Ziarul favorit al lui Trump dă sfaturi președintelui american: „Scoate barosul sancțiunilor. Alunecosul de Putin nu trebuie să scape de un armistițiu real”

New York Post, ziarul favorit al lui Donald Trump, îi dă sfaturi președintelui american, înainte de întâlnirea istorică din Alaska cu Vladimir Putin. Ziariștii publicației îi spun liderului de la Casa Albă că președintele rus este „alunecos” și că va face orice ca să evite aprobarea unui armistițiu real. De aceea, New York Post îi cere lui Trump să dea cu barosul sancțiunilor, ca Putin să-l știe de frică.

„În timp ce termenul limită al președintelui Donald Trump pentru a începe impunerea de sancțiuni secundare împotriva Rusiei a expirat vineri, Vladimir Putin încă încerca să scape de un armistițiu real în războiul său împotriva Ucrainei.

Trump a confirmat că cei doi plănuiesc o întâlnire față în față vineri (15 august) în Alaska, care va întârzia orice intrare în vigoare a sancțiunilor, chiar dacă președintele a considerat conversațiile sale recente cu Putin destul de plăcute - dar inutile: de aceea a amânat termenul limită în primul rând.

Ah, și se pare că Vlad lansează ideea unui „armistițiu aerian”, deși nici măcar nu a aprobat public ideea, care oricum ar pune capăt doar atacurilor cu drone și rachete, atacuri pe care Moscova le-ar putea relua cu ușurință după bunul plac, după ce ar folosi pauza pentru a se aproviziona pentru a da lovituri cu adevărat zdrobitoare.

Îmi pare rău: Trump a cerut un armistițiu complet, cu discuții de pace serioase care să urmeze; jumătățile de măsură nu sunt suficiente, darămite zvonurile despre ele.

Deși civilii ucraineni ar aprecia cu siguranță o pauză de la bombardamente, această afirmație este mult prea slabă: Kremlinul trebuie să oprească toate luptele pentru a-l determina pe Trump să renunțe la a-i lovi pe cumpărătorii de bunuri rusești cu tarife vamale”, a scris echipa editorială a New York Post.

Publicația newyorkeză explică și de ce Donald Trump nu trebuie să aibă milă de „alunecosul” de Putin, așa cum este numit președintele rus în titlul articolului.

„Ucraineanul Volodimir Zelenski își dorește, pe bună dreptate, sfârșitul acestui război, dar „un sfârșit onest” - adică unul care să nu lase nicio ușă deschisă Rusiei pentru a reinvada Ucraina și a termina treaba.

Putin, pe de altă parte, își dorește o „pace” falsă care să-i ofere câștiguri pe care nu le poate obține luptând acum (cum ar fi controlul deplin asupra Luhanskului, Donețkului și restului estului Ucrainei) și să-l lase să revină pentru mai mult oricând dorește.

Vlad va continua să se zbată să nu accepte ceva mai puțin, decât dacă și până când va avea motive reale să cedeze.

E timpul să văd cu toată forța cu barosul sancțiunilor”, a concluzionat New York Post.

