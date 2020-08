Alegeri SUA: Presa, acces interzis la conventia republicanilor in care Trump va fi desemnat oficial candidat

Anuntul a fost facut de o purtatoare de cuvant a partidului. Conventia ar urma sa aiba loc la sfarsitul lunii august.Conventiile pentru desemnarea prezidentiabililor sunt in mod traditional un spectacol pus in scena special pentru a atrage atentia presei si a obtine o buna mediatizare.Daca decizia va fi mentinuta, va fi pentru prima oara in istoria moderna cand un partid american tine conventia de nominalizare a candidatului cu usile inchise.