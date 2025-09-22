Donald Trump stârnește din nou controverse în SUA. Discurs plin de ură la înmormântarea lui Charlie Kirk

Autor: Daniel Groza
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 07:24
1345 citiri
Donald Trump, președintele SUA FOTO X/@mr_mayank

Zeci de mii de oameni au participat, duminică, în Arizona, la o amplă ceremonie în memoria activistului conservator Charlie Kirk, ucis la începutul lunii într-un atac armat considerat act de violenţă politică. Evenimentul s-a transformat însă într-un amestec de comemorare şi miting politic, după ce preşedintele Donald Trump a elogiat figura lui Kirk, dar a stârnit controverse afirmând că „îşi urăşte rivalii”, în contrast cu mesajul de iertare transmis de văduva acestuia.

Preşedintele american Donald Trump a declarat în faţa unei mulţimi de zeci de mii de oameni că îi „urăşte” pe adversarii săi, la o comemorare publică în onoarea lui Charlie Kirk, chiar şi după ce văduva lui Kirk a spus că îl iartă pe bărbatul acuzat că i-a împuşcat mortal soţul în timpul unui eveniment la o facultate din Utah, relatează The Guardian.

Zeci de mii de oameni s-au adunat duminică la evenimentul din Arizona, preşedintele ţinând ultimul dintre cele peste douăzeci de discursuri, după remarci emoţionante din partea văduvei lui Kirk, Erika, şi elogii din partea vicepreşedintelui JD Vance, a patru membri ai cabinetului şi a altor înalţi oficiali ai Casei Albe, o reflectare a amprentei profunde pe care activistul ucis a lăsat-o asupra mişcării preşedintelui „Make America Great Again” (Maga).

Discursul plin de ură al lui Trump

La un moment dat, Trump a menţionat că, cu puţin timp înainte de a muri, Kirk i-a spus unui membru al personalului că nu se temea de studenţii care nu erau de acord cu el în mulţimea de la Universitatea Utah Valley. „Nu sunt aici pentru a lupta împotriva lor – vreau să îi cunosc şi să îi iubesc”, a spus Kirk, potrivit lui Trump. „În acel moment privat din ziua morţii sale, găsim tot ce trebuie să ştim despre cine era cu adevărat Charlie Kirk.”

„El nu-şi ura rivalii, ci le dorea tot ce era mai bun”, a spus Trump, înainte de a se abate de la discursul pregătit şi de a adăuga: „În acest punct nu eram de acord cu Charlie. Eu îmi urăsc rivalii şi nu le doresc tot ce este mai bun, îmi pare rău”.

Discursul lui Trump a fost un amestec ciudat de elogiu şi discurs de campanie, în timpul căruia s-a abătut frecvent de la citirea remarcilor sumbre despre viaţa şi moartea violentă a lui Kirk pentru a face comentarii şi glume spontane.

El a menţionat utilizarea forţelor federale pentru a menţine ordinea în oraşe şi a profitat de ocazie pentru a promova un anunţ care va fi făcut luni la Casa Albă. „Cred că am găsit un răspuns la autism. Ce ziceţi de asta? Autism: mâine vom discuta în Biroul Oval de la Casa Albă despre autism”, a spus preşedintele SUA.

Trump a afirmat, de asemenea, că Kirk l-a îndemnat să trimită trupe federale la Chicago. „Unul dintre ultimele lucruri pe care mi le-a spus a fost: ”Vă rog, domnule, salvaţi Chicago”. Şi vom face asta, vom salva Chicago de crimele oribile.”

La sfârşitul discursului său, după ce a chemat-o pe Erika Kirk înapoi pe scenă, Trump s-a comportat mai degrabă ca la un miting decât la o comemorare, fredonând melodia America the Beautiful într-un mod comic şi legănându-se, scrie The Guardian.

JD Vance l-a numit martir pe Charlie Kirk

Anterior, JD Vance l-a elogiat pe Kirk în termeni explicit religioşi, numindu-l „un martir al credinţei creştine”, în ciuda lipsei de dovezi că religia sa ar fi jucat vreun rol în ucidere.

„Au încercat să-l reducă la tăcere pe prietenul meu Charlie Kirk, dar astăzi vorbim cu Charlie şi pentru Charlie mai tare ca niciodată”, a spus vicepreşedintele. „Răufăcătorul care ni l-a răpit pe Charlie se aştepta ca astăzi să avem o înmormântare – şi în schimb, prieteni, am avut o renaştere şi o celebrare a lui Charlie Kirk şi a Domnului său Iisus Hristos.”

Vance a susţinut, de asemenea, că Kirk, cunoscut pentru implicarea sa în dialogul cu studenţii, combina tradiţiile lui Socrate şi ale creştinismului.

„El era Atena şi Ierusalimul; oraşul raţiunii şi oraşul lui Dumnezeu într-o singură persoană”, a spus Vance.

Mesaj de iubire din partea văduvei lui Kirk

Erika Kirk a subliniat ceea ce ea a numit inspiraţia pe care uciderea lui Kirk le-a dat-o susţinătorilor săi pentru a îmbrăţişa creştinismul. „După asasinarea lui Charlie, nu am văzut violenţă, nu am văzut revolte”, a spus Kirk, în timp ce aplauzele mulţimii au crescut, salutând contrastul implicit cu revoltele care au urmat uciderilor lui George Floyd sau Martin Luther King Jr. „Am văzut o renaştere”, a spus ea.

„Săptămâna trecută, am văzut oameni deschizând Biblia pentru prima dată în ultimii zece ani”, a spus Kirk. „Am văzut oameni mergând la slujbă la biserică pentru prima dată în viaţa lor.”

„Răspunsul la ură nu este ura”, a adăugat ea. „Răspunsul pe care îl cunoaştem din Evanghelie este iubirea, şi întotdeauna iubirea, iubirea pentru duşmanii noştri şi iubirea pentru cei care ne persecută”.

Donald Trump Jr. l-a descris, de asemenea, pe Kirk ca pe un martir. „Charlie s-a alăturat unui lung şir de bărbaţi şi femei curajoşi care au fost ucişi pentru ceea ce credeau”, a spus el. Trump Jr. a povestit că a călătorit împreună cu Kirk în campusurile universitare şi că au primit ameninţări la adresa siguranţei lor. „Am mers acolo oricum, fără teamă. Charlie a condus drumul. Mesajul lui era clar atunci, şi mesajul lui este clar şi acum: nu vom da înapoi”, a spus el.

Discursuri de retorică politică și evanghelizarea creștină

Stephen Miller, unul dintre principalii consilieri de la Casa Albă, s-a angajat să ducă la bun sfârşit opera de o viaţă a lui Kirk.

„Aţi crezut că îl puteţi ucide pe Charlie Kirk”, a spus Miller. „L-aţi făcut nemuritor. L-aţi imortalizat pe Charlie Kirk, iar acum milioane de oameni îi vor duce mai departe moştenirea.”

„Către duşmanii noştri: Nu aveţi nimic de oferit. Nu aveţi nimic de împărtăşit în afară de amărăciune. Noi avem frumuseţe. Noi avem lumină. Noi avem bunătate. Noi avem determinare. Noi avem viziune. Noi avem putere.”

Ceremonia de comemorare a avut loc la State Farm Stadium din Glendale, stadionul cu 63.000 de locuri al echipei de fotbal american Arizona Cardinals şi locul în care Taylor Swift şi-a lansat turneul Eras.

Evenimentul a combinat retorica politică cu evanghelizarea creştină. Mii de oameni îmbrăcaţi în roşu, alb şi albastru au invadat stadionul, iar cozile se întindeau pe mai multe străzi înainte de răsăritul soarelui duminică.

Jeffrey Barke, un medic cu un număr mare de urmăritori online, s-a dus la stadion împreună cu un grup de prieteni din Orange County, California, într-o călătorie pe care el a numit-o „un fel de pelerinaj” pentru a onora viaţa şi moştenirea lui Kirk. El s-a angajat să folosească propria platformă pentru a ajuta la răspândirea „mesajului lui Charlie”.

Christina Sawick, purtând o şapcă cu inscripţia „Trump a avut dreptate în toate”, a spus că îl urmărea şi îl asculta pe Kirk din 2016. Duminică, a plecat de acasă din Mesa la ora 3 dimineaţa pentru a participa la evenimentul de comemorare.

Ea a spus că aprecia disponibilitatea lui Kirk de a dezbate cu oricine, indiferent de orientarea politică sau de trecutul său. „Nu ascundea nimic”, a spus ea. „Voia doar să fie ascultat şi voia ca toată lumea să fie ascultată.”

Secretarul de stat american Marco Rubio a lăudat influenţa lui Kirk asupra tinerilor. „El a căutat să dialogheze cu cei cu care nu era de acord, pentru că înţelegea că nu am fost creaţi pentru a ne izola unii de alţii, ci pentru a dialoga”, a spus Rubio.

Măsuri sporite de securitate

O prezenţă masivă a forţelor de ordine, sub conducerea Serviciului Secret al SUA, a fost asigurată, evenimentul beneficiind de măsuri de securitate comparabile cu cele de la Super Bowl. Un bărbat înarmat cu un pistol şi un cuţit, cu legitimaţie de poliţist expirată şi care susţinea că asigura securitatea privată, a fost reţinut sâmbătă la locul evenimentului.

Un purtător de cuvânt al organizaţiei Turning Point USA a lui Kirk a declarat că bărbatul se ocupa de „securitatea avansată a unui oaspete cunoscut”, dar că aceasta nu a fost coordonată corespunzător cu Serviciul Secret sau Turning Point. Purtătorul de cuvânt a mai spus că nu se crede că bărbatul „încerca să facă ceva rău”.

Americanii se confruntă cu asasinarea şi moştenirea complicată a conservatorului în vârstă de 31 de ani, care a fost împuşcat şi ucis pe 10 septembrie într-un incident pe care procurorii l-au calificat drept violenţă politică – şi care a adâncit temerile cu privire la traiectoria unei naţiuni profund divizate.

Kirk a fost lovit de un singur glonţ în timp ce vorbea în faţa unei mulţimi de 3.000 de studenţi, în mare parte de la Universitatea Utah Valley, prima oprire din turneul său naţional „American Comeback” în campusuri. Procurorii din Utah l-au acuzat pe Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, de crimă cu premeditare în cazul uciderii lui Kirk şi au declarat că vor solicita pedeapsa cu moartea.

În urma morţii lui Kirk, Trump şi consilierii săi au încercat să arunce vina pe democraţi, chiar dacă liderii aleşi şi oficialii partidului au condamnat în unanimitate uciderea. Oficialii au declarat că suspectul a acţionat singur.

Procurorii au declarat că suspectează că Robinson l-a ucis pe Kirk deoarece era sătul de ceea ce percepea ca fiind „ura” lui Kirk. Însă, citând trei surse familiarizate cu ancheta privind uciderea lui Kirk, NBC a raportat sâmbătă că autorităţile federale nu au găsit nicio legătură între Robinson şi grupurile de stânga, pe care administraţia Trump a ameninţat că le va reprima după împuşcăturile mortale.

Alimentaţi de o revărsare de durere şi furie din partea dreptei, conservatorii cer pedepsirea celor care l-au batjocorit sau discreditat pe Kirk – o campanie de răzbunare care, potrivit criticilor, oglindeşte chiar cultura anulării împotriva căreia el se revolta. De la moartea sa, profesori, studenţi, jurnalişti şi prezentatorul de emisiuni nocturne Jimmy Kimmel au fost concediaţi, suspendaţi sau sancţionaţi pentru comentarii legate de Kirk sau de moartea sa, într-o campanie de represiune pe care susţinătorii libertăţii de exprimare, cercetătorii în domeniul democraţiei şi alţii o consideră echivalentă cu cenzura guvernamentală.

#Donald Trump, #charlie kirk, #inmormantare, #discurs, #ura , #stiri Donald Trump
