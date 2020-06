Adela Toplean: Cine pacaleste se pacaleste

Ziare.

com

Ma opresc la aceste doua contradictii. Cititorii mai cunosc, de buna seama, si altele. Cauzele civice se incaleca unele pe altele. De fapt, se calca de-a dreptul in picioare. Norocul nostru ca azi nimeni nu-si mai propune sa gandeasca ceva pana la capat. Si cu atat mai putin sa actioneze luandu-si in serios propria capacitate de a gandi.Exista, deci, ceva mai inspaimantator decat sa te trezesti prins in menghina contradictiilor, anume, sa suporti consecintele slabirii acestor contradictii.Slabirea contradictiilor se face lin, discret, treptat; nimic brusc care sa-ti dea senzatia ca-ti fuge pamantul de sub picioare. Azi iti inhibi un gand, maine altul. Poimaine parca ceva nu-ti suna bine, dar, cum ti-e peste mana sa intri in dispute, te faci ca ploua. Peste o luna, parca simti totusi in stomac ca ceva nu e cum trebuie, asa ca scrii pe Facebook o postare "cu subtext". Nu reactioneaza decat doi-trei membri ai familiei. Postarea e un fiasco. O lasi balta. Mai bine pui o pisica. Castiga toata lumea.Si uite-asa, contradictiile intra in declin. Da, in declin. Ca si cand contradictiile ar fi e trenduri sau moravuri!Ce mare lucru, vor spune unii, sa inchizi ochii la ceva ce nu se leaga, la niste inconsisten-te logice?E foarte mare lucru. Inseamna ca ai renuntat la capacitatea de a gandi disjunctiv. Inseamna ca nu-si mai poti duce nici gandul, nici actiunea pana la capat. Pierzi capacitatea de a fi in acord sau in dezacord raspicat si real cu ceva sau cu cineva. Si unde e nevoie stringenta de acordul sau de dezacordul tau real, raspicat si responsabil? Pe problemele esentiale.Asadar, dintr-una-ntr-alta, tot ce e esential in viata ta dispare, se scufunda - cu chiar voia ta - in irelevant. Tot ce e esential in viata cetatii dispare de asemenea.Daca ceea ce e esential ar disparea brusc din viata ta, ai innebuni. Te-ai trezi, fara preaviz, in psihoza. Daca ceea ce e esential ar disparea brusc din sistemul socio-politic, s-ar instala anarhia si anomia. Adica dezordinea absoluta.Slabirea contradictiilor semnalata de Canetti afecteaza insa treptat constiinta de sine si constiinta sociala. Ea e teribila tocmai fiindca da voie falselor constiinte sa prolifereze. Drumul spre psihoza si dezordine nu e astfel evident.La nivel social, ipostaza notorie a falsei constiinte este ideologia. Or ideologia, cum stim de la Arendt, face mare caz de "logicalitatea" sa. La nivel individual, ipostaza notorie a falsei constiinte este self-improvement-ul. Or auto-perfectionarea e o "religie" perfect tautologica.Deci ce s-a intamplat? De unde apetitul pentru falsele constiinte? E un apetit compensatoriu, aparut ca reactie la un mediu academic si social care neglijeaza programatic incompatibilitatile logice.Logica nu este, astfel, asasinata, ci - mai grav - simulata. Logica se va simula din ce in ce mai neglijent pana cand principiile ei slabesc, devenind tot mai unor de trecut cu vederea si disparand, intr-un final, fara ca oamenii sa mai bage de seama.Sa mergem mai departe. Distinctia dintre imitatie, simulare si transformare apare tot la Canetti. Oamenii au, ne spune el, o inclinatie spre metamorfoza. Conducatorii din toate timpurile, despotii mai cu seama, si-au strunit cat au putut acest talent al simularii. Conducatorii machiavelici nu-ti permit transformari, ci doar simulari.La randul meu, remarc ca aceasta strategie e adoptata azi de toti (cine nu se vede azi pe sine conducator de bula?). Pana si cel mai nevolnic influencer de pe Facebook mizeaza intr-o prima faza pe capacitatea lui de a simula o convingere cu scopul de a-i transforma pe ceilalti, de a-i determina pe altii sa si-o schimbe realmente pe-a lor.Aici imi permit sa remarc un lucru: desi inlocuirea transformarii cu simularea e un demers deliberat, confuziile care decurg de aici scapa controlului celui care initiaza substitutia; scapa, de asemenea, si intelegerii celor carora li se adreseaza!E adevarat, azi poti foarte bine pretinde ca o idee e de stanga cand ea e de fapt de dreapta fara ca cineva din bula ta de Facebook sa-ti semnaleze vreo incoerenta ori sa te faca, de la obraz, impostor. Fireste ca daca simulezi asta sistematic, transformarile dorite chiar apar. Se vor gasi oameni care sa-ti aprecieze cu voturi - nu doar cu like-uri - "transformarea". Poti foarte bine sa cresti priza la zona centrului prezentand idei extreme ca fiind niste idei moderate, apoi te poti autodefini cu mandrie "Eu ma feresc de extreme, eu sunt un moderat simpatic." Poti, in plus, imita adversarul maimutarindu-l. Mai apoi, ii poti simula pozitia. Daca chiar vrei, te poti transforma in el! In definitiv, spunea Canetti, omul daca vrea sa prinda prada, o convinge mai intai ca e la fel ca ea. Asa e de cand lumea.Ce nu e, insa, de cand lumea? Nou-nouta e pozitia ambigua a simulantului care, pe modelul pacalitorului pacalit, nu mai stie nici el daca era presupus sa ramana cum era, adica neschimbat.Ce-i drept, lumea de azi nu mai ofera simulantului conditiile logice, existentiale, sociale si politi-ce de care el are nevoie pentru a savura efectele propriului demers.Slabirea contradictiilor isi pune viclenia milenara pe butuci! Pun ramasag ca se va desfiinta in curand atributul insusi de impostor sau de simulant! Suntem cu totii niste adeva-rati!Astazi avem, deci, de ales intre o falsa constiinta si... inconstienta.Ambele au, din pacate, efecte dezastruoase atat la nivel conceptual cat si la nivel de actiune sociala. Nu doar democratiile, ci si stiintele se simt datoare sa marginalizeze incompatibilitatile logice. Nu mai poti demonstra nimic si nici vina nu mai poti da pe cine te taie capul. Nu mai poti da vina nici macar pe ordinea cosmica!Chiar astazi, cineva, undeva in Occident, se teme sa nu lezeze sentimente extraterestre. Mai pun, la incheiere, un ramasag: maine, te vei teme si tu.