Cand ajunge in Senat actul inculparii fostului presedinte Donald Trump. Lider democrat: "Va fi un proces complet si corect"

Liderul majoritatii democrate in Camera Superioara a Congresului american, Chuck Schumer, a anuntat ca luni va incepe procesul care ii poate interzice miliardarului sa mai candideze la presedintie."Camera (Reprezentantilor) va trimite articolul inculparii Senatului. Senatul va organiza un proces impotriva lui Donad Trump. Va fi un proces complet. Va fi un proces corect", a anuntat Schumer in Senat, potrivit Reuters."Am discutat cu presedinta (Camerei Reprezentantilor Nancy) Pelosi, care m-a informat ca articolele vor fi transmise Senatului luni", a anuntat el. Acest anunt arata ca o cerere a liderului minoritatii republicane in Senat Mitch McConnell in vederea unei organizari a procesului la jumatatea lui februarie a fost respinsa.McConnell a propus ca reprezentantii sa trimita actul inculparii lui Trump in Senat la 28 ianuarie. Ambele parti ar fi avut la dispozitie doua saptamani, pana la 13 februarie, pentru a se pregati in vederea procesului, timp in care Senatul ar fi putut sa confirme in functie membrii Cabinetului lui Joe Biden , aprecia el. Democratii vor sa-i interzica lui Donald Trump accesul la functii publice pe viata.Camera Reprezentantilor a deschis miercurea trecuta calea unui nou proces de destituire a lui Donald Trump pentru incitare la insurectie in cursul tulburarilor din 6 ianuarie la sediul Congresului. Revine Senatului sa-l judece pe presedinte si sa-i stabileasca culpabilitatea sau inocenta.Pentru ca Trump sa fie declarat vinovat este nevoie de o majoritate de doua-treimi in Senat. Acest lucru presupune ca cel putin 17 senatori republicani sa voteze in favoarea impeachment-ului.