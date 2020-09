Reactia Damascului dupa ce Donald Trump a marturisit ca a luat in considerare 'eliminarea' lui Bashar al-Assad

Trump a afirmat marti ca a luat in considerare 'eliminarea' lui Al-Assad in 2017, dar Jim Mattis, seful Pentagonului, de la acea vreme s-a opus.'Declaratiile sefului administratiei americane arata clar nivelul practicilor politice nesabuite' ale SUA, a indicat miercuri Ministerul de Externe sirian, citat de agentia de presa locala Sana.'Marturisirea lui (Donald) Trump confirma ca administratia americana reprezinta un stat huligan si infractor, care foloseste aceleasi metode ca organizatiile teroriste, cu ucideri si lichidari', adauga ministerul.Trump a declarat marti la postul de televiziune Fox News ca ar fi 'preferat sa-l elimine' pe Al-Assad, asigurand ca el a 'vegheat ca acest lucru sa fie planificat', dupa atacul chimic din aprilie 2017, atribuit regimului sirian."Mattis nu a dorit sa o faca. Mattis era un general foarte supraapreciat si m-am despartit de el', a adaugat presedintele american.In septembrie 2018, Donald Trump afirmase contrariul, declarand ca nu a discutat niciodata cu seful Pentagonului eventuala asasinare a presedintelui Al-Assad.Conflictul din Siria, care s-a declansat dupa represiunea manifestatiilor prodemocratie s-a complicat cu anii, implicand mai multe puteri straine si grupari armate. Razboiul s-a soldat cu peste 380.000 de morti si milioane de persoane stramutate pana in prezent.Datorita sprijinului militar al Rusiei si Iranului, aliatii sai fideli, regimul sirian controleaza in prezent peste doua treimi din teritoriul tarii, dupa numeroase victorii impotriva rebelilor si jihadistilor.