Trump a cerut ca noul președinte polonez Nawrocki să-l înlocuiască pe premierul Tusk la discuția cu liderii europeni despre Ucraina și Rusia

Președintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca președintele polonez Karol Nawrocki, aliat al mișcării MAGA, să participe miercuri, 13 august, la videoconferința cu liderii europeni referitoare la Ucraina, a declarat premierul polonez Donald Tusk, rivalul politic de centru al lui Nawrocki, care era așteptat să participe la reuniune, relatează Reuters.

Nawrocki, un naționalist conservator și eurosceptic, este un aliat al mișcării politice populiste de dreapta MAGA a lui Trump și a venit la Casa Albă în timpul campaniei electorale prezidențiale din Polonia din acest an. El l-a învins în iunie pe candidatul partidului pro-european, de centru, susținut de Tusk.

„Ieri, chiar înainte de miezul nopții, am primit informații, împreună cu partenerii noștri europeni, că partea americană ar prefera ca Polonia să fie reprezentată de președinte în contactele cu președintele Trump”, a declarat miercuri Tusk într-o conferință de presă.

Casa Albă nu a comentat dacă SUA au solicitat participarea lui Nawrocki în locul lui Tusk la convorbirea telefonică.

Un purtător de cuvânt al guvernului polonez anunțase marți că Tusk, fost șef al Consiliului European, va participa la convorbirea cu Trump.

Însă Marcin Przydacz, consilierul pentru politică externă al lui Nawrocki, a declarat reporterilor că „nu are informații că premierul Donald Tusk ar fi planificat anterior să participe”. El susține că echipa lui Tusk a demonstrat că nu are relații bune cu administrația Trump, dacă avea impresia că Tusk va participa.

Ads

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szlapka, a anunțat că Tusk va reprezenta Polonia în cele două convorbiri telefonice de miercuri cu liderii europeni, dar nu și cu Trump. Przydacz a spus că birourile președintelui și prim-ministrului vor face schimb de informații despre întâlniri.

Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au vorbit cu Trump înaintea întâlnirii președintelui american cu omologul său rus Vladimir Putin, care va avea loc vineri, 15 august, în Alaska, subliniind necesitatea protejării intereselor Kievului.

Krzysztof Izdebski, director de politici la Fundația Batory, a declarat că reprezentarea Poloniei de către doi adversari politici creează riscul transmiterii de mesaje contradictorii.

„Acest lucru arată că, chiar și în politica externă, într-o chestiune atât de importantă precum securitatea, suntem pur și simplu ostatici ai politicii interne și ai unei anumite competiții între diferite organe ale statului”, a comentat el. El a adăugat că acest lucru va submina eforturile Poloniei de a se prezenta ca o țară modernă, care colaborează cu țări importante în chestiuni politice internaționale.

Nawrocki și PiS sunt susținători fervenți ai Ucrainei în războiul său cu forțele ruse invadatoare, la fel ca Tusk și guvernul său, dar au opinii diferite cu privire la chestiuni precum avortul, valorile familiei și statul de drept.

Tusk a declarat că respectă solicitarea SUA de a menține contactele la nivel prezidențial, dar că acest lucru nu ar trebui folosit pentru a „învrăjbi polonezii între ei”.

Ads