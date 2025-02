Gestul făcut de ideologul lui Trump, la Conferința Conservatorilor, care a scandalizat progresiștii, în online VIDEO

Progresiștii și conservatorii strâng rândurile. Steve Bannon, ideologul din primul mandat al lui Donald Trump, a ajuns viral pe canalele progresiștilor, după ce a făcut salutul specific taberei trumpiste, la conferința conservatorilor - Conservative Political Action Conference (CPAC).

În social media, Bannon a fost acuzat de contestatarii mișcării conservatoare că face un salut nazist. Aceleași critici le-a primit și Elon Musk, iar în urma atacurilor primite, miliardarul a explicat că este vorba despre un „salut roman". Astfel, Într-un discurs în care a îndemnat asistenţa la „luptă”, Steve Bannon a ridicat braţul drept cu palma întinsă înainte şi cu degetele strânse şi întinse.

Însă, spre deosebire de Musk, Bannon doar a ridicat scurt mâna, fără a o duce înainte la piept, așa cum a făcut șeful de la Tesla, X și Space X.

Steve Bannon, after calling for Trump to be President for life, did a Nazi salute on stage at CPAC.

Nazism has officially taken over the GOP.

The few remaining conservatives have a choice: either leave the party and obstruct it—or choose to be complicit.pic.twitter.com/94o5Kj69Le