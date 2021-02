Lovitura pentru Donald Trump: Curtea Suprema autorizeaza transmiterea arhivelor contabile procurorului din Manhattan

Este vorba despre o lovitura aplicata fostului presedinte republican in batalia pe care acesta o poarta de ani de zile pentru ca declaratiile sale de impozit sa nu fie facute publice.Curtea a respins un recurs al lui Donald Trump menit sa blocheze o hotarare pronuntata de o Curte de Apel in octombrie 2020, prin care se ordona cabinetului de contabilitate Mazars USA sa transmita aceste documente unui mare juriu convocat de catre procurorul democrat al Manhattanului, Cyrus Vance, in cadrul unei anchete.Spre deosebire de ceilalti presedinti din istoria recenta a Statelor Unite,Aceste documente ar putea furniza precizari cu privire la averea si activitatile societatii sale in domeniul imobiliar Trump Organization. Ancheta lui Cyrus Vance, lansata in 2018, vizeaza plati efectuate inaintea alegerilor prezidentiale din 2018 de catre fostul avocat al lui Donald Trump Michael Cohen catre doua femei care sustin ca au intretinut relatii sexuale cu miliardarul.