albă că președintele rus este „alunecos” și că va face orice ca să evite aprobarea unui armistițiu real. De aceea, New York Post îi cere lui Trump să dea cu barosul sancțiunilor, ca Putin să-l știe de frică.

„În timp ce termenul limită al președintelui Donald Trump pentru a începe impunerea de sancțiuni secundare împotriva Rusiei a expirat vineri, Vladimir Putin încă încerca să scape de un armistițiu real în războiul său împotriva Ucrainei.

Trump a confirmat că cei doi plănuiesc o întâlnire față în față vineri (15 august) în Alaska, care va întârzia orice intrare în vigoare a sancțiunilor, chiar dacă președintele a considerat conversațiile sale recente cu Putin destul de plăcute - dar inutile: de aceea a amânat termenul limită în primul rând.

Ah, și se pare că Vlad lansează ideea unui „armistițiu aerian”, deși nici măcar nu a aprobat public ideea, care oricum ar pune capăt doar atacurilor cu drone și rachete, atacuri pe care Moscova le-ar putea relua cu ușurință după bunul plac, după ce ar folosi pauza pentru a se aproviziona pentru a da lovituri cu adevărat zdrobitoare.

Îmi pare rău: Trump a cerut un armistițiu complet, cu discuții de pace serioase care să urmeze; jumătățile de măsură nu sunt suficiente, darămite zvonurile despre ele.

Deși civilii ucraineni ar aprecia cu siguranță o pauză de la bombardamente, această afirmație este mult prea slabă: Kremlinul trebuie să oprească toate luptele pentru a-l determina pe Trump să renunțe la a-i lovi pe cumpărătorii de bunuri rusești cu tarife vamale”, a scris echipa editorială a New York Post.

Publicația newyorkeză explică și de ce Donald Trump nu trebuie să aibă milă de „alunecosul” de Putin, așa cum este numit președintele rus în titlul articolului.

„Ucraineanul Volodimir Zelenski își dorește, pe bună dreptate, sfârșitul acestui război, dar „un sfârșit onest” - adică unul care să nu lase nicio ușă deschisă Rusiei pentru a reinvada Ucraina și a termina treaba.

Putin, pe de altă parte, își dorește o „pace” falsă care să-i ofere câștiguri pe care nu le poate obține luptând acum (cum ar fi controlul deplin asupra Luhanskului, Donețkului și restului estului Ucrainei) și să-l lase să revină pentru mai mult oricând dorește.

Vlad va continua să se zbată să nu accepte ceva mai puțin, decât dacă și până când va avea motive reale să cedeze.

E timpul să văd cu toată forța cu barosul sancțiunilor”, a concluzionat New York Post.

De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin, Va fi cel mai „fierbinte” punct de pe glob săptămâna viitoare. „Poți vedea Rusia de aici”
De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin, Va fi cel mai „fierbinte” punct de pe glob săptămâna viitoare. „Poți vedea Rusia de aici”
Alaska va fi cel mai fierbinte punct de pe glob vinerea viitoare, când Donald Trump se va întâlni acolo cu președintele rus, Vladimir Putin. Alegerea acestei locații a bucurat cel mai mult...
Putin folosește tactici sovietice de negocieri, iar Trump este pe cale să cadă în capcană. „Ceri totul, dai ultimatumuri, nu cedezi, și se găsește vreunul prin Vest ca să-ți dea ceva”
Putin folosește tactici sovietice de negocieri, iar Trump este pe cale să cadă în capcană. „Ceri totul, dai ultimatumuri, nu cedezi, și se găsește vreunul prin Vest ca să-ți dea ceva”
Vladimir Putin și Donald Trump urmează să se întâlnească în Alaska, pe 15 august, pentru a discuta despre soarta Ucrainei. Din primele informații, președintele rus nu renunță la absolut...
#Donald Trump, #Vladimir Putin, #armistitiu rusia ucraina, #putin trump discutii, #pace Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
AUR pentru Romania! Stefania Uta a scris istorie la Europene, dupa o cursa de-a dreptul neverosimila
ObservatorNews.ro
Trump a anuntat ca se va intalni cu Vladimir Putin pe 15 august, in Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
DigiSport.ro
Ce a postat Alex Baluta pe internet, dupa ce a plecat "pe usa din spate" de la FCSB

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Accident bizar pe un pod. Ce au descoperit polițiștii într-o mașină. Mai mulți indivizi au venit de urgență la fața locului
  2. Descoperire remarcabilă în medicină. Cercetătorii spun că o substanță prezentă natural în organism ar putea încetini evoluţia bolii
  3. Ziarul favorit al lui Trump dă sfaturi președintelui american: „Scoate barosul sancțiunilor. Alunecosul de Putin nu trebuie să scape de un armistițiu real”
  4. De ce a fost aleasă Alaska pentru întâlnirea dintre Trump și Putin, Va fi cel mai „fierbinte” punct de pe glob săptămâna viitoare. „Poți vedea Rusia de aici”
  5. Final de misiune pentru patru astronauți. Au revenit pe Pământ după 5 luni pe Stația Spațială Internațională. „Unele momente tumultoase pe Pământ”
  6. Putin folosește tactici sovietice de negocieri, iar Trump este pe cale să cadă în capcană. „Ceri totul, dai ultimatumuri, nu cedezi, și se găsește vreunul prin Vest ca să-ți dea ceva”
  7. Cum caută Zelenski sprijin în Europa înainte ca Putin să stea față în față cu Trump. „Este foarte important ca rușii să nu reușească să înșele pe nimeni.”
  8. Vance se întâlnește de urgență cu aliații europeni ai SUA și cu Ucraina. Vicepreședintele SUA vrea un Vest unit în jurul SUA înaintea summitului Trump-Putin
  9. Avertismentul unui expert cu privire la întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce s-ar putea schimba pe scena mondială
  10. Cum sunt declarate mii de firme inactive fiscal de către ANAF, deși și-au plătit taxele la stat. Situațiile cu care se confruntă antreprenorii