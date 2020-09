Reuters: Administratia Trump va anunta luni noi sanctiuni impotriva Iranului

Washingtonul suspecteaza ca Iranul incearca sa se doteze cu arme nucleare. Presedintele Donald Trump a decis in 2018 retragerea SUA din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul si reactivarea unor sanctiuni. Teheranul a negat acuzatiile privind presupuse activitati nucleare de tip militar.Un oficial american a declarat duminica, sub protectia anonimatului, ca Iranul ar putea avea in cateva luni suficient material nuclear pentru a fabrica o bomba atomica si ca Teheranul a reluat cooperarea in domeniul balistic cu regimul din Coreea de Nord In acest context, Washingtonul va anunta luni sanctionarea a 24 de oficiali si a unor entitati care participa la programele nuclear, balistic si conventional din Iran Administratia Trump a anuntat sambata decizia de reinstituire a tuturor sanctiunilor anulate prin Acordul nuclear semnat in 2015 de Iran cu marile puteri. Insa celelalte natiuni semnatare ale Acordului - Rusia China , Marea Britanie, Franta si Germania - nu intentioneaza sa aplice sanctiunile.