Avocat: Trump i-a oferit gratierea lui Assange cu conditia sa ii dezvaluie sursa piratarii emailurilor democratilor

Avocata Jennifer Robinson a declarat ca a participat la o intalnire in care un fost membru republican al Camerei Reprezentantilor, Dana Rohrabacher, si Charles Johnson, cunoscut ca avand legaturi stranse cu echipa de campanie a lui Trump, au facut aceasta oferta.'Propunerea prezentata de congresmanul Rohrabacher a fost ca dl Assange sa identifice sursa postarilor din campania din 2016 in schimbul unei forme de gratiere', a afirmat Jennifer Robinson, intr-o declaratie data ca martor Curtii.Australianul de 49 de ani se lupta sa opreasca extradarea sa in Statele Unite, unde este acuzat de conspiratie in vederea piratarii unor computere guvernamentale si de incalcarea unei legi privind spionajul, in urma publicarii unor telegrame confidentiale de catre WikiLeaks intre 2010-2011.