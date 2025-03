După două luni cu Trump, mai mulți americani ca niciodată cred că SUA ajută prea puțin Ucraina. Mai bine de trei sferturi dintre americani cred că Rusia va încălca un acord de pace

După trei ani de război între Rusia și Ucraina și după două luni cu Donald Trump întors la Casa Albă, 46% la sută dintre americani cred că SUA nu ajută suficient de mult Ucraina. Este cu 16% la mult decât în decembrie 2024 și este un nou record de când Gallup face acest sondaj. Totodată, procentele de cetățeni care cred că SUA fac prea multe (30%) sau cât trebuie (23%) sunt în scădere, arată reputata firmă americană.

Până acum, cel mai mare procent de americani care credeau că SUA nu făceau suficient pentru a ajuta Ucraina a fost de 38%, înregistrat în sondajul Gallup inițial când a apărut această întrebare, în august 2022. La acel moment, opiniile erau împărțite mai echitabil, 36% spunând că SUA oferă cantitatea potrivită de sprijin și 24% credeau că americanii fac prea mult.

Americanii vor să ajute mai mult Ucraina

În prima jumătate a anului 2023, americanii au fost din ce în ce mai mulțumiți cu implicarea Statelor Unite, deoarece procentul celor care spuneau că țara face ceea ce trebuie a crescut la 43% până în iunie.

Cu toate acestea, opinia s-a schimbat curând pe fondul criticilor unor lideri republicani cu privire la cantitatea de asistență pe care SUA o acordau Ucrainei pentru a lupta în război. În octombrie 2023, opinia pluralității, 41%, era că SUA făceau prea mult pentru a ajuta Ucraina. Două sondaje din 2024 au găsit opinii mai împărțite, deși aproape 40% spuneau că SUA făceau prea mult. Acum că președintele Donald Trump s-a întors la Casa Albă, imaginea s-a schimbat din nou, iar preferința americanilor pentru o mai mare implicare a SUA depășește cu mult celelalte opinii.

