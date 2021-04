SUA reiau ajutorul financiar acordat palestinienilor. Suma va ajunge la 235 milioane de dolari UPDATE

Ambasadorul Israelului in Statele Unite si-a declarat miercuri "dezamagirea" dupa ce Washingtonul a anuntat ca va relua ajutorul acordat Agentiei ONU pentru refugiatii palestinieni (Unrwa), relateaza AFP."Mi-am exprimat dezamagirea si dezacordul cu privire la decizia de a relua finantarea pentru Unrwa fara sa existe siguranta ca anumite reforme sunt indeplinite, in special pentru a pune capat incitarii (la antisemitism) si pentru a retrage continuturile antisemite din programele scolare", a afirmat Gilad Erdan, potrivit unui comunicat.Statele Unite au anuntat miercuri reluarea ajutorului acordat palestinienilor si intrerupt in timpul presedintiei lui Donald Trump, ajutor care va ajunge la 235 milioane de dolari (aproape 200 de milioane de euro). Ajutorul american acordat poporului palestinian corespunde intereselor si valorilor Statelor Unite.Este un ajutor crucial acordat celor care au nevoie, favorizeaza dezvoltarea economica si sprijina dialogul israeliano-palestinian , coordonarea securitatii si stabilitatea", a declarat secretarul de stat Antony Blinken, potrivit unui comunicat.