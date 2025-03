Casa Albă, transformată în showroom pentru Tesla. Trump îl sprijină pe Musk după scăderea acțiunilor companiei. „Nu ar trebui să fie penalizat pentru că este un patriot” FOTO/VIDEO

Preşedintele Donald Trump a încercat marţi, 11 martie, să stimuleze preţurile în scădere ale acţiunilor Tesla, transformând pentru scurt timp Casa Albă într-un showroom, anunţând că va cumpăra una dintre maşinile electrice produse de consilierul său apropiat Elon Musk şi ameninţând protestatarii anti-Musk cu „iadul”, transmite AFP.

Aprobarea fără precedent a unui produs de către un preşedinte în funcţie a venit după ce acţiunile Tesla s-au prăbuşit, pe fondul temerilor de pe piaţă generate de tarifele impuse de Trump şi de reacţia la rolul controversat al lui Musk în reducerea Guvernului SUA.

În ciuda problemelor sale, Musk a anunţat totuşi că intenţionează să dubleze producţia Tesla în Statele Unite în următorii doi ani.

„O companie grozavă”

”I-am spus: „Ştii, Elon, nu-mi place ce ţi se întâmplă, iar Tesla este o companie grozavă””, a declarat Trump reporterilor în timp ce se afla alături de Musk, principalul său donator, în faţa unei Tesla roşii pe porticul sudic al Casei Albe.

🇺🇸 President Trump 🇺🇸 @ElonMusk 🇺🇸 Lil X 🇺🇸 Tesla pic.twitter.com/LvKpkGlYDz — The White House (@WhiteHouse) March 12, 2025

Ads

„Penalizat pentru că este un patriot”

”Nu mi-a cerut niciodată nimic şi a construit această mare companie şi nu ar trebui să fie penalizat pentru că este un patriot”, a continuat Trump.

La revenirea la Casa Albă, în ianuarie, Trump i-a încredinţat lui Musk sarcina de a reduce cheltuielile guvernamentale şi numărul de angajaţi în cadrul Departamentului pentru eficienţă guvernamentală (DOGE), dar reducerea costurilor de către DOGE s-a lovit de o rezistenţă tot mai mare, inclusiv proteste, hotărâri judecătoreşti şi o anumită presiune din partea legislatorilor. Turbulenţele au pătat marca Tesla, cu vânzări în picaj în Europa, preţul acţiunilor sale în scădere şi mai multe rapoarte de maşini vandalizate.

Elon Musk: “As a function of the great policies of President Trump and his administration, and as an act of faith in America, Tesla is going to DOUBLE vehicle output in the United States within the next two years…” pic.twitter.com/g8jY77yxtP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2025

Ads

„Înainte ca Elon să o ia razna”

Proprietarii nemulţumiţi de Tesla au lipit chiar autocolante pe maşinile lor, spunând că le-au cumpărat ”înainte ca Elon să o ia razna”.

Trump a avertizat cu privire la o reprimare a protestatarilor.

„Terorişti interni”

Întrebat de un reporter dacă protestatarii ar trebui ”etichetaţi drept terorişti interni”, Trump a spus: ”O voi face”.

”Dacă o faceţi la Tesla şi o faceţi la orice companie, vă vom prinde şi veţi trece prin iad”, a spus el.

Number one, it's a great product, as good as it gets—and number two, because @ElonMusk has devoted his energy and his life to doing this and I think he has been treated very unfairly… pic.twitter.com/6qrfwrbT0f — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2025

Ads

Musk a spus că, datorită ”politicilor extraordinare” ale lui Trump şi ”ca un act de credinţă în America”, Tesla va dubla producţia de vehicule în Statele Unite în termen de doi ani.

Musk a mai spus că anul viitor va începe producţia în Texas a unui vehicul ”cyber-cab” care se conduce singur şi care nu va avea volan sau pedale.

”Se va conduce singur sau nu se va conduce deloc, dar se va conduce singur”, a comentat el.

Trump a postat anterior pe platforma sa Truth Social că va cumpăra o Tesla ”ca o dovadă de încredere şi sprijin” pentru Musk.

”Pentru republicani, conservatori şi toţi marii americani, Elon Musk „riscă” pentru a ne ajuta naţiunea şi face o treabă fantastică!”, a scris Trump.

El l-a numit pe Musk, născut în Africa de Sud, ”un adevărat mare american”.

Musk, cea mai bogată persoană din lume, a răspuns pe platforma sa X, mulţumindu-i preşedintelui.

President Trump, @Elon, and X leave the Oval Office and head over to the South Portico of the @WhiteHouse where Elon helped @POTUS choose his new @Tesla… pic.twitter.com/5jJLVXzRAi — Dan Scavino (@Scavino47) March 11, 2025

Ads

Acţiunile Tesla îşi revin

Deşi Musk se bucură de încrederea lui Trump, sondajele arată că multimiliardarul este extrem de nepopular în rândul americanilor obişnuiţi, iar reducerile sale guvernamentale au provocat confruntări furibunde între republicani şi alegătorii lor.

Tesla a pierdut mai mult de o treime din valoarea sa de piaţă, de la jumătatea lunii decembrie, pe măsură ce Musk îşi consolidează asocierea cu Trump.

Dar preţul acţiunilor producătorului auto a crescut marţi, după ce luni a închis în scădere cu peste 15%, pe fondul incertitudinii privind tarifele de import şi ameninţările lui Trump.

Tesla a înregistrat, de asemenea, o scădere a vânzărilor în Europa ca urmare a sprijinului controversat al lui Musk pentru grupurile de extremă dreapta, inclusiv partidul Alternativa pentru Germania (AfD), în timpul recentei campanii electorale din Germania.

Conform datelor oficiale, vânzările Tesla în Germania - cea mai mare piaţă auto din Europa - au scăzut cu peste 76% de la an la an în februarie. Vânzările totale în Uniunea Europeană aproape s-au înjumătăţit în ianuarie, faţă de anul precedent.

La începutul lunii martie, o duzină de exemplare Tesla au fost incendiate la o reprezentanţă din Franţa în ceea ce autorităţile au considerat a fi un incendiu provocat. De asemenea, instalaţiile firmei au fost vandalizate în Statele Unite. Musk a declarat că platforma sa X a fost afectată luni, 10 martie, de un atac cibernetic major.

Ads