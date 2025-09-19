SUA intră într-o „eră a represiunii”. Cum reduc republicanii MAGA la tăcere vocile critice din media și din societate. Politolog: „Democrația americană este doar o amintire”

Uciderea activistului conservator Charlie Kirk pare să fi determinat o readaptare a discursului republicanilor MAGA care, după ce au criticat în ultimii ani conceptul de „cancel culture” (n.red. cultura anulării), l-au îmbrățișat și îl instrumentalizează împotriva vocilor critice din societatea civilă și din mass-media.

Cazul care a stârnit indignare în Statele Unite ale Americii în această săptămână este cel al prezentatorului și comediantului Jimmy Kimmel, care a fost pur și simplu scos din grila de programe a postului ABC, deținut de Disney, în urma unor comentarii legate de moartea lui Charlie Kirk. Gazda a ironizat impactul pe care moartea lui Kirk l-a avut asupra președintelui Trump și a comentat încercările MAGA de a-l asocia pe asasinul lui Kirk, Tyler Robinson, cu „mișcările de extremă-stânga”.

Nexstar, compania responsabilă legal de ABC, a emis un comunicat în care a afirmat că „se opune ferm comentariilor recente făcute de domnul Kimmel despre asasinarea lui Charlie Kirk și va înlocui programul în piețele sale afiliate la ABC”.

Recent, Donald Trump a lansat o ofensivă împotriva tuturor actorilor media sau din societatea civilă care i se opun. Acesta a salutat decizia postului ABC de a-l suspenda pe Kimmel și a sugerat că ar trebui „retrase licențe” pentru anumite trusturi, în contextul în care, spune șeful de la Casa Albă, „97% dintre televiziunile americane sunt împotriva sa”.

Totodată, președintele american a anunțat că va declara organizația „Antifa”, care se opune fascismului, rasismului și xenofobiei, drept „organizația teroristă”, în contextul în care în Statele Unite se duce o campanie de înfierare a stângii considerate „radicale”, după asasinarea influencerului MAGA, Charlie Kirk.

În plus, administrația Trump a anunțat că a început deja retragerea vizelor pentru studenții străini care s-au bucurat public de moartea activistului.

Astfel, Statele Unite ale Americii intră într-o „eră a represiunii”, în care adversarii politici ai președintelui sunt reduși la tăcere, contrar propriilor credințe ale republicanilor MAGA care vorbesc despre „libertatea de exprimare” și despre „pluralismul ideilor”.

Politologul Cristian Pîrvulescu clarifică faptul că termenul de „political correctness” se referă în primul rând la o caracteristică fundamentală a politicii, politețea, o valoare despre care republicanii MAGA spun că „încalcă drepturi și libertăți”.

„Orice voci independente sunt acuzate de politică corectă și mai nou wokeism, dar vedem că nu doar în State, ci și în România. Politica corectă înseamnă politețe, iar politețea este însăși în natura politicii, pentru că cele două cuvinte, politic și politețe, au aceeași origine în polisul grecesc, care presupune un comportament adecvat, politicos, care să presupună respectarea regulilor. Politica se definește prin reguli care sunt acuzate în numele libertății cuvântului că ar încălca drepturi și libertăți”, afirmă acesta într-o intervenție pentru Ziare.com.

Astfel, subliniază politologul, pare că președintele Trump nu are nicio problemă în a încălca libertățile celor care îl critică, un exemplu fiind concedierile din mass-media ale moderatorilor anti-Trump și atacurile la adresa lor.

„Altfel spus, ipocrizia libertății de expresie este cât se poate de clară și asta se întâmplă inclusiv după asasinarea lui Kirk, pentru că scandalul cu Jimmy Kimmel și concedierea lui este doar ultimul dintr-un șir de scandaluri care vizează atacuri directe împotriva libertății de expresie, ori cei care erau acuzați că încalcă libertatea de expresie nu au încălcat niciodată libertatea de expresie a inamicilor lor”, spune decanul Facultății de Științe Politice.

Cristian Pîrvulescu punctează una dintre principalele „slăbiciuni” ale liberalilor din State, faptul că nu reacționează în niciun fel împotriva exceselor sau, dacă o fac, reacționează prea puțin, fapt care a dus la radicalizarea limbajului public. Acesta consideră că rețelele de socializare sunt principalele responsabile pentru această polarizare din SUA, în contextul în care nu stimulează rațional, ci emoțional, creierul, emoția fiind exploatată de iliberali.

„Să ne întoarcem în Statele Unite ale Americii, în 2017, Charlotteville, când manifestația în favoarea generalului confederat Robert E. Lee, a cărui statuie fusese înlăturată, se transformă într-o tragedie când un fascist intră cu mașina într-o mulțime de oameni, iar o femeie moare. Înlăturarea statuii era cancel culture? Ce înseamnă cultură? Înseamnă preamărirea celor care sunt vinovați de acțiuni împotriva ordinii sociale? SUA s-au construit prin războiul civil, deci avea o semnificație. Eroul sudului era un erou? Cancel culture este speculat în primul rând pentru a permite manifestarea ideilor anti-democratice. Este o exagerare evidentă, dar adevărul este că ostracismul a existat mereu”, remarcă politologul.

Cristian Pîrvulescu consideră că Donald Trump arată o formă de extremism prin declararea organizației „Antifa” drept „organizație teroristă”.

„Toți cei care se opun sunt teroriști. E grav. Democrația americană este în mare măsură o amintire, dar Donald Trump este doar instrument. În mare măsură, această persoană vârstnică și care nu pare să se controleze este manipulat de grupurile cele mai radicale din societate. Ele au reușit deja să impună o anumită tendință, deci să câștige războiul cultural, nu știu dacă doar pentru etapă”, spune politologul.

Pîrvulescu consideră că se poate vorbi despre un „manufacturing consent” (n.red. fabricarea consimțământului) ceea ce se întâmplă în media tradițională americană, iar ceea ce încearcă acum facțiunea radicală care conduce SUA este să schimbe ultimul secol de istorie americană.

„Controlând acum și Curtea Supremă, asta intenționează. Eroarea fundamentală pe care au făcut-o democrații este că au crezut că democrația este consolidată și solidă și au tratat alegerile ca pe un eveniment oarecare. Alegerile se dovedesc cruciale în epoca iliberalismului, pentru a transforma radical societatea, ceea ce înseamnă că mass-media trebuie controlată. Viktor Orban ne-a arătat lucrul acesta”, încheie Cristian Pîrvulescu.

Lectorul Universității Babeș-Bolyai, George Jiglău, precizează faptul că „mai grav” este faptul că ce se întâmplă în SUA, în privința libertății de opinie, constituie un exemplu pentru trumpiștii din România, care la un moment dat vor dori să implementeze aceleași mecanisme de represiune.

„Ca paranteză, dar relevantă în cazul nostru. Cred că este destul de grav că ce se întâmplă în SUA este luat drept exemplu de unii care ar vrea să se întâmple fix așa și în România. Știm bine că avem destui trumpiști în România, dar nu mă refer doar la zona AUR, suveranistă, ci și printre cei asociați acum guvernării sunt destui care și-ar dori un soi de trumpism în România”, spune Jiglău.

Acesta face paralela cu Ungaria lui Viktor Orban, un regim apreciat de Donald Trump, unde guvernarea a reușit să reducă la tăcere mass-media și chiar să preia canalele de comunicare.

Politologul remarcă faptul că, pe fondul „afinității” pe care o are România și politica românească pentru Statele Unite, ceea ce se întâmplă acum acolo este nociv și pentru țara noastră, pentru că aceste măsuri ar putea fi preluate și implementate la momentul potrivit.

„În SUA, nivelul de polarizare, dacă se poate așa ceva, este și mai mare decât la noi, pentru că acolo sistemul politic, în ansamblu, este bipartidist. Totul, de la cele mai de bază alegeri, cum sunt cele din comunități pentru șerifi, procuror districtual și până la președinte, este gândit în termeni de două tabere, cu mici nuanțe. Republicanii au tot strigat în anii ăștia că ei sunt de fapt ‘cancelați’, iar ei au acum puterea și pot ‘cancela’ o grămadă de lucruri care nu le plac”, spune Jiglău.

Profesorul universitar remarcă însă o diferență, aceea că MAGA și Trump instrumentalizează „cancel culture” la nivel guvernamental, ca politică de stat, împotriva adversarilor ideologici.

„De la Project 2025 se știa că asta urmează, nu doar dacă va câștiga Trump președinția, dar dacă va avea și Curtea Supremă și Congresul, că vor începe să ia măsuri în direcția aceasta”, completează politologul.

George Jiglău spune că românii ar trebui să se considere „norocoși” că sunt în Europa și că există o tradiție de „proporționalitate” din punct de vedere electoral, care mai reduce din polarizarea socială.

Suspendarea lui Jimmy Kimmel, începutul unui lung șir de abuzuri?

Retragerea pe termen nelimitat a emisiunii „Jimmy Kimmel Live” de pe ABC a declanșat un val de controverse în SUA, readucând în prim-plan tensiunile dintre libertatea de exprimare, presiunile politice și interesele companiilor media.

Decizia, luată la scurt timp după criticile dure la adresa prezentatorului pentru comentariile legate de asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk, a stârnit reacții în lanț – de la felicitările triumfale ale lui Donald Trump, la condamnările organizațiilor pentru libertatea presei și avertismente privind un precedent periculos pentru democrație.

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că unor posturi de televiziune ar trebui să li se „retragă licențele”, în timp ce a susținut organismul american de supraveghere a transmisiunilor după retragerea de pe post a lui Kimmel.

În contextul în care unele televiziuni americane au cedat presiunilor administrației Trump sub amenințarea unor procese costisitoare pentru „calomnie”, se pune întrebarea dacă media tradițională va putea face față represiunii MAGA.

Trump declară război Antifa

Trump merge și mai departe de atât, anunțând că urmează să declare organizația Antifa, care se opune mișcărilor fasciste, xenofobe și rasiste, drept „organizație teroristă”.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a afirmat că a numit grupul „un dezastru bolnav, periculos și radical de stânga” și a adăugat că grupul va fi „investigat cu atenție”.

Antifa este intens criticată de extremiștii de dreapta și ultraconservatorii din Statele Unite ale Americii pe motiv că subminează „dreptul la libera exprimare” și să interzică dreptul de a purta armă, consfințit prin cel de-al Doilea Amendament al Constituției SUA.

Etichetarea „Antifa” drept „organizație teroristă” ar putea declanșa o adevărată „vânătoare de vrăjitoare” în Statele Unite împotriva unor presupuși membri ai organizației în contextul polarizării fără precedent din interiorul societății americane.

