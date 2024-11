Actorul Jim Carrey l-a criticat pe presedintele american Donald Trump in discursul de acceptare a premiului pentru realizari remarcabile in domeniul comediei, primit vineri in cadrul galei Bafta Britannia Awards desfasurate la Los Angeles, relateaza Press Association.

In timp ce primea premiul ''Charlie Chaplin'', in fata numeroaselor celebritati din audienta, actorul a spus glumind: "cel putin nu a venit prin posta", referindu-se la seria de dispozitive artizanale expediate recent catre mai multe personalitati din Statele Unite.

Actorul l-a omagiat pe Charlie Chaplin si a spus ca vedeta filmului mut ''si-a transformat durerea in arta. Rafinata, nemuritoare, interesanta''.

Protagonistul filmelor ''Ace Ventura: Pet Detective'', ''Dumb and Dumber'' si ''The Mask'' s-a lansat apoi intr-un discurs inflacarat in care i-a pomenit pe acuzatoarea judecatorului Brett Kavanaugh, Christine Blasey Ford, si pe fostul spion britanic Christopher Steele, care a pregatit un dosar despre legaturile dintre Rusia si Trump.

Actorul a spus ca Chaplin a criticat "capitalismul fara constiinta", adaugand: "Si asta este exact ce avem acum, capitalism fara constiinta. A aratat cum omul obisnuit este hranit cu ajutorul instrumentelor brutale si dezumanizante ale erei industriale".

"A atacat politica de dreapta a vremurilor sale, cei mai mari demoni ai acesteia - ura fata de imigranti, dispretul fata de adevar, lacomia si abuzul de putere. Ne luptam si astazi cu aceeasi demoni. In America, Marea Britanie si pe tot globul", a continuat actorul.

Carrey nu a mentionat in mod direct numele lui Trump, insa a criticat politica prezidentiala de a desparti copiii migrantilor de parinti la granita.

"Cinismul nu este si nu va fi niciodata o super-putere. Este fapta unui ticalos, rapirea copiilor nu este un lucru pe care il fac marile natiuni. Aproape jumatate dintre americani cred in acest moment ca exista un complot sinistru, profund diabolic. Ca sa ce? Sa le acordam asistenta medicala? Care e planul diabolic aici?", a adaugat actorul.

"Suntem dezinformati in America. Emisiunile reality show au deformat imaginea eroului si a adevarului. In seara acesta, doresc sa dedic acest premiu celor care ne reamintesc de adevaratele valori, care ne amintesc de adevar. Lui Charles Chaplin, care s-a luptat din exil cu McCarthyismul, lui Christopher Steele, care a incercat sa scoata un ghimpe din piciorul unei bestii nerecunoscatoare, lui Christine Blasey Ford, lui Colin Kaepernick."

In aplauzele furtunoase, Carrey a indemnat oamenii sa voteze la alegerile partiale din noiembrie.

In cadrul galei Bafta Britannia Awards, au mai fost recompensati actrita Emilia Clarke din ''Game of Thrones'', Cate Blanchett, Damian Lewis, directorul studioului Marvel, Kevin Feige, regizorul peliculei ''12 Years A Slave'', Steve McQueen.

