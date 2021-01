Avertisment al unui senator republican: procesul lui Trump ar putea declansa proceduri de punere sub acuzare pentru fosti presedinti democrati

"Daca este o idee buna sa punem sub acuzare si sa judecam fosti presedinti, ce spuneti (de judecarea unor) fosti presedinti democrati atunci cand republicanii vor obtine majoritatea in 2022? Ganditi-va la asta si haideti sa facem ce este mai bine pentru tara", a transmis senatorul John Cornyn, de 19 ani in Senatul SUA, intr-o postare pe Twitter Trump a devenit luna aceasta primul presedinte american supus de doua ori procedurii de impeachment, dupa ce Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, cu sprijinul a 10 republicani, a votat pentru punerea lui sub acuzare pentru incitare la insurectie, ca urmare a discursului sau inflacarat din 6 ianuarie adresat sustinatorilor sai, cu putin timp inainte ca acestia sa lanseze un asalt asupra Capitoliului din Washington Schumer, care a devenit lider al majoritatii democrate din Senat in aceasta saptamana, a declarat vineri ca procesul de destituire a lui Donald Trump va incepe in a doua saptamana din februarie in Senat, dupa transmiterea actului de punere sub acuzare a fostului presedinte la inceputul saptamanii viitoare.Acest program va permite camerei superioare a Congresului SUA sa confirme pana atunci nominalizarile presedintelui Joe Biden pentru administratia sa si sa se ocupe de un plan urias de ajutoare economice pentru a remedia criza provocata de coronavirus, a explicat Schumer.