Avioane F-35 si drone MQ-9 Reaper, vandute de administratia Trump in ultima zi de mandat Emiratelor Arabe Unite

Valoarea contractului este de peste 20 de miliarde de dolari

Potrivit agentiei Reuters, care a dat stirea in premiera, acordul a fost unul dintre ultimele documentele pe care administratia Trump si-a pus semnatura, scrie publicatia DefenseRomania.ro Sursa citata precizeaza ca acordul pentru vanzarea a 50 de avioane F-35 si 18 drone MQ-9 Reaper catre Emiratele Arabe Unite a fost semnat de administratia Trump cu doar o ora inainte ca Joe Biden sa fie investit in functia de presedinte al SUA.O sursa anonima a confirmat pentru publicatia Defense News ca oficialii SUA si EAU au semnat miercuri o cerere de oferta, care consolideaza conditiile unei vanzari militare straine intre doua state.Departamentele de Stat si cel al Apararii nu au raspuns solicitarilor Defense News de a confirma sau nu daca administratia Trump a vandut, in ultima zi de mandat, 50 de avioane F-35 si 18 drone MQ-9 Reaper catre Emiratele Arabe Unite.Acordul cuprinde costul aeronavelor, specificatiile tehnice si programul pentru livrarile a F-35 catre EAU, au declarat pentru Reuters persoane familiarizate cu subiectul. Aceste surse nu au putut confirma data la care urmeaza sa fie livrat primul F-35 catre Abu Dhabi, dar au declarat ca o propunere anterioara prevedea 2027 ca o posibila data.Acordul cu Emiratele Arabe Unite a fost estimat anterior la o valoare de 23,37 miliarde de dolari, incluzand 50 de luptatori F-35A in valoare de 10,4 miliarde de dolari, 18 drone MQ-9B in valoare de 2,97 miliarde de dolari si munitii aer-aer si aer-sol in valoare de 10 miliarde de dolari.Este de asteptat ca valoarea totala a acestor contracte sa se schimbe la momentul negocierilor cu contractorul principal al avioanelor F-35, compania Lockheed Martin si cu producatorul dronelor MQ-9, compania General Atomics.Nu este clar daca administratia Biden va incerca sa anuleze acordul. Antony Blinken, viitorul secretar de Stat al lui Biden, a precizat la sfarsitul lunii octombrie ca vanzarea avioanelor F-35 catre EAU este "ceva la care ar trebui sa ne uitam foarte, foarte atent", datorita obligatiilor SUA de a pastra avantajul militar al Israelului in Orientul Mijlociu.La finalul anului trecut Bloomberg a scris ca Pentagonul a decis amanarea intrarii in productia de serie a avionului de lupta F-35, produs de Lockheed Martin, deoarece inca nu au fost efectuate testele de simulare a luptei, iar desfasurarea acestora nu poate fi incheiata pana la sfarsitul anului 2020.Contractele prin care SUA vand avioanele F-35 au jucat si un episod in tensiunile dintre Turcia si Grecia . Dupa ce Turcia a fost scoasa de pe aceasta lista in urma achizitionarii de catre Ankara a sistemelor rusesti S-400, Washingtonul a anuntat ca aceste avioane ar putea ajunge la armata elena.CITESTE SI: