Donald Trump, mai sarac si in conturi dupa un mandat de presedinte la Casa Alba

In cei patru ani ai sai de mandat, averea lui Trump a scazut de la 3 miliarde de dolari la 2,3 miliarde, potrivit Bloomberg. "Trump a iesit din presedintie cu un set brutal de tinte care ii inconjoara brandul care vor pune in pericol supravietuirea economica a sa si a copiilor sai", a afirmat acesta."Impactul pandemiei si al celor doua puneri sub acuzare de catre Congres au facut ravagii asupra afacerilor miliardarului new yorkez chiar, expertul in relatii publice Eric Schiffer declarand pentru Insider ca acestea s-ar putea sa nu isi revina niciodata ca urmare a presedintiei sale", scrie Hotnews. In jur de 75% din veniturile lui Trump provin din afacerile sale din domeniul imobiliar, potrivit Bloomberg iar trecerea la munca de la distanta din cauza pandemiei au facut domeniul mai vulnerabil ca niciodata pe masura ce companiile cauta modalitati de a-si reduce spatiul alocat birourilor.Orasele unde Trump are majoritatea proprietatilor sale, New York si San Francisco, au fost printre cele mai afectate, valoarea Trump Organization scazand cu 25% din 2016, potrivit Bloomberg.Lantul de hoteluri si complexe turistice ale fostului presedinte republican a suferit de asemenea din cauza restrictiilor de calatorie impuse pentru combaterea pandemiei.Trump ar putea fi unul dintre putinii presedinti americani care vor asista la o scadere a averii personale dupa incheierea mandatului. Majoritatea sefilor de stat ai SUA castiga milioane sau zeci de milioane de dolari dupa cei 4 ani petrecuti la Casa Alba din discursuri platite, aparitii la evenimente corporate, contracte pentru publicarea memoriilor si drepturile de autor asociate acestora.