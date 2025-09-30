Statele Unite riscă să intre marţi noaptea în „shutdown”. Negocierile dintre Donald Trump și democrați privind prelungirea bugetului au eșuat

Democrații și republicații nu s-au pus de acord pentru prelungirea congresului /FOTO:keating.house.gov

Statele Unite riscă să intre marți noaptea în „shutdown”, paralizând activitatea statului federal, după eșecul negocierilor dintre administrația Trump și democrați. Vicepreședintele JD Vance a acuzat opoziția că „pune un pistol la tâmpla americanilor”, în timp ce liderii democrați denunță planul republicanilor de a reduce masiv cheltuielile de sănătate.

La încheierea unei întâlniri la Casa Albă între Donald Trump și liderii democrați din Congres, numărul doi al executivului american a denunțat în fața presei faptul că, în opinia sa, democrații „pun un pistol la tâmpla americanilor” cu cererile lor de a evita un „shutdown” (intrarea în incapacitatea de plată a instituțiilor federale - n.r.).

„Ei vin aici să spună: «Dacă nu ne dați tot ce vrem, vom opri statul»”, a declarat vicepreședintele republican, referindu-se la cei doi principali lideri democrați din Congres, Chuck Schumer și Hakeem Jeffries, primiți de președintele Donald Trump luni după-amiază.

„Considerăm că este grotesc, considerăm că este total inacceptabil”, a insistat JD Vance, adăugând că democrații „pun un pistol la tâmpla americanilor” cu pozițiile lor.

Democrații se opun propunerilor făcute de republicani

Înainte de aceasta, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, declarase că între cele două tabere există „diferențe considerabile și semnificative” pentru a evita paralizia statului federal.

În noaptea de marți spre miercuri, la miezul nopții (miercuri dimineața, ora 7:00, ora României), fără adoptarea unui text bugetar, chiar și temporar, Statele Unite se vor afla în situație de „shutdown”, ceea ce va duce la oprirea majorității serviciilor federale. Sute de mii de funcționari publici vor fi atunci în șomaj tehnic, traficul aerian ar putea fi afectat, iar plata multor ajutoare sociale ar putea fi puternic perturbată. Este o situație foarte nepopulară, pe care atât democrații, cât și republicanii încearcă în mod tradițional să o evite, aruncând responsabilitatea asupra taberei rivale, cu atât mai mult în perspectiva alegerilor legislative de la jumătatea mandatului din noiembrie 2026, când majoritatea prezidențială din Congres va fi pusă în discuție.

Cu puțin mai mult de 24 de ore înainte de termenul limită, fiecare tabără rămâne însă pe poziții. Pe de o parte, republicanii propun o prelungire a bugetului actual până la sfârșitul lunii noiembrie. Pe de altă parte, democrații vor să obțină restabilirea a sute de miliarde de dolari destinați cheltuielilor de sănătate, în special pentru programul de asigurări de sănătate „Obamacare” destinat gospodăriilor din clasele populare, pe care administrația Trump a prevăzut să îl elimine prin „marea și frumoasa lege” bugetară adoptată în iulie.

Mai au nevoie de șapte voturi

Deși republicanii dețin majoritatea în ambele camere ale Congresului, regulamentul Senatului prevede că un text bugetar trebuie adoptat cu 60 de voturi din 100, fiind astfel necesare șapte voturi democrate.

„Nu vom susține un proiect de lege partizan al republicanilor care continuă să distrugă sistemul de sănătate al americanilor obișnuiți. Punct”, a declarat Hakeem Jeffries după întâlnirea cu Donald Trump.

Dar Casa Albă pare să nu vrea să cedeze niciun centimetru opoziției. Încă înainte de întâlnire, Donald Trump i-a mustrat pe democrați, afirmând că aceștia „vor trebui să facă ceva, pentru că ideile lor nu sunt foarte bune”. Și pentru a încerca să-i facă să cedeze, directorul Biroului Bugetar de la Casa Albă, Russell Vought, a amenințat recent că va face permanentă reducerea numărului de funcționari publici care vor fi suspendați temporar în timpul „shutdown-ului”.

Hakeem Jeffries l-a calificat pe Russell Vought drept un „politician răuvoitor” și a promis pe X: „Nu ne vom lăsa intimidați”.

În martie, când amenințarea unui „shutdown” mai planase deja, republicanii au refuzat să inițieze dialogul pe tema reducerilor bugetare enorme și a concedierii a mii de funcționari publici. Zece senatori democrați, printre care Chuck Schumer, au decis atunci, cu reticență, să voteze în favoarea textului republicanilor, pentru a evita paralizia federală. Alegerea lor a provocat dezbateri puternice în tabăra democrată, numeroși militanți și simpatizanți acuzându-i că cedează în fața lui Donald Trump și a programului său considerat radical. De data aceasta, senatorul septuagenar pare hotărât să intre în confruntare cu președintele republican.

