Trump, liderul occidental cu cea mai mare susținere populară. „A schimbat profund legile jocului”. Diferențe majore față de oficialii europeni

Donald Trump este liderul politic occidental cu cel mai mare capital de încredere, potrivit sondajelor de opinie. Analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat pe marginea acestui subiect.

Ziare.com a consultat cele mai recente sondaje de opinie ce fac referire la încrederea de care beneficiază diverși lideri politici, din partea populațiilor pe care le reprezintă. Dintre liderii occidentali, Donald Trump domină autoritar, cu 44% susținere, potrivit datelor din luna septembrie, publicate în The Silver Bulletin, prezentate și de Statista, în baza sondajelor publicate deja în presa internațională.

Liderii din Franța și Germania, la pământ din punct de vedere al susținerii populare

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, este creditată cu 40%. Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, are o cotă de aprobare de 30% în țara sa. Keir Starmer, premierul Marii Britanii, este aprobat de doar 24% dintre cei chestionați. În Franța măcinată de crize, de greve, cu milioane de oameni ieșiți în stradă, Emmanuel Macron ar mai fi susținut în septembrie de doar 15% din populație.

Și totuși, cum reușește Donald Trump să fie aprobat de un număr consistent al populației? În urma celei de-a treia candidaturi, după ce a scăpat la limită de asasinare și astfel, a preluat cel de-al doilea mandat de președinte, neconsecutiv, liderul american a demonstrat că este foarte activ și că până la predarea ștafetei vrea să realizeze schimbări cu impact puternic în America. Unele modificări majore au fost deja sădite, remarcă Ștefan Popescu.

Produse americane mai competitive. Taxe mai mari pentru Uniunea Europeană

În plan economic, Trump a reușit, printre altele, să convingă Uniunea Europeană că trebuie să accepte angajamentul de „+15%” pentru mărfurile exportate în SUA. Astfel, produsele americane ar urma să fie mai competitive, în raport cu cele europene.

„Observăm că anumite măsuri se duc și către electoratul său, precum taxa de acces pe piața americană pe care noi o numim tarife vamale suplimentare. Dar acestea nu vor fi suportate doar de consumatorul final american, ci și de producătorii și de exportatorii europeni. Vor fi niște costuri repartizate”, a precizat Ștefan Popescu.

Investiții mai mari în America

Politician, dar la origine om de afaceri, Trump și-a orientat atenția pentru atragerea de investiții masive în America.

„În al doilea rând, politica sa de a atrage investiții către Statele Unite ale Americii probabil că va reuși, iar primele rezultate se vor vedea probabil până la finalul mandatului său”, a amintit Popescu.

Exporturi ale SUA în Uniunea Europeană

Tot în plan economic, liderul SUA se va baza pe Uniunea Europeană, care va deveni un client mai fidel al Americii.

„Pentru anumite industrii, precum cea de hidrocarburi, ‘dealul’ convenit de Uniunea Europeană va aduce foarte multă prosperitate companiilor americane. E vorba despre exporturi foarte consistente, de 250 de miliarde de dolari pe an. Uniunea Europeană nu are de ales, decât să se îndrepte către hidrocarburile din Statele Unite ale Americii. Uniunea Europeană nu mai poate importa decât marginal din Federația Rusă via Turcia și atunci este clar că politicile lui Donald Trump au șansa de a da rezultate în Statele Unite ale Americii”, a precizat Ștefan Popescu.

Totodată, liderii UE, hotărâți să continue sprijinul pentru Ucraina, în războiul cu Rusia, în lipsa unei capitulări, ar putea cumpăra tot mai multe arme din SUA. Fabricile de armament americane sunt recunoscute, iar Trump și-a declarat deja disponibilitatea.

Discursul și acțiunile lui Trump, mai agreate de populația generală decât cele ale Partidului Democrat

Discursul și acțiunile președintelui american se aliniază într-o bună măsură cu așteptările populației generale, avertizează analistul de politică externă.

„În plus, discursul său corespunde unei părți importante din electoratul american. Problematica socială și cea de reprezentare a clasei mijlocii și populare a fost luată de Partidul Republican, iar Partidul Democrat s-a închis doar în chestiuni identitare”, a punctat Popescu.

Partidul Democrat, paralizat. Donald Trump defilează

Cota de aprobare a lui Donald Trump se poate explica atât din perspectiva măsurilor propuse și aplicate, în direcția socio-economică, dar și prin prăbușirea Partidului Democrat, aspru bătut de către Trump și republicani la alegerile de anul trecut.

„Iar Donald Trump are în față factorul ‘timp’. Mai are trei ani și jumătate de mandat, iar la cum arată Partidul Democrat, deci partea adversă… Wall Street Journal vorbea, de curând, despre o cotă neobișnuit de crescută a neîncrederii. 63% dintre alegătorii americani nu ar mai avea încredere în Partidul Democrat”, a remarcat Ștefan Popescu.

Cale liberă pentru Trump, Vance și restul taberei conservatoare: „Alternanța de putere s-ar produce abia peste 11 ani”

După Clinton, Obama, Biden și Harris, încă nu se întrevede un lider capabil să pună probleme ascensiunii conservatorilor din tabăra Partidului Republican. În opinia lui Ștefan Popescu, prima șansă după cei patru ani de mandat ai lui Trump o are un apropiat al taberei republicane. Potrivit presei internaționale, J. D. Vance este considerat continuatorul actualului lider de la Casa Albă.

„În orice caz, nu observăm o figură care să convingă, ce ar putea prelua reconstrucția partidului, în urma șocului înregistrat la alegerile din 2024. Pentru Partidul Democrat a fost un șoc, pentru că a fost o proporție a înfrângerii neobișnuit de mare și pe toată linia - atât la președinție, cât și în ambele Camere ale Congresului. În acest condiții, alternanța de putere s-ar produce abia peste 11 ani, ceea ce ar însemna foarte mult și vom vedea o altă America. Dar deja, după șase luni de mandat, Donald Trump a schimbat profund regulile jocului, în lume. Iar încă trei ani și jumătate este foarte mult”, a punctat Popescu.

„Stânga” europeană urmează „stânga” americană: „Trebuie să ne întrebăm ce anume din discursul și reprezentarea ‘stângii’ nu se mai potrivește așteptărilor electoratului”

Din punct de vedere ideologic, Partidul Democrat s-a pierdut pe drum. „Stângiștii” și SUA, dar și cei din Europa riscă o implozie, sugerează analistul.

„Un tânăr precum Charlie Kirk, din 'middle-class-ul' american, acum 20 de ani ar fi fost militant al Partidului Democrat. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este ‘de ce un astfel de personaj a mers către un partid care a devenit ultraconservator și nu a mers către Partidul Democrat, care în trecut reprezenta interesele muncitorilor’?

Asta e o întrebare pe care trebuie să și-o pună și ‘stânga’ europeană: de ce ‘stânga’ europeană s-a prăbușit când a venit criza economică?! Asta în condițiile în care asistăm la dezindustrializare în Europa, în condițiile în care există o întreagă problematică referitoare la creșterea inegalităților, la sărăcire. ‘Stânga’, practic, se prăbușește în foarte multe state și trebuie să ne întrebăm ce anume din discursul și reprezentarea ‘stângii’ nu se mai potrivește, nu mai corespunde așteptărilor electoratului, care vota tradițional ‘de stânga’?”, a concluzionat analistul de politică externă Ștefan Popescu, pentru Ziare.com.

Donald Trump, discurs istoric la ONU. Liderii Uniunii Europene, direct vizați

Marți, 23 septembrie, în cadrul Adunării Organizației Națiunilor Unite (ONU) cu numărul 80, liderul american a susținut un discurs de o oră, prin care a făcut un scurt rezumat al realizărilor sale, în calitate de președinte, de la preluarea celui de-al doilea mandat și totodată, a criticat aspru ONU, dar mai ales Uniunea Europeană.

În privința SUA, Trump susține că a rezolvat o bună parte a problemelor generate și întreținute de vechea administrație, Biden.

„Șase ani au trecut de când m-am adresat ultima dată lumii din acest plen. De atunci după cum știți tunurile au continuat să bată și o eră a stabilității a fost înlocuită de cea mai mare criză a timpurilor noastre. În SUA am avut ani de ură, de radicalism care au fost promovate de ultima administrație. Lucruri care au condus spre dezastru. Acum un an țara noastră avea probleme mari, dar acum 8 luni am preluat administrația.

Noi suntem cea mai bună țară din lume, nu există nici o altă țară aproape de noi. America are cea mai bună economie, cele mai sigure granițe, cea mai bună armată, cele mai bune prietenii. Vorbim de o Epocă de Aur a Americii. Încercăm să rezolvăm problemele economice moștenite de la fosta administrație, vorbim despre o inflație pe care noi nu am mai avut-o până acum. Sub conducerea mea, prețurile au scăzut, carburanții s-au ieftinit, iar inflația a fost învinsă. Am implementat cele mai mari reduceri de taxe din istorie.

În primul mandat am construit cea mai bună economie din istoria Statelor Unite. Avem în prezent cea mai bună economie din istorie. Numerele au depășit deja recordurile pe care chiar eu le-am stabilit. La granița de sud am depășit invazia barbară, iar în ultimele luni numărul migranților ilegali este zero. Imigrația distruge națiunile voastre și trebuie să faceți ceva în acest sens”, a declarat Trump.

Donald Trump: „Nu am primit niciodată un telefon de la ONU, să mă ajute să închei aceste conflicte”

ONU a fost criticată de liderul american pentru lipsa de implicare concretă în soluționarea conflictelor de pe glob.

„Pe scena mondială, America este respectată astăzi așa cum nu a fost niciodată respectată. Sub leaderhipul meu, NATO a devenit mai puternică decât a fost vreodată. În mai am fost în Orientul Mijlociu și am încheiat angajamente solide cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite. Administrația mea a negociat acorduri comercial unul după altul cu diverse state. Într-o perioadă de doar șapte luni am încheiat șapte războaie care au fost greu de încheiat. Războaie care au durat zeci de ani. Eu am încheiat șapte războaie și în toate aceste războaie provocau mii de victime. Acestea includ Cambodgia și Thailanda, Kosovo și Serbia, Congo și Rwanda, Pakistan și India, Israel și Iran, Egipt și Etiopia, Armenia și Azerbaidjan. Niciun alt președinte sau premier nu a făcut ceva apropiat de ce am făcut eu. Și am făcut-o doar în 7 luni.

E păcat că a trebuit să fac eu lucrul acesta în locul Națiunilor Unite. Din păcate, ONU nici nu a încercat să ajute. Nu am primit niciodată un telefon de la ONU să mă ajute să închei aceste conflicte. Tot ce am primit de la ONU a fost o scară rulantă care s-a oprit la mijloc și aceste telepromptere care nu funcționează. (...) Nu m-am gândit niciodată în trecut pentru că am fost ocupat să salvez vieți, dar ONU nu a fost acolo. Mă întreb care este rolul ONU? Eu cred că această organizație are un potențial imens, dar nu se apropie de împlinirea acestui potențial. Tot ce fac e să scrie scrisori, iar cuvintele goale nu opresc războaie.

Toată lumea spune că ar trebui să primesc Premiul Nobel pentru Pace, dar tot ceea ce îmi pasă nu e să câștig trofee, ci să salvez milioane de vieți. Lucrăm și la alte conflicte după cum știți.

Eu am venit astăzi aici pentru a duce lumea către un viitor prosper. Vorbim de o lume care ar putea fi mai fericită, care ar putea avea un viitor mai bun, dar pentru a ajunge acolo trebuie să respingem abordările greșite din trecut. Nu există niciun pericol mai mare pentru planeta noastră decât armele de distrugere în masă care au fost construite de umanitate. După cum am spus voi încerca să limitez această amenințare, am făcut asta cu Iran. Statul numărul unu care sponsorizează terorismul nu trebuie să aibă arme de distrugere în masă. Astăzi majoritatea comandanților iranieni nu mai sunt alături de noi, sunt morți”, a „tunat” Donald Trump.

Totodată, președintele american a vorbit și despre eforturile făcute pentru stabilirea păcii în Ucraina.

Donald Trump: „Atât imigrația, cât și ideile sinucigașe în materie de energie vor duce la moartea Europei de Vest”

Liderul american a dedicat o parte a discursului său Europei. Este binecunoscut faptul că lideri din UE precum Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Olaf Scholz / Friedrich Merz, considerați „oponenți” ideologici ai lui Trump, au încurajat de-a lungul timpului proiecte precum accesul mult mai larg și facil al migranților, plus politicile de „energie verde”, inițiative pe care oficialul de la Washington le consideră radicale și sinucigașe. În plus, Trump a vorbit inclusiv despre controversata ideologie „politically correct”.

„Europa se află într-o situație gravă. A fost invadată de o forță de imigranți ilegali cum nu s-a mai văzut până acum… Atât imigrația, cât și ideile sinucigașe în materie de energie vor duce la moartea Europei de Vest (...)

Predicțiile referitoare la încălzirea și răcirea globală au fost făcute de oameni proști, care au costat financiar țările și nu le-a oferit statelor șanse de reușită. Dacă nu scăpați de această înșelătorie verde, țările voastre vor eșua. Sunt chiar foarte bun în a prezice anumite lucruri. Dacă nu scăpați de țeapa energiei verzi, țările voastre vor eșua. Sunt președintele Statelor Unite, dar iubesc Europa, iubesc oamenii din Europa și detest să o văd devastată de energia verde și de migrație. Acest monstru cu două capete distruge totul în calea sa, iar ei au lăsat asta să se întâmple, pentru că vreți să fiți oameni buni, politically correct și de asta vă distrugeți moștenirea. Trebuie să luați măsuri împotriva dezastrului imigrației și a falsei catastrofe energetice până când nu va fi prea târziu.

Amprenta de carbon este o farsă, creată de oameni cu intenții rele, interesați de distrugerea totală. Acum câțiva ani a fost o mare problemă, iar fostul președinte Obama călătorea cu un imens Boeing 747 și nu nou, ci vechi, cu motoare vechi, ce scuipau totul în atmosferă (...) E o escrocherie extrem de scumpă, ce a redus amprenta de carbon cu 37%. Felicitări, Europa! V-a costat o mulțime de locuri de muncă, fabrici închise, dar reduceți amprenta de carbon cu 37%. Deci tot sacrificiul este șters complet de creșterea amprentei de carbon la nivel global cu 57%, mare parte din ea venind din China și din multe alte țări ce prosperă în jurul Chinei, ce produc mai mult CO2 decât toate celelalte țări dezvoltate din lume. Deci toate aceste țări luptă pentru reducerea amprentei de carbon, care este un nonsens, apropo.

Este interesant, noi, în SUA, încă avem ecologiști radicali care vor să oprească fabricile, tot, fără vaci, pe care cred că vor să le omoare, pe toate, incredibil. Dar știți, noi avem granițe puternice, care nu au o formă dreaptă, amorfă. Dacă am fi avut cel mai curat aer, problema este că alte țări, precum China, care au un aer mai puțin curat, ajunge aici, pentru că nu contează ce ai pe pământ, pentru că aerul vine pe aici (deasupra). Vine din alte țări, de unde aerul nu e atât de curat. Sunt țări care în care se aruncă gunoaie în ocean și ajung în Los Angeles, o mulțime de gunoaie, dincolo de San Francisco, iar cineva ajunge să aibă probleme pentru că scapă țigara pe plajă. O nebunie! Toată această afacere ajunge să îmbogățească alte state, de fapt. Iar europenii plătesc acum facturi de patru-cinci ori mai scumpe la energie decât în China, și de două-trei ori mai mari decât în SUA. La noi, prețurile la carburanți sunt mici. Avem o expresie 'forează, baby, forează!'.

Am retras SUA din Acordul Climatic de la Paris. SUA a plătit mai mult decât orice alt stat. Iar alții, precum China, nu plătesc nimic până în 2030, iar Rusiei i s-a acordat vechiul standard, din 1990. Așa cum ați observat, nu mai permit să se profite pe spatele SUA. Am dat drumul la producția de energie și am semnat ordine executive istorice pentru extracția de petrol. Avem cel mai mult petrol, decât orice națiune, atât petrol, cât și gaz. Și cărbune, frumos și curat, pe care nu l-ai fi putut produce acum 10-15 ani. Am semnat un ordin. Să nu-i spunem cărbune, ci 'cărbune frumos și curat'. Sună mai bine, nu? Vrem să facem comerț cu toată lumea, vrem să ajutăm statele, dar trebuie să fim corecți și să existe reciprocitate”, a declarat, printre altele, Trump, la ONU.

Discursul lui Donald Trump de la ONU, 2025 (VIDEO)

