Alegeri in SUA: Curtea Suprema a statului Pennsylvania respinge o plangere a lui Trump. Echipa miliardarului inregistreaza 20 de infrangeri judiciare

In aceasta plangere, republicanii cereau invalidarea voturilor prin corespondenta si anularea tuturor voturilor, pentru a le permite alesilor locali ai statului sa decida cine a invins in alegerile prezidentiale.Presedintele ales Joe Biden a obtinut o victorie in Pennsylvania cu 81.000 de voturi in plus fata de Donald Trump. Curtea a respins aceste cereri, iar pe a doua a catalogat-o drept "surprinzatoare" si apreciaza ca viza "sa deposedeze de vot 6,9 milioane de persoane care au votat in Pennsylvania".In plangere se contesta, de asemenea, o lege adoptata in 2019 prin care s-a introdus votul prin corespondenta in Pennsylvania - pe motiv ca este anticonstitutionala.In verdictul lor, judecatorii subliniaza ca aceasta contestare a acestei legi are loc pra tarziu, la peste un an de la adoptarea acesteia si intr-un moment in care rezultatul alegerilor "devine evident dupa toate aparentele".Pennsylvania a certificat victoria lui Joe Biden la 24 noiembrie, insa Trump viza in aceasta plangere sa conteste inclusiv aceasta decizie. O curte de apel a respins vineri alta plangere a echipei de campnaie a lui Donald Trump - care acuza ca alegrile nu au fost echitabile - si a refuzat sa blocheze certificarea victoriei lui Joe Biden, tot in Pennsylvania.Presedintele in exercitiu a declarat joi ca va parasi, "bineintels", Casa Alba, in cazul in care victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale este confirmata. Insa Trump a repetat ca ar putea sa nu-si recunoasca infrangerea in scrutinul de la 3 noiembrie.Presedintele american in exercitiu continua sa respinga - fara probe - victoria lui Joe Biden.