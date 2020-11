Actiunile in justitie ale lui Trump pentru oprirea numararii voturilor, respinse in Georgia si Michigan

Trump a incercat sa-i forteze pe oficialii din Georgia sa asigure securitatea buletinelor de vot, intr-un mod care era posibil sa duca la dificultati in numararea voturilor sau chiar la o oprire a numaratorii.Judecatorul James Bass a spus ca nu exista indicii ca oficialii locali au gestionat inadecvat buletinele de vot, relateaza presa locala.O judecatoare din Michigan a respins si ea o actiune in instanta depusa de echipa de campanie a lui Trump in speranta ca va opri numararea voturilor in acest stat.Judecatoarea Cynthia Stephens de la Curtea petitiilor a dat verdictul in timpul unei audieri de joi si a precizat ca va emite un verdict scris vineri.Oficiali din echipa de campanie lui Trump au afirmat ca au depus petitia pentru a opri numaratoarea voturilor.Un consilier al echipei de campanie a lui Joe Biden sustine insa ca acesta este "un exercitiu de trimitere de mesaje"."Nu au alt scop decat acela de a produce confuzie in randul publicului privind ceea ce se intampla si de a-si sustine acuzatiile fara baza ca s-ar fi produs ilegalitati", a declarat Bob Bauer